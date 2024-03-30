Meral Akşener Sultanbeyli'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
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Meral Akşener Sultanbeyli'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e esnaf ziyareti sırasında bir kişi Türkiye'deki kadın cinayetleri konusunda çağrıda bulundu.

30.03.2024 15:37  Güncelleme: 16:03
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HABER-KAMERA: HAKAN KAYA

İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere 1 gün kala Sultanbeyli'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İl ve ilçe belediye başkanlarına oy isteyen Akşener'e esnaf ziyareti sırasında bir kişi çağrıda bulundu. Kalabalığın arasından Akşener'e seslenen kişi, "Senin de evladın, torunun var. Türkiye kadın mezarlığı oldu. Bir yasa çıkartın. Sayın cumhurbaşkanına ulaşamıyorum." diye sitem etti. Akşener ise "Şu anda basın benle beraber seni duydu. Ben de ileteceğim." cevabını verdi.

Yerel seçimlere saatlet kala seçim gezilerini sürdüren İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün İstanbul Sultanbeyli'ndeydi.Akşener burada partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fatih Karataş ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi, adaylarına oy istedi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYININ ANNESİ DE AKŞENER'E EŞLİK ETTİ

Dükkan dükkan gezen Akşener'e Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fatih Karataş'ın annesi de eşlik etti, oğluna oy istedi. Bir züccaciye dükkanına giren Akşener, dükkan işletmecisinden adaylarına oy istedi. Esnaf esnaf gezdiğini anlatan Akşener, "Şimdi bir taraf diyor ki ceketimi assam kazanırım, öbür taraf kola kutusunda olmuyor işte. Ben de diyorum ki uyanın. Yaptığım iş bu." dedi.

Esnaf ise başından iki gün önce geçen bir olayı hatırlatarak şöyle konuştu: "Siyasi bir mevzu oldu. Biz farklı söyledik, o farklı söyledi. 'Siz böylesiniz' dedi bizi dışladı. Güldük kendi aramızda. Biz de artık neyin ne olduğunu görüyoruz. Biz de bir siyasi partiye oy vermek istiyoruz ama 'ona vereceksiniz, şuna vereceksiniz' diyor."

"MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEK ESASTIR"

Akşener ise esnafa, "Biz sadece talep ederiz. Sen benim müşterimsin. Müşteriyi memnun etmek esastır. Memnun edip, edemediğimize bağlı. Biz talep edeniz, talep ederken nazik olmak zorundayız. Çünkü müşteri velinimet. Bunu biz oturtturabilirsek Türkiye kurtulur. Asıl mevzu bu." şeklinde cevap verdi.

Akşener daha sonra aynı dükkana ilçe belediye başkan adayı Fatih Karataş'ın annesiyle gelerek oy sözü istedi.

AKŞENER'E ÇAĞRI! TÜRKİYE KADIN MEZARLIĞI OLDU

Esnaf ziyareti sırasında kalabalığın içinden bir kişi kadın cinayetleri üzerinden Akşener'e seslendi. Tepki gösteren kişi, Akşener'e, "Senin de evladın torunun var. Türkiye kadın mezarlığı oldu. Bir yasa çıkartın. Sayın cumhurbaşkanına ulaşamıyorum." diye sitem etti.

Akşener ise "Şu anda basın benle beraber seni duydu. Ben de ileteceğim." cevabını verdi.

Bir gözlükçü dükkanına giren Akşener, "Ben şimdi yemin ettiremediğim için gezerken ablamı getirdim yemin ettirmeye" diyerek başkan adayının annesinden esnafı ikna etmesini istedi.

Esnaf ise büyükşehir seçimlerinde oyunu vereceğini söyledi.

AKŞENER, ESNAFA TAKILDI, "ABLAMI BAŞINA SALARIM"

Bir giyim mağazasına giren Akşener, "Bu arkadaş Erzurumlu. Şimdi annesi de burada orada bir hanımı ikna ediyor. ya beni paketle tamam diye gönder ya da ablamı başına sararım" diyerek takıldı.

Eczacı dükkanına da uğrayan Akşener, "Burada bizim durumumuz nedir?" diye sordu. Eczacı çalışanı ise "Bakacağız duruma" dedi. Bunun üzerine Akşener, "Fatih'in annesini getiririm buraya yemin ettirtirim sana. Bir an evvel bakacağızdan geç" diyerek espri yaptı.

"HALKI GERÇEKTEN DUYUN!"

Bir giyim mağazası çalışanı ise Akşener'e Pendik'ten iş için geldiğini ve otobüs seferlerinin seyrek olması nedeniyle işe geç kaldığını anlatarak, "Halkı gerçekten duyun. Boş vaat vermeyin artık. Biz çok yorulduk çünkü. Her gelen boş vaatler veriyor." dedi.

Sultanbeyli'de ziyaretlerini tamamlayan Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Tuzla'ya geçti.

Meral Akşener Sultanbeyli\'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meral Akşener Sultanbeyli'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

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