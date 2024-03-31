Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli İlçelerinde Seçim Sonuçları

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.