Meral Danış Beştaş, İstanbul'da deprem riskine karşı önlemler alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meral Danış Beştaş, İstanbul'da deprem riskine karşı önlemler alacak

Meral Danış Beştaş, İstanbul\'da deprem riskine karşı önlemler alacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beşiktaş'ta düzenlenen gençlik forumunda İstanbul'da yaşayan gençlerin deprem riskine karşı korunmasını sağlayacak çalışmalarını anlattı. Beştaş, riskli bölgelerde yaşayan öğrencilere deprem kabini dağıtılacağını ve afet merkezleri ile toplama alanları kuracaklarını belirtti. Ayrıca, deprem eğitimleri ve güvenli öğrenci yurtları da planladıklarını ifade etti.

09.03.2024 18:06  Güncelleme: 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarını Beşiktaş'ta sürdürdü.

Bir dernek tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen gençlik forumuna katılan Beştaş, olası İstanbul depremi hakkındaki çalışmalarını anlattı. Riskli bölgelerde yaşayan öğrencilere deprem kabini dağıtılacağını söyleyen Beştaş, "Gençler, şu anda İstanbul'da depreme en korunaksız, en dayanıksız dairelerde yaşıyorlar. Çatı katı ve bodrum katlarında yaşamak zorunda kalıyorlar. Bu konuda çalışmalarımız var. Gençler için afet merkezleri ve toplama alanları kuracağız." dedi.

Beştaş, şunları kaydetti:

"Korunaksız yerlerde kalan gençlere deprem kabini temin edeceğiz. Depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz da önemli bir mesele. Deprem eğitimleri de vereceğiz. Her mahallede deprem eğitimleri de yapmayı düşünüyoruz. Depremin zararını en azını indirmek için çalışma yapacağız. Ayrıca yurtlarda ve okullarda eğitim merkezleri düşünüyoruz. Öğrenci yurtlarının da güvenli yerlere yapılmasını istiyoruz, çabalarımız olacak. Öğrencilerin hem barınma sorununu kaldırmak hem de güvenli yerlerde yaşamalarını sağlamak istiyoruz."

Beştaş'a, 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni de eşlik etti.

Kaynak: AA

Meral Danış Beştaş, DEM Parti, Beşiktaş, İstanbul, Deprem, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meral Danış Beştaş, İstanbul'da deprem riskine karşı önlemler alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muş'ta Pikap ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
    18:57 Muş'ta Pikap ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

    Muş-Erzurum kara yolunun 24. kilometresinde meydana gelen kazada, Ahmet Sancaktutanoğlu yönetimindeki pikap ile Emre Işık yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü hayatını kaybederken, aynı araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi hastane morguna götürüldü.

  • 2023 yılında en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranları bekleniyor
    18:57 2023 yılında en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranları bekleniyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı verilerinde genelde, kadınlarda ve gençlerde en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını beklediklerini söyledi. Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan milletin kendisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.


17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi programı düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenledi
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:11 Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO’lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO'lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 18:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Danış Beştaş, İstanbul'da deprem riskine karşı önlemler alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement