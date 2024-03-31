Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli İlçelerinde Seçim Sonuçları

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|245
|Toplam Seçmen
|:
|74.232
|Açılan Sandık
|:
|219
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,39
|Kullanılan Oy
|:
|51.306
|Geçerli Oy
|:
|49.830
|Katılım Oranı
|:
|% 77,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAKAN BİLECEN
|% 41,55
|20.704
|AK PARTİ
|REŞİT POLAT
|% 27,03
|13.468
|MHP
|HASAN KARA
|% 23,52
|11.721
|YENİDEN REFAH
|AHMET ÇETİN
|% 1,96
|978
|DİĞER
|% 1,52
|755
|İYİ PARTİ
|YASİN TOPALOĞLU
|% 1,18
|588
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ERTUĞRUL
|% 0,8
|400
|BTP
|ALAİDDİN ÖZKAR
|% 0,67
|332
|HÜDA PAR
|ALİ KİRİŞ
|% 0,36
|180
|SAADET
|ZEYNEP GÜLTEKİN
|% 0,36
|178
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH SAKAR
|% 0,28
|139
|MİLLİ YOL
|SELAHATTİN ASLANTAŞ
|% 0,2
|99
|DEM PARTİ
|AHMET ÜÇER
|% 0,18
|90
|MİLLET
|CANER EKİNCİ
|% 0,14
|72
|ANAP
|AHMET AKTAŞ
|% 0,04
|20
|HKP
|HASAN BAYESEN
|% 0,04
|19
|BAĞIMSIZ
|ALİ OSMAN GENÇ
|% 0,04
|19
|VATAN PARTİSİ
|AYCAN DURU AKGÜL
|% 0,03
|17
|HAK-PAR
|BATUHAN SEYMEN
|% 0,03
|16
|DSP
|KEZBAN UZUNTEPE
|% 0,03
|14
|TKH
|UĞUR KAYA
|% 0,02
|12
|BAĞIMSIZ
|ADEM KÜÇÜKUSTA
|% 0,02
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KÖRDEVE
|% 38,48
|449
|MHP
|ADİL ÖZKAN
|% 31,53
|368
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ŞİMŞEK
|% 26,91
|314
|CHP
|YILMAZ ÖZKAN
|% 1,8
|21
|SAADET
|MUSTAFA KÖŞELİ
|% 0,51
|6
|İYİ PARTİ
|CELAL YILMAZ
|% 0,34
|4
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ UÇMAK
|% 0,17
|2
|BTP
|MUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK
|% 0,17
|2
|MİLLET
|HAMZA TOPUZ
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 90,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ÖLMEZ
|% 39,07
|159
|AK PARTİ
|AYHAN YILMAZ
|% 31,94
|130
|YENİDEN REFAH
|MEHMET DAL
|% 27,27
|111
|CHP
|BİLAL ÖZDEMİR
|% 0,74
|3
|İYİ PARTİ
|RAMAZAN KORKMAZ
|% 0,49
|2
|MİLLET
|MEHMET SELİM AKDEMİR
|% 0,25
|1
|DEVA PARTİSİ
|ÖZGÜR AY
|% 0,24
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ KOYUNCU
|% 38,69
|284
|MHP
|DURAN KURŞUNOĞLU
|% 35,28
|259
|AK PARTİ
|METİN POLAT
|% 25,07
|184
|İYİ PARTİ
|FATİH POLAT
|% 0,68
|5
|BTP
|AHMET KARTAL
|% 0,14
|1
|MİLLET
|TUNCAY EKİNCİ
|% 0,14
|1
Son Dakika › Güncel › Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli İlçelerinde Seçim Sonuçları - Son Dakika
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