Meloni: İsrailliler Barış İçin Çaba Göstersin

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Orta Doğu'da barışa yönelik yeni bir dönemin açılması için artık İsraillilerin çaba göstermesi gerektiğine inandığını söyledi.

Ürdün ve Lübnan'a günübirlik ziyaretler gerçekleştiren Meloni, Beyrut'taki temaslarının ardından İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Gerilim tırmandıktan sonra bölgeye gelen ilk başbakan olduğuna dikkati çeken Meloni, "İtalya'nın ateşkese olan bağlılığını yinelemek için buraya geldim. İtalya, diğer uluslararası ortaklarla birlikte 21 günlük bir ateşkes önerdi. (Lübnan Başbakanı Necib) Mikati ve (Lübnan Meclis Başkanı Nebih) Berri öneriyi kabul etti." dedi.

Hamas lideri Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatına kaybetmesine işaret eden Meloni, artık İsraillilerin bir çaba göstermesi gerektiğine inandığını dile getirerek, 7 Ekim 2023'ün asıl sorumlusu olarak nitelendirdiği Sinvar'ın öldürülmesiyle yeni bir dönem için pencere açılabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Meloni, "Bu pencerenin İsrail tarafınca değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. İsrailli rehinelerin geri dönüşü için diplomatik çabalarımızı yoğunlaştırarak da yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Meloni, Ürdün ve Lübnan gezisi dönüşünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayacağı bilgisini de verdi.

BM'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğinin altını çizen Meloni, İtalya olarak gerilimin düşmesini, ateşkes olmasını ve Orta Doğu'da yapısal bir çözüm olarak iki devletli çözüm istediklerini kaydetti.

Başbakan Meloni, Lübnan'da ve Gazze'de olanlara dair endişe duyduğunu vurguladı.

Meloni, Beyrut'a yaptığı ziyaret sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile İtalyan İkili Askeri Misyonu'nda (MIBIL) görevli İtalyan askerlerini de ziyaret etmek istediğini ancak bunun güvenlik koşullarından dolayı mümkün olamadığını söyledi.

Lübnan hükümetinden UNIFIL'deki İtalyan askerlerinin takviye edilmesine dair kendilerine bir talep gelmediğini ifade eden Meloni, üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını aktardı.

Meloni, Lübnan'daki temaslarında yerinden edilen Lübnanlıların durumuna da odaklandıklarını ve İtalya olarak yakın zamanda 17 milyon avroluk ek insani yardım tahsis ettiklerini de hatırlattı.

Başbakan Meloni, bir gazetecinin sorusu üzerine, Roma Mahkemesinin bugün İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine götürülen 12 düzensiz göçmenin, geldikleri ülkelerin "güvenli ülkeler" statüsünde olmaması nedeniyle burada tutulamayacaklarına karar vermesini de eleştirdi.

Meloni, bu konuda pazartesi günü bakanlar kurulunu toplayacağını ve "güvenli ülkeleri" belirleyecek bir düzenleme hazırlayacaklarını, bunu belirlemenin ve ülke güvenliğinin yargının işi değil hükümetin görevi olduğunu söyledi.