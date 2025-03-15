Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Öğrencilerle İftar Yaptı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Öğrencilerle İftar Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Üniversitesi'nde üniversite öğrencileriyle birlikte iftar sofrası kurarak, gençlerle bir araya geldi ve Mersin'in öğrenci kenti olma hedeflerini anlattı.

15.03.2025 10:25
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir'de Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü girişinde kurulan sofrada, üniversite öğrencileri ile iftar yaptı.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında bu kez üniversite öğrencilerini ağırladı.

Yenişehir ilçesinde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü girişinde kurulan iftar sofralarında Başkan Seçer ve Meral Seçer ile birlikte CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Çiftlikköy Mahalle Muhtarı Aynur Öztürk, Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve üniversite öğrencileri yer aldı.

İftarın ardından okunan dua sonrasında gençlere hitap eden Seçer, gençlerle bir ara olmanın enerjilerini de artırdığından söz etti. Mersin'de dört farklı üniversite ile birlikte 50 binden fazla öğrenci olduğunu kaydeden Seçer, şöyle konuştu:

"Yurdun birçok yerinden evladımız, eğitimini sürdürmek için Mersin'e geliyor. Kentin Büyükşehir Belediyesi olarak sevgili evlatlarımızı; gençlerimizin, öğrencilerimizin huzurla eğitimlerini ve yaşamlarını sürdürebilecekleri, yaşamlarını sürdürürken de bir genç olarak onların taleplerine, isteklerine, sosyal, kültürel, sportif, güvenlik olmak üzere her anlamda onlara uygun bir şehirde yaşatmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şunu övünerek söyleyelim; 'Artık Mersin 10 numara bir öğrenci kenti.' Bunu iftiharla söylüyoruz, bunu duyduğumuz zaman da mutlu oluyoruz.

Çocuklarımızın beslenmesinden hoşça vakit geçirecekleri etkinliklere, ulaşımına, barınmasına kadar birçok alanda bitmez, tükenmez enerjileriyle belediye çalışanlarımız sizlere hizmet etmeye çalışıyor ve bu böyle de devam edecek. Üniversitenin kapısından çıktığınızdan itibaren Mahalle Mutfağı'nda menünün 25 TL'ye tedarikinden, bindiğiniz toplu taşıma aracının Türkiye'nin en ucuz öğrenci toplu taşıma aracı olmasına kadar belki de dünyanın en güzel manzaralı okuma salonuna kadar, ancak ailenizin düşünebileceği Çamaşır Kafelere kadar biz sizlerin yanındayız. Sizler bu ülkenin evladısınız."

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından devraldıkları bayrağı gençlere devredeceklerini söyleyen Seçer, "Çok daha güzel bir Türkiye'yi inşa etmek için, çağın ruhuna uygun en değerli eğitimi, sizlere layık olan en değerli sosyal devleti, sosyal belediyeciliği iliğine kadar sizlere hissettirmek için; ki bu sizin Anayasal hakkınız, devletin size sağladığı bir yurttaşlık hakkıdır; bunu sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Yediğimiz yemekler sizin annenizin, babanızın çalışarak devlete ödediği vergilerden bize aktarılan kaynaklar. Kesenize bereket. Bizler de yedik, teşekkür ediyoruz. En kötü günümüz böyle olsun" ifadelerini kullandı.

İftar sonrasında Mersin Üniversitesi Gülnar Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi'nde konaklayan Özlem Demirelli, kendi çizdiği ve Başkan Seçer ile Meral Seçer'in karakalem resminin yer aldığı tabloyu hediye etti.

Kaynak: ANKA

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