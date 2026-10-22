Türkkal kardeşlerin selde ölümünde iddianame kabul edildi: 2 sanık için 25'er yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Türkkal kardeşlerin selde ölümünde iddianame kabul edildi: 2 sanık için 25'er yıla kadar hapis talebi

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Menderes'te 5 Şubat akşamı dereye düşen otomobilde can veren Balımnaz ve Nergiz Türkkal'ın dosyasında mahkeme iddianameyi kabul etti. Araçtan kurtulan Tamer Demirdaş ile Devran Yağız'ın olayı resmi makamlara haber vermediği öne sürüldü; savcılık, ihbar yapılsaydı kardeşlerin sağ bulunabileceğini belirterek iki sanık için ikişer kez 25'er yıla kadar hapis talep etti.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, sele kapılan otomobilde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Devran Yağız (28) ve Tamer Demirdaş (33) hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerin durumu resmi makamlara bildirmedikleri, bildirmeleri durumunda Türkkal kardeşlerin sağ bulunma ihtimallerinin bulunduğunun altı çizildi.

KÖPRÜDEN GEÇERKEN SELE KAPILDILAR

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda, Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal ile Devran Yağız ile Tamer Demirdaş'ın içinde olduğu otomobil, 5 Şubat 2026 akşamı dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sele kapıldı. Sürüklenen otomobildeki Yağız ve Demirdaş kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye İzmir Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Devran Yağız, gözaltına alınırken, Demirdaş ise kaçtı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında, Balımnaz ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 SANIK DA TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, hakkında 'Uyuşturucu imal ve satmak' ve 'Hırsızlık'tan suç kaydı ile yakalama kararı bulunan ve sele kapılan otomobili kullandığı belirlenen Tamer Demirdaş'ı yakaladı. Demirdaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hakim karşısına çıkan Devran Yağız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Devran Yağız tutuklandı.

'İFADELER SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK'

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Şüpheliler ile iki kardeşin restoranda alkol aldıktan sonra Demirdaş'a ait otomobille yola çıktıkları vurgulandı. Aracın yolda dereye düştüğü ve debinin yüksek olduğunun altı çizildi. İddianamede şüphelilerin durumu resmi makamlara bildirmedikleri, bildirmiş olsalardı Türkkal kardeşlerin sağ bulunma ihtimallerinin bulunduğunun altı çizildi.

Tamer Demirdaş'ın ifadesinde alkollü olmadığını söylediği ama ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Demirdaş'ın, kazanın meydana gelmesinden 4 gün sonra kolluk kuvvetlerine teslim olarak alkol raporu alınmasının önüne geçtiği de iddianamede yer aldı. Diğer şüpheli Yağız'ın da durumu ihbar etmeyip olaydan 14-15 saat sonra durumu kolluk kuvvetlerine bildirdiğinin altı çizildi. Alınan ifadeler ve toplanan ifadeler ışığında her 2 sanık hakkında 'İhmali davranışla kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ikişer kez 25'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA
Menderes3. SayfaGüncelİzmirKazaSuçSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 1gerceklerinsesi 1gerceklerinsesi:
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