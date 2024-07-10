Merih Demiral'ın 'Bozkurt' İşareti Nedeniyle Heykel İlgisi Arttı - Son Dakika
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Merih Demiral'ın 'Bozkurt' İşareti Nedeniyle Heykel İlgisi Arttı

Merih Demiral\'ın \'Bozkurt\' İşareti Nedeniyle Heykel İlgisi Arttı

AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta, milli futbolcu Merih Demiral'a, attığı golün ardından yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle UEFA'nın verdiği tepkilere neden olan 2 maç men cezası sonrası Samsun Gazi Müzesi'nde sergilenen 'Bozkurt' heykeline ilgi arttı.

10.07.2024 11:05
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AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta, milli futbolcu Merih Demiral'a, attığı golün ardından yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle UEFA'nın verdiği tepkilere neden olan 2 maç men cezası sonrası Samsun Gazi Müzesi'nde sergilenen 'Bozkurt' heykeline ilgi arttı.

Milli futbolcu Merih Demiral, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya maçında attığı golün ardından yaptığı 'bozkurt' işareti sonrası 2 maç ceza aldı. UEFA'nın, Türkiye'de tepkilere neden olan kararı sonrası yaşanan gelişmelerin ardından Samsun Gazi Müzesi'nde bulunan ve Lahey Sürekli Adalet Divanı (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen 'bozkurt' heykeli, ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye başladı.

BOZKURT HEYKELİ

Türkiye'nin 'Bozkurt' isimli yolcu gemisinin Fransızların 'Lotus' adlı gemisiyle 2 Ağustos 1926 gecesi Ege açıklarında çarpışması sonucu 8 Türk boğularak öldü. Olayın ardından Türk mahkemelerince Lotus gemisinin kaptanı 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fransızlar daha sonra davayı Lahey Sürekli Adalet Divanı'na (bugünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) götürdü. Mahkeme, 7 Eylül 1927'de Türkiye'nin hukuka aykırı davranmadığına karar vererek Türk heyetine, Atatürk'e verilmek üzere tunçtan 'bozkurt' heykeli hediye etti. Bu davadan dolayı dönemin Adalet Bakanı Mahmud Esat'a Atatürk tarafından 'Bozkurt' soyadı verildi. Heykel 1968'de Anıtkabir'deki müzeden Samsun'daki Atatürk Müzesi'ne getirildi. 2006 yılında Samsun Gazi Müzesi'nin açılmasıyla heykel burada sergilenmeye başladı.

'TÜRKLER İÇİN ÖNEMİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR'

OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ercan Yalçın, "Lahey Adalet Divanı bu davanın temsili olarak Mustafa Kemal Paşa'ya bir tunç bozkurt heykelini hediye ederek altına da 'Lahey Adalet Divanı hatırasıdır' diye bir not düşmüştür. Lahey Adalet Divanı'nın böyle bir heykeli vermiş olması aslında Türklere karşı yapılmış bir temsiliyet içermektedir. 'Bozkurt'un Türklerin simgesel bir değeri olma ehemmiyetini burada da ortaya koymuştur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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