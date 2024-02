Meral Akşener, Ankara Yenimahalle\'de esnafı ziyaret etti

Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Yenimahalle'de esnafı ziyaret etti. Akşener'in ziyareti sırasında bir kadın, "Bu nasıl vicdan? Adam sarayda...Biz de burada aç, susuz geziyoruz. Ne et yiyoruz, ne but yiyoruz, ne süt yiyoruz, her şey ateş pahası. Biz ne yapacağız" diye yakındı. Akşener de kadına, "Ben düzelteceğim ver oyunu kız" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara Yenimahalle'de esnafı ziyaret etti. Akşener'e İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım ile İYİ Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Sevin Çağlayan da eşlik etti.

Yenimalle'de bir dükkanda 3 yıldır esnaf gezdiğini ancak oy istemediğini belirten Akşener, "Demiştim ki seçim zamanı gelip oy isteyeceğim diye şimdi istiyoruz" dedi. Akşener'in, "Oylarınıza talibiz" dediği başka bir esnaf, "Hayırlı olsun Allah utandırmasın...Büyükşehirde inşallah düşünüyoruz Cengiz Bey'i" diye yanıt verdi.

"NE ET YİYORUZ, NE BUT YİYORUZ, NE SÜT YİYORUZ HER ŞEY ATEŞ PAHASI. BİZ NE YAPACAĞIZ"

Akşener'in esnaf ziyaret sırasında bir kadın, "Bu nasıl vicdan? Adam sarayda...Biz de burada aç, susuz geziyoruz. Ne et yiyoruz, ne but yiyoruz, ne süt yiyoruz her şey ateş pahası. Biz ne yapacağız" diyerek dert yandı. Akşener de kadına, "Ben düzelteceğim ver oyunu kız" yanıtını verdi.

"BİR KULAK ÇEKİN. HANGİSİ OLURSA OLSUN"

Akşener, esnaf ve vatandaşlarla sohbetinde, Yenimahalle Belediye Başkan adayları Sevin Çağlayan'ı kastederek, "Yerel seçim...Bu kızımız bizim İYİ Parti'nin belediye başkan adayı, oy istemeye geldik. Bir kulak çekin. Hangisi olursa olsun. Senelerce her bir grup konuşmamda buradan öğrendiklerimi anlattım. Rekabetin ortadan kalktığı yerlerde hepiniz kaybediyorsunuz, biz de dahil. Yan gel Osman'lıktan kalksın bütün siyasetçiler, emrinizde olsunlar, asıl mesele o" dedi.

"SİZ SEÇMENSİNİZ, VELİNİMETSİNİZ"

Akşener, başka bir esnaf ile sohbeti esnasında; "Siz seçmensiniz, velinimetsiniz karşınızda böyle (eliyle selam vererek) durarak oylarınızı talep ediyoruz" diye konuştu.