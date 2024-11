Menteşe Belediye Başkanı Köksal: "170 Milyon Civarında Bir Borcumuz Vardı, Bu Ay İtibarıyla 100 Milyonun Altına Düşüyor"

Güncel

(MUĞLA) - Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Menteşe Kültür Evi'nde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda sekiz aylık görev süreci boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Köksal, 2025 yılı projelerini de paylaştı. Köksal, "170 milyon civarında bir borcumuz vardı, bu ay itibarıyla 100 milyonun altına düşüyor" dedi.

Muğla'daki yerel ve ulusal basın mensuplarının yanı sıra haber ajansları ve dijital medya temsilcileri ile kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Köksal, konuşmasına Turizm Araştırma ve Strateji Geliştirme Platform toplantısının önemine değinerek başladı. Köksal, "Muğla'nın kıyı ilçeleri deniz, kum, güneş turizmi ile öne çıkarken, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'yi de müziği ile gastronomisiyle yani somut olmayan kültürel mirası ile ön plana çıkarma çalışmaları var. Ama bizim Karabağlar Yayla'mız, doğal sit alanlarımız da var. Menteşe'deki hazinenin herkes farkında. Burada kalabalık turist kafilelerinin yemek yiyebilecekleri bir alana ihtiyaç duyuluyor. Bunu geliştireceğiz, çünkü gastronomi çok önemli" diye konuştu.

Başkan Köksal, Kara Muğla Deresi'ni açacaklarını ve buradan bir kültür rotasını oluşturacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kara Muğla Deresi'ni Saburhane'den pazar yerine kadar açacağız"

"Şaraphane aslına uygun kullanılmıyordu. Orada kötü bir görüntü vardı. Şimdi orası için aslına uygu bir proje düşünülüyor. Şarap tadımının yapılacağı bir mekan olarak tasarlanıyor. Çok önemli bir projenin daha buradan haberini vereyim. Kara Muğla Deresi'ni Saburhane'den pazar yerine kadar açacağız. Proje hazır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu yapılacak. Çok ciddi bir yatırım. Şaraphanenin önünde açık bir kanal olacak ve önünden su akacak. Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı da yıkılacak çünkü deprem riski var ve hiç güvenli değil. Saburhane'den İşhanı'na kadar yürünecek bir rekreasyon alanı yapacağız. İçindeki pazaryerini de koruyacağız. Çünkü pazaryerimiz geleneksel hafıza mekanımız. Kültür rotamızı yukarıdan, Konakaltı'ndan bağlanacak bir güzergah ile bu alanda şık bir aks oluşacak. Yeni düzenlemelerde, bütüncül olarak ele alacağımız bir peyzaj düzenlemesi yapılacak. Tabela çalışmalarına başladık. Artık buranın çehresini bizim değiştirmemiz lazım. Bir iddiamız var. Dünya kalbi Muğla diyoruz. Muğla'nın da kalbi Menteşe. Türkiye'nin ilk koruma amaçlı imar planı yapılan bir şehirdeyiz. Bu hafıza, bu bilgi, malzeme biz de var. Bunu parlatacağız. Arasta'daki sokak isimlerine kadar bir planlama yapıyoruz. Bizim bu dönemde Muğla'ya Menteşe'ye yapacağımız en önemli katkı bu olacak zaten. Başka bir çehre oluşturmamız lazım."

Belediyenin mali yapısına ilişkin bilgi de veren ve 170 milyon olan belediye borcunu 100 milyon Türk liraya düşürdüklerini belirten Başkan Köksal, şunları kaydetti:

"Tabii yapmak istediğimiz bir sürü şey var. Ama ne zaman bir şey yapmaya kalksak dönüp dolaşıp bütçeye takılıyoruz. Çünkü düşündüğümüz, yapmak istediğimiz işler nihayetinde bir bütçesi olan işler. Biz de elimizdeki imkanlar ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Borçlarımız düşüyor, günden güne azaltıyoruz. Onları kapatıp artık 2025 yılında kentte gözle görebileceğiniz hissedebileceğiniz sosyal alanda kültürel alanda bir döneme geçeceğiz. 170 milyon civarında bir borcumuz vardı, bu ay itibarıyla 100 milyonun altına düşüyor. Kısa zamanda güzel bir gelişme kat ettik. Borçlarımız azaldıkça hem kentin merkezine hem de kırsal mahallerimize daha çok hizmet ulaştıracağız. Ciddi anlamda bir tasarruf yaptık. Gelirlerimizi nasıl artırabileceğimizin çalışmasını yaptık. Bir çanak düşünün delikler var. Önce delikleri kapattık, sonra içini doldurduk. Geçmiş dönemde kalan tahsil edilemeyen, tam alınamamış ödemeler varmış bunların tespitini ve detaylı çalışmalarını yaptık."

Başkan Köksal, Menteşe Belediyesi'ne ait olan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne geçici olarak verilen Atapark, Yalabık Parkı ve Kerimoğlu Evi işletmeleri hakkındaki soruya da şu yanıtı verdi:

"İşletmelerimizi devretmedik, geçici olarak verdik"

"Biz bu işletmelerimizi Büyükşehir Belediyemize hibe olarak değil, geçici olarak verdik. Bu işletmelerimiz olduğu gibi zarar ediyordu. Tamamen zarardaydı. Atapark'ta 30 tane personelimiz var. Çünkü 8 saatte bir vardiya değiştirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda sosyal belediyeciliği de sürdürmemiz gerekiyor. Yani orada çayı 25 lira yapamayız. Vatandaşımız oraya geldiğinde sohbet edip, karnını doyurabileceği, çayını kahvesini içebileceği bir yer olarak korumak gerekiyor. Ama inanılmaz da bir masraf lazım. Belli bir standartta oturtmamız gerekiyor. Yaptığınız peynirin gramajından tutunda, zeytinine kadar belli bir standart olması gerekiyor. Bizim yaptığımız kontrollerde belli bir standart yoktu. Ama bu konuda Büyükşehir Belediyemizin MKS şirketi ciddi bir çalışmaya girdi. Profesyonel anlamda hizmet alıyor. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediyesi Halk Bankasını satın aldı. Tamamen kültür sanat alanında hizmet everecek bir alan oluşturuluyor. Atapark ile Halk Bankası yan yana. Bu ikisini ele birlikte alalım, insanlar burada vakit geçirsin aynı zaman da yemeğini yesin, kahvesini içip kitabını okusun istedik. Gençlerin de gelebileceği modern bir alana kavuşsun. Tabi şunu da belirtmek isterim, göreve geldiğimiz günden bu yana ilçe belediyelerin ekonomik durumu hiç iç açıcı olmasa da Menteşe Belediyesi olarak hiçbir zaman maaşları geciktirmedik. Bütün personelimiz maaşlarını zamanında aldı. Biz her ayın sigorta borçlarını ödediğimiz gibi geçmiş dönem sigorta borçlarını da ödemeye başladık. Bunları da yaptığımız tasarruflar ve bu çalışmalar sayesinde yaptık. Bu mekanların devirleri 4 yılı kapsıyor. Orada Büyükşehir Belediyemizin de Menteşe Belediyemizin de adı da görünüyor olacak. Çünkü bu ortak bir proje. Biz bu proje ile ciddi anlamda sigorta pirimi ve maaş konusunda kara geçmiş olacağız. Buradaki personellerimiz işlerinin başında çalışıyorlar ve hiçbirinin hak mağduriyetleri, kıdem tazminatları ya da maaşları ile ilgili sıkıntıları olmayacak. Zaten oradaki personellerimizle de konuştuk. Hiçbir sıkıntı yok. 4 yıl sonra personelimiz ile birlikte bu mekanlarımızı geri alacağız. Amacımız sosyal belediyecilik gereği halkımıza en iyi hizmeti yapmayı sürdürmek istiyoruz. Ayrıca Halk Bankası'nda teknolojiye de kullanarak içerisinde Muğla'yı Menteşe'yi 13 ilçeyi tanıyabileceğiniz bir dijital deneyim alanı da yer alacak. Kültür, sanat, kentin tanıtımı yapılacak. Çok kıymetli bir alan."

Başkan Köksal, Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı için deprem nedeniyle yıkım kararı verilmesi hakkında gelen soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı sakinlerini mağdur etmeyeceğiz"

"Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı ile ilgili yıkım kararı 2021-2022 yılında alınış ve oradaki vatandaşlarımıza ve kiracılara tebliğ edilmiş. Ama hiçbir zaman oradaki esnafla bir araya gelinmemiş. Biz oradaki kiracıları ve mal sahiplerini davet ettik. Bir toplantı yaptık ve canınızdan kıymetli hiçbir şey yok dedik. Deprem riski çok yüksek bir iş hanı. Burayı yıkmamız şart ama sizi de mağdur etmek istemiyoruz. Şunu konuştuk, kiracılara yeni yerlerine taşınırken kira desteği sağlayacağımızı ifade ettik, mal sahiplerine de yer mi istersiniz yoksa buradaki dükkanın bedelini mi istersiniz? Diye sorduk. Kimisi dükkan kimisi bedelini istedi. Merkezde dükkan verebileceğimiz yerlere baktık, bütün bunları konuştuk. Önümüzdeki günlerde tekrar bir görüşme yapacağız. Bu mağduriyeti ortadan kaldıracağız. Ama benim gönlümden geçen oranın yıkılması, çünkü hiçbir mal mülk candan kıymetli değil."

Başkan Köksal, Menteşe Kaymakamlığı'nın Akyaka'daki mücavir alanlar ile ilgili yaptığı çalışmada Menteşe Belediyesi'ne ait bazı alanların yanlışlıkla Ula Belediyesi'ne geçmesine ilişkin de şunları söyledii:

"Çınar Plajı, Ula Belediyesi sınırlarında"

"Bu çalışma sonlandı. Çınar Plajı'nın bittiği yukardan gelen yolla aşağıdaki gelen yol üçgen kesiştiği noktaya kadar sonrası Menteşe Belediyesi'ne ait idi. Ama sonrasında çok küçük bir alanda kaçak yapılaşmanın olduğu bir bölge vardı. Orada da bir sınır karmaşası vardı. Kimse müdahale etmeyince de kaçak yapılaşma da artmış. Biz de bu konu üzerine eğildik. Ula ve Menteşe Belediyesi ile Kaymakamlıklarımız bir araya geldik ve bunun üzerine bir çalışma yaptık. Ula Belediyesi 'Çınar plajı hep bizdeydi' dedi. O zaman kaçak yapılaşmayı da 'ben alayım' dedi ve gerekli çalışmayı yapıyorlar."

Menteşe'de "22 A" uygulaması hakkında da açıklama yapan Başkan Köksal, "22 A Uygulaması ile şu merkezdeki herkesin parsellerinin ufak tefek değişebileceği anlamına geliyor. Kadastro böyle bir çalışma başlattı. Yani sizin parseliniz buradayken yarın öbür gün biraz kayabilir. Dolayısıyla biz de ruhsat verirken kadastro ile devamlı iletişim halinde oluyoruz. Bu uygulamada mevcut binalara dokunulmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaçak yapılaşmayla ilgili de konuşan Köksal, şunları kaydetti:

"Akbük için koruma amaçlı imar planı hazırlanmalı"

"Yıkım çalışmalarına başladık. 14 Ekim tarihinde Turnalı Akbük mevkisinde başladık. Arkadaşlar kaçak yapıları yıkacağız. Bu konuda toleranslı davranmayacağız. Zaten yasalar buna izin vermiyor. Çevre ve Şehircilik sürekli bize kaçak yapı bildirimi ve ne oldu şeklinde soruyor. Buna göz yumarsak Akbük Turnalı göz göre gider. Oralar Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün yetkisinde bir alan. Ama yasakla nereye kadar. Biz buraya koruma amaçlı imar planı hazırlamamız lazım dedik. Her şeyi yasaklamak yerine çok düşük bir yoğunlukla, insanlara belli izinler vermek lazım. Yasak demek çözüm değil. Orda bir ilgi, alaka, talep var. Biz yasaklayınca gidiyor kaçak yapı yapıyor. Kuralları belirleyerek şuan ki yerleşim alanlarında, belli alanlarda yapılabilir. Düşük oranda bir turizm yapılabilir. Eğer çevre şehircilik bunu yapmıyorsa, bizler Menteşe Belediyesi olarak planı hazırlamaya da razıyız. Yine bakanlığımız onaylı. Ama böyle bir çalışmaya da sıcak bakmadılar. Menteşe aslında çok ciddi anlamda bir kaçak yapılaşma yok. Yoğunluk Turnalı Akbük tarafında. Dünya harikası küçücük bir kıyımız var. Bu şekilde talan edilmesine asla göz yumamayız. Ama çözüm de bulmamız lazım. Kaymakamımızda bu konuda bizimle hem fikir. Akbük'ü ancak koruma imar planı ile koruyabiliriz. Bu kıyıyı yapıya açmak anlamına gelmiyor. Gidip oteller dikilip turizme açılmayacak. Çok düşük yoğunlukta ekolojik amaçlı bir imar planı hazırlanması gerekiyor."

Bayır'daki çimento fabrikasıyla ilgili olarak devam eden bir davanın olduğunu belirten Başkan Köksal, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Çevreye zarar verecek her projenin karşısındayız"

"ÇED iptal, ruhsat iptal… Şu an imar planının da iptal edilmesi söz konusu. Yeni bir ÇED raporu da yok ortada. Ortada devam eden planının iptali davası var. Eğer tekrar ÇED gelirse odalarla ortak aklı çalıştırıp önümüze koyacağız. Durum bu diyeceğiz. Bir kere bu süreçte çok şeffaf olacağız. Herkesle bu süreci paylaşarak devam edeceğiz. Ama yasal olarak yapmamız gerekenleri de yapacağız. Yasalara uymak zorundayız. Ona şüphe yok. Ama açık ve şeffaf olacak ortak aklı çalıştıracağız. O günün şartları, yasal durumu neyse ona bakacağız. Belki dava sonuçlanacak ÇED almadan. Ama şunun bilinmesini isterim ki, çevreye zarar verecek her projenin karşısındayız. Bunu da biz en baştan beri söylüyoruz."

Başkan Köksal, Akçaova Mahallesi'nde mal sahiplerine ruhsatların verilmeye başlandığı açıklayarak, şunları aktardı:

"Akçaova'da ruhsatlar veriliyor"

"Sadece bir iki bölge var göllenme alanı. Oradaki yağmur suyu tahliye sorununu çözdükten sonra ruhsatları verebileceğiz. Tabi buradaki durumu DSİ'mi yoksa Muğla Büyükşehir Belediyesi mi çözecek daha net değil. Olan kısımların ruhsatları bir iki ay içinde verilmiş olacak."

Ruhsat konusunda yeni bir sisteme geçtiklerini belirten Başkan Köksal, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ruhsat birimizim yeni bir sisteme geçti: 'Univers.' Artık herkesin kendi projesinin ne aşamada olduğunu eksiğinin ne olduğunu görebileceği, mal sahibi de dahil çünkü mal sahibi göremiyordu. Artık tamamen şeffaf açtık sistemi. Dosyası nerde, niye eksik, neye takılmış bunun bilgisi yoktu vatandaşta. Şimdi tamamen herkese eşit bir şekilde sistemi açtık. Bu konuda vatandaşlarımızdan çok olumlu geri bildirimler alıyoruz."

2025 yılını yatırım yılı ilan ettiklerini aktran Başkan Köksal, şunları söyledi:

"2025 yılı ve sonrası yatırımlarla gelecek"

"Bu dönem bizim için borçları ödeme, tasarruf etme, gelirlerimizi arttırma dönemimiz oldu. Borçlarımız azalıyor. 2025 yılı ve sonrası yatırımlarla gelecek. Sosyal, kültürel ve kentin fiziki mekanında o farkı göreceksiniz. Hizmeti daha çok görüyor olacaksınız. Özellikle kültür sanat ve fiziksel mekan çok önemli. Kırsalda eksikliklerimiz genelde yollar. Yollar ile ilgili çalışmalarımız hiç durdurmadık. Büyükşehir Belediyemiz ile ilgili bir protokol yaptık. Yol çalışmaları konusunda destek alıyoruz. 2025 yılını birlikte planladık. Artık planlı, programlı hesabımızı bilerek yatırımlarımızı yapacağız."

Kent merkezindeki imkanları kırsala taşıdıklarını belirten Başkan Köksal, şöyle konuştu:

"Kentin merkezindeki hizmetlere kırsaldaki vatandaş gelemiyor. Kültür, sanat, tiyatro etkinliklere kırsaldaki vatandaşlarımızın da ulaşması çok önemli. Kırsaldaki çocuklarımızı okul öncesi çağdaki çocuklarımızı, dünyadaki çocuklar nasıl gelişmiş eğitim yöntemleriyle eğitiliyorsa oyunlarla, bizde bu çocuklarımızı o eğitimlerle buluşturacağız. Kanser Tarama uygulamasını her mahallemizde yapıyoruz. Birçok erken teşhis ile birçok can kurtuldu. Yani merkezde olan imkanları kırsalla buluşturmamız lazım. Sosyal belediyecilik bunu gerektiriyor. Mesela Kültür Şenliğine fark kattık. Karabağlar Yayla Şenliğimizi ayırdık. Çünkü özel bir bölge bizim için. Kültür Şenliğinin niteliğini değiştirdik. Bütçelerimiz düzeldikçe farkı göreceksiniz. Ama devletin kesinlikle yerel yönetimlere destek vermesi lazım. Bırakın sıkıştırmayı her kentin profiline göre, ihtiyacına göre bütçe ayırması lazım. Bizim burada üniversitemiz var. Binlerce öğrenci kardeşimiz var. Biz öğrenci kardeşlerimize hizmet veriyoruz ama nüfusları bile burada kayıtlı değil. ya da turistik ilçelerimiz. Turist geliyor senin suyunu, altyapını kullanıyor, konaklıyor ama hiçbir vergi yok. Öğrenci kardeşlerimizin nüfuslarını Menteşe'ye aldırmaları yönünde bir çalışmamız var."

2025 yılında Kötekli Mahallesi ile ilgili yeni bir planlama yaptıklarını belirten Başkan Köksal, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Kötekli'nin ana caddesi yenilenecek"

"Kötekli Mahalle'miz bizim göz bebeğimiz. Biz Kötekli Mahallemize bambaşka bir hizmet vereceğiz. Ana caddede çok ciddi bir yenileme yapılacak. Çok farklı bir Kötekli göreceksiniz. Karanlık sokaklarımız var, ışıklandırmayla ilgili bazı sıkıntılarımız var. Bununla ilgili çalışma yapacağız. Kız öğrencilerin güven ve huzurla yaşayabileceği bir Kötekli hedefimiz. Bizim derdimiz kırsalından kentine Menteşe'de herkesin güvenle, huzurla ve refahla yaşamaları. Kültür sanatla iç içe olabilmeleri. Çünkü insanlarımızın buna da ihtiyacı var. Bunlar kıymetli işler."