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Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli İlçelerinde Seçim Sonuçları - Son Dakika
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Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli İlçelerinde Seçim Sonuçları

Merkez ilçesinde toplam 245 sandık bulunurken, açılan sandık oranı %89,39 oldu. Toplam seçmen sayısı 74.232, kullanılan oy sayısı 51.306 ve geçerli oy sayısı 49.830 olarak kaydedildi. CHP %41,55 oy oranıyla 20.704 oy alırken, AK Parti %27,03 oy oranıyla 13.468 oy aldı. MHP %23,52 oy oranıyla 11.721 oy alırken, diğer partilerin oy oranları daha düşük oldu. Elbeyli ilçesinde açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %83,25 olarak kaydedildi. AK Parti %38,48 oy oranıyla 449 oy alırken, MHP %31,53 oy oranıyla 368 oy aldı. Musabeyli ilçesinde açılan sandık oranı %50, katılım oranı ise %90,35 olarak kaydedildi. MHP %39,07 oy oranıyla 159 oy alırken, AK Parti %31,94 oy oranıyla 130 oy aldı. Polateli ilçesinde açılan sandık oranı %100, katılım oranı ise %92,23 olarak kaydedildi. CHP %38,69 oy oranıyla 284 oy alırken, MHP %35,28 oy oranıyla 259 oy aldı ve AK Parti %25,07 oy oranıyla 184 oy aldı.

31.03.2024 23:32  Güncelleme: 23:34
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MERKEZ

Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 74.232
Açılan Sandık : 219
Açılan Sandık Oranı : % 89,39
Kullanılan Oy : 51.306
Geçerli Oy : 49.830
Katılım Oranı : % 77,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAKAN BİLECEN% 41,5520.704
AK PARTİREŞİT POLAT% 27,0313.468
MHPHASAN KARA% 23,5211.721
YENİDEN REFAHAHMET ÇETİN% 1,96978
DİĞER% 1,52755
İYİ PARTİYASİN TOPALOĞLU% 1,18588
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ERTUĞRUL% 0,8400
BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,67332
HÜDA PARALİ KİRİŞ% 0,36180
SAADETZEYNEP GÜLTEKİN% 0,36178
DEVA PARTİSİABDULLAH SAKAR% 0,28139
MİLLİ YOLSELAHATTİN ASLANTAŞ% 0,299
DEM PARTİAHMET ÜÇER% 0,1890
MİLLETCANER EKİNCİ% 0,1472
ANAPAHMET AKTAŞ% 0,0420
HKPHASAN BAYESEN% 0,0419
BAĞIMSIZALİ OSMAN GENÇ% 0,0419
VATAN PARTİSİAYCAN DURU AKGÜL% 0,0317
HAK-PARBATUHAN SEYMEN% 0,0316
DSPKEZBAN UZUNTEPE% 0,0314
TKHUĞUR KAYA% 0,0212
BAĞIMSIZADEM KÜÇÜKUSTA% 0,029
ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KÖRDEVE% 38,48449
MHPADİL ÖZKAN% 31,53368
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 26,91314
CHPYILMAZ ÖZKAN% 1,821
SAADETMUSTAFA KÖŞELİ% 0,516
İYİ PARTİCELAL YILMAZ% 0,344
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ UÇMAK% 0,172
BTPMUSTAFA ŞAKİR AKTÜRK% 0,172
MİLLETHAMZA TOPUZ% 0,091
MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 90,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖLMEZ% 39,07159
AK PARTİAYHAN YILMAZ% 31,94130
YENİDEN REFAHMEHMET DAL% 27,27111
CHPBİLAL ÖZDEMİR% 0,743
İYİ PARTİRAMAZAN KORKMAZ% 0,492
MİLLETMEHMET SELİM AKDEMİR% 0,251
DEVA PARTİSİÖZGÜR AY% 0,241
POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ KOYUNCU% 38,69284
MHPDURAN KURŞUNOĞLU% 35,28259
AK PARTİMETİN POLAT% 25,07184
İYİ PARTİFATİH POLAT% 0,685
BTPAHMET KARTAL% 0,141
MİLLETTUNCAY EKİNCİ% 0,141

Kaynak: AA

MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli İlçelerinde Seçim Sonuçları - Son Dakika

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