Mensure Düzgün, 7 Kiloluk Kistten Kurtuldu

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BATMAN'da 2 yıldır karın ağrısı çeken, engelli oğluna baktığı için hastaneye gitmeyi erteleyen Mensure Düzgün'ün (36) karnından 35 santimetre boyutunda, 7 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. 5 çocuk annesi Düzgün, "Kitlemin olduğunu biliyordum. Fakat bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmiyordum. 7 kiloluk bir kitleden kurtulmuş oldum" dedi.

Merkeze bağlı Diktepe köyü Yeniköy mezrasında yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Mensure Düzgün, 2 yıldır yaşadığı karın ağrısı ve şişlik nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Polikliniğine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Mensure Düzgün'ün karnında kistik yumurtalık kitlesi tespit edildi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Doktor İlyas Turan ve ekibi tarafından ameliyata alınan Mensure Düzgün'ün karnından, yapılan ameliyat sonucunda 35 santimetre boyutunda ve 7 kilo ağırlığında olan kistik yumurtalık kitlesi çıkarıldı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mensure Düzgün, hastaneden taburcu edildi.

'HEM AĞRIM GEÇTİ HEM RAHATLADIM'

Mensure Düzgün, "2 yıldır yoğun bir karın ağrısı yaşıyordum. Ağrı nedeniyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Allah'ımdan iyi bir doktor istedim, Allah'a şükürler olsun, Doktor İlyas Turan ile karşılaştırdı beni. Çok şükür şimdi ameliyatımı oldum, sapasağlamım. Doktoruma teşekkür ediyorum. Rabbim ondan razı olsun çok ilgili, çok iyi bir doktor. Artık çocuklarımın yanına gidebileceğim. 1 haftadır hastanede yatıyorum. Yapılan tetkiklerde karnımda kitle çıktı. 7 kiloluk bir kitle alındı. Şimdi ondan kurtulmuş oldum. Hem ağrım geçti hem rahatladım. Rahat nefes alıyorum. Ağrılarımın farkındaydım. Benim engelli çocuğum var, 12 yaşında. Onu evde bırakıp, gelemiyordum ama ağrılarım da çok şiddetli olmaya başlayınca nefes almakta zorlanıyordum. Artık gelmek istedim. Ameliyatımı oldum. Çok şükür kurtuldum. Şimdi sağlıkla evime gideceğim inşallah. Kitlemin olduğunu biliyordum. Fakat bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmiyordum. 7 kiloluk bir kitleden kurtulmuş oldum" dedi.

'DEV KİSTİK KİTLEYİ TAMAMEN ÇIKARDIK'

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1,5 yıldır görev yapan Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlyas Turan, hastasını sağlıklı bir şekilde taburcu ettiğini ifade ederek, "Hastamız polikliniğimize karında şişlik, ağrı nedeniyle başvurdu. Yapılan tahlil ve tetkiklerinde hastamızın tüm karnını dolduran yaklaşık olarak 35 santimetrelik dev bir kistik kitle tespit ettik. Bunun üzerine ameliyat kararı aldık. Hastanın yapılan ameliyatında sol yumurtalık kaynaklı yaklaşık 7 kilo ağırlığında dev kistik kitleyi, onkolojik prensiplere uygun olarak tamamen çıkarttık. Hastanın tedavi ve takiplerinde herhangi bir sıkıntı olmadı. Sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu ettik. Hastamıza geçmiş olsun. Sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,