Kurşunlanan genç kadın önce maskelileri suçladı, sonra ağabeylerini gösterdi: 2 kardeş adliyede - Son Dakika
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Kurşunlanan genç kadın önce maskelileri suçladı, sonra ağabeylerini gösterdi: 2 kardeş adliyede

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Kurşunlanan genç kadın önce maskelileri suçladı, sonra ağabeylerini gösterdi: 2 kardeş adliyede
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İzmir Menemen'de evinin oturma odasında tabancayla vurulan 25 yaşındaki Hediye Çiçek Ç., bacak ve kollarından aldığı 4 kurşunla hastaneye kaldırıldı. Polise ilk anlatımında saldırganların kar maskeli 2 kişi olduğunu söyleyen kadın, yeniden ifade verdiğinde İstanbul'dan gelen ağabeylerini işaret etti. Aynı gün yakalanan Hamdullah Ç. ve Umut Ç. ile birlikte suç aleti tabanca da ele geçirildi; şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde evinin oturma odasında tabancayla vurulan Hediye Çiçek Ç. (25), hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili Hediye Çiçek Ç.'nin 2 ağabeyi gözaltına alındı.

4 KURŞUNLA YARALI BULUNDU

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında ihbar üzerine Kemal Atatürk Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir eve gitti. Polis, evde Hediye Çiçek Ç.'yi bacak ve kollarından 4 kurşunla vurulmuş olarak yaralı buldu. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hediye Çiçek Ç. polise verdiği ilk ifadesinde, kar maskeli 2 kişi tarafından tabancayla vurulduğunu söyledi.

İKİNCİ İFADESİNDE AĞABEYLERİNİ İŞARET ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Hediye Çiçek Ç.'nin İstanbul'dan gelen ağabeyleri Hamdullah Ç. (42) ve Umut Ç. (35) olduğunu belirledi. Tekrar ifadesine başvurulan Hediye Çiçek Ç., bu defa kendisini yaralayanların ağabeyleri olduğunu söyledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle, Cinayet Büro Amirliği ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla Hamdullah Ç. ve Umut Ç. aynı gün yakalandı. Suç aleti tabanca ve şarjöre basılı halde 2 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kurşunlanan genç kadın önce maskelileri suçladı, sonra ağabeylerini gösterdi: 2 kardeş adliyede - Son Dakika
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