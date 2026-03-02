Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Bölgemizde Huzur ve Barış İstiyoruz"

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, " Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da, şimdi de İran'da savaş, kan, barut kokusu, gözyaşı olmadan gün geçmiyor. Bunu reddediyoruz. Bölgemizde huzur ve barış istiyoruz. Her devletin egemenlik hakkına, toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını istiyoruz. Şimdi yaşananlardan Cumhuriyetimizin ve Atatürkümüzün değerini, önemini çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

Yenişehir Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen iftar programına Başkan Seçer'in yanı sıra Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, CHP PM üyesi Emre Yılmaz, farklı siyasi partilerin yöneticileri, il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve dernek başkanları ile yöneticileri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile çok sayıda yurttaş katıldı.

"Mersinliliği önemli bir kimlik haline getireceğiz"

Başkan Seçer, burada yaptığı konuşmada, Mersin'in barış kenti olduğunu vurguladı. Mersin'de yaşamaktan gurur duyulduğunu dile getiren Seçer, "Mersin, Türkiye'nin özeti ve izdüşümüdür. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye burada. Köklerimiz nerede olursa olsun buradayız, burada doyuyoruz. Çocuklarımızın geleceğini burada arıyoruz. Artık Mersinliyiz ve kent aidiyetini artıracağız. Mersinliliği önemli bir kimlik haline getireceğiz. Bunu hep beraber gerçekleştirebiliriz. Masmavi deniz, Toros Dağları, verimli topraklar, güzel iklim, her şeyden önemlisi kadim Anadolu'nun her renk insanının güzelliği Mersin'de" ifadelerini kullandı.

"Her devletin egemenlik hakkına, toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını istiyoruz"

Ramazan ayını yaşarken birliğin, beraberliğin ve barışın konuşulması gerektiğini beliten Seçer, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan son gelişmelere de değinerek, "86 milyonun çok önemli bir kısmı İslam dinine mensup. Orta Doğu'da, İslam coğrafyasında acıların ve savaşların olması, dindaşlarımızın katledilmesi, çocukların öldürülmesi, anaların ağlaması hepimizin canını yakıyor. Gazze'de, Suriye'de, Lübnan'da, şimdi de İran'da savaş, kan, barut kokusu, gözyaşı olmadan gün geçmiyor. Bunu reddediyoruz. Bölgemizde huzur ve barış istiyoruz. Her devletin egemenlik hakkına, toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde barış içinde yaşamayı Atatürk'e borçluyuz"

Türkiye Cumhuriyeti devletinde barış içinde bir yaşamın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olunduğunu kaydeden Seçer, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan büyük gurur duyuyoruz. Kendimizi çok güçlü hissediyoruz. Şimdi yaşananlardan Cumhuriyetimizin ve Atatürkümüzün değerini, önemini çok daha iyi anlıyoruz. Şartlar ne olursa olsun ülke içinde siyaseten rekabet edebiliriz ama bölgemiz yangın yeriyken bir arada olacağız. Siyasi görüş ayrımı olmaksızın ülkemizin menfaatini koruyacağız. Milletimizin ve ülkemizin dünyada saygın bir yerde olması için birbirimizi koruyacağız. Birbirimiz beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de yurttaşları iftar sofrasında buluşturan Başkan Seçer'e teşekkür etti. Türkiye'de ramazan ayının hüzünle geçtiğini söyleyen Ekmen, şunları kaydetti:

"En düşük emekli maaşını alan emeklinin, asgari ücretlinin yaşadığı halin üzerimize getirdiği bir hüzünle ramazana giriyoruz. Ama bayram geliyor ve bayramları coşkuyla, neşeyle karşılamak lazım. Sayın Başkan son seçimde Türkiye'de en çok oyunu artıran büyükşehir belediye başkanı oldu. Sokaklarda gezdiğimizde kendisinin hizmetlerine olan oyların her geçen gün arttığını görüyoruz. Sayılarla siyasetin itibarının zedelendiği bir dönemde büyükşehir belediye başkanımıza duyulan güven ve sevginin siyasete olan güveni de artırdığını düşünüyorum."

Konuşmaların ardından okunan ezan sonrasında oruçlar açıldı, dua edildi.

Ramazan Şenlikleri ilgi gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Şenlikleri kapsamında ise interaktif geleneksel oyunlar, Hacivat ile Karagöz, Aşuk ile Maşuk ve gölge oyunu sahnelendi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklara yönelik aktiviteler ilgi gördü. İftar duası ve yemeğinin ardından devam eden sahne gösterileriyle ramazan coşkusu gece boyunca sürdü. İftar yemeği sonrasında "Şaşkın Şov", jonglör ve ateş gösterisi de sergilendi.

Programın en dikkati çeken bölümlerinden biri "Sema Mukabelesi" oldu. Program kapsamında son olarak da meddah oyunu Mersinlilerle buluşturuldu.

Şenlik süresince açık olan çocuk etkinlik alanlarında ise Sporbüs aracı, şişme oyun parkurları, sosis balon ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı.