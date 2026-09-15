Meksika\'nın bağımsızlığının 216. yılı Ankara\'da kutlandı

(ANKARA) - Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Díaz de León, Türkiye ile Meksika arasındaki ilişkilerin yaklaşık bir asırlık diplomatik bağların ötesine uzandığını belirterek, iki ülkenin küresel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğunu söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 2,7 milyar dolarla rekor kırdığını ancak bu rakamın mevcut potansiyelin altında kaldığını belirtti.

Meksika'nın bağımsızlığının 216. yıl dönümü, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Díaz de León ve eşi María Elsa Jiménez Sánchez'in ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü'nün yanı sıra Ankara'daki çok sayıda yabancı misyonun temsilcileri, diplomatlar ve iş dünyasından davetliler katıldı.

Gümrükçü, açılış konuşmasında Türkiye-Meksika diplomatik ilişkilerinin 100. yılına yaklaşıldığına dikkati çekerek, 1927'de imzalanan ve 1928'de onaylanan Dostluk Antlaşması ile başlayan diplomatik ilişkilerin gelecek iki yıl boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacağını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin 2013'te stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini hatırlatan Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Coğrafi olarak birbirlerinden uzak olmalarına rağmen Türkiye ve Meksika birçok ortak özelliğe sahip. Her iki ülke de kendi coğrafyalarında doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan stratejik kavşaklarda bulunuyor. Bunun yanında Meksika'da Aztekler ve Mayalar, Anadolu'da Hititler ve Lidyalılar gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptılar. Her ikimiz de son derece zengin, canlı ve çeşitli kültürlere sahibiz…

Geçen yıl bir rekor kırarak 2,7 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştık. Bu, Meksika'yı bölgedeki ikinci büyük ticaret ortağımız yapıyor. Ancak bu oldukça saygın bir rakam olsa da gerçek potansiyelimizin çok altında. Ticaretimizi daha da artırmamız, çeşitlendirmemiz ve dengelememiz gerekiyor. Dünya uluslararası ekonomik ilişkiler açısından bir yeniden yapılanma sürecinden geçerken ve herkes ortaklarını çeşitlendirmeye çalışırken, Türkiye ve Meksika'nın aralarındaki uzun mesafeye rağmen birbirleri için güvenilir ve kazançlı ortaklar olduğuna inanıyorum."

Gümrükçü konuşmasının kültürel ilişkilere ilişkin bölümünde, Türk dizilerinin Meksika'da gördüğü ilgiye karşılık Meksika yapımlarının da Türkiye'de uzun yıllardır tanındığını belirterek, Los Ricos También Lloran (Zenginler de Ağlar) dizisinin bir kuşak Türk izleyici üzerinde bıraktığı etkiyi hatırlattı.

BÜYÜKELÇİ DÍAZ DE LEÓN'DAN 'DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR' VURGUSU

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Díaz de León da iki ülke arasındaki bağların resmi diplomatik ilişkilerin kurulmasından çok daha eskiye dayandığını söyledi. Büyükelçi şunları ifade etti:

"Dünyada insanlar Türkiye'yi düşündüklerinde Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında köprü olan bir ülke düşünüyorlar. Meksika da birçok açıdan aynı durumda. Aynı anda hem Kuzey Amerika'nın hem Latin Amerika'nın bir parçasıyız ve Amerika kıtasının merkezinde bir köprüyüz. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma, göç ve mülteci yönetimi, sınır aşan organize suçların çok yönlü biçimleriyle mücadele, çok taraflılığın güçlendirilmesi ve kurallara dayalı, ayrımcı olmayan küresel ticaret sisteminin savunulması gibi küresel gündemin merkezindeki konularda benzer perspektif ve yaklaşımları paylaşıyoruz."

Díaz de León, Türkiye ve Meksika'nın MIKTA, G20 ve OECD gibi uluslararası platformlarda birlikte çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkiler birçok ortak noktayla öne çıkıyor. MIKTA; Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya gibi farklılıkları olan ülkelerden oluşan bir grup. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür' anlayışına inanıyoruz. Kararların belki farklı bir şekilde alınmasını, dünyada kurallara dayalı bir ekonomi ve ticaret sistemi ile herkes için açık kurallar olmasını istiyoruz. Yatırım, turizm ve daha birçok alanda da birlikte çalışıyoruz…

Bunun altını çizmek istiyorum. Dünyada kurallara dayalı bir ticaret sistemine sahip olmak ihtiyacımız olan bir şey. Bu, Türkiye'nin anladığı ve desteklediği bir konu. Meksika da muhtemelen bu konuda dünyadaki en güçlü müttefiklerden biri. Halklarımız arasındaki dayanışmanın da her zaman var olduğunu hatırlamak önemli. Her iki ülkenin yaşadığı trajedilerde birbirimizin yanında olduk."

Büyükelçi, 2017'de Meksika'da ve 2023'te Türkiye'de meydana gelen depremlerde iki ülkenin birbirine sağladığı desteği de hatırlatarak, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılırken hayatını kaybeden Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo'yu andı.

Díaz de León, Proteo'nun ölümünün ardından Türkiye'nin Meksika'ya hediye ettiği ve Türkçe "dost" anlamına gelen Arkadaş isimli köpeğin bugün Meksika'da bulunduğunu ve Meksika'nın uluslararası yardım çalışmalarında görev aldığını anlattı.

Resepsiyonda Meksika'nın bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan "El Grito de Independencia" (Bağımsızlık Çığlığı) töreni de gerçekleştirildi. Etkinlikte Meksika mutfağından çeşitli yemekler davetlilere sunuldu.