Meral Danış Beştaş, İstanbul\'da deprem riskine karşı önlemler alacak

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Beşiktaş'ta sürdürdü.

Bir dernek tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen gençlik forumuna katılan Beştaş, olası İstanbul depremi hakkındaki çalışmalarını anlattı. Riskli bölgelerde yaşayan öğrencilere deprem kabini dağıtılacağını söyleyen Beştaş, "Gençler, şu anda İstanbul'da depreme en korunaksız, en dayanıksız dairelerde yaşıyorlar. Çatı katı ve bodrum katlarında yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu konuda çalışmalarımız var. Gençler için afet merkezleri ve toplama alanları kuracağız." dedi.

Beştaş, şunları kaydetti:

"Korunaksız yerlerde kalan gençlere deprem kabini temin edeceğiz. Depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz da önemli bir mesele. Deprem eğitimleri de vereceğiz. Her mahallede deprem eğitimleri de yapmayı düşünüyoruz. Depremin zararını en azını indirmek için çalışma yapacağız. Ayrıca yurtlarda ve okullarda eğitim merkezleri düşünüyoruz. Öğrenci yurtlarının da güvenli yerlere yapılmasını istiyoruz, çabalarımız olacak. Öğrencilerin hem barınma sorununu kaldırmak hem de güvenli yerlerde yaşamalarını sağlamak istiyoruz."

Beştaş'a, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de eşlik etti.