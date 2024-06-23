Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Silifkeli Yurttaşlarla Buluştu

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği mahalle ziyaretlerinin sonuncusunda Silifke ilçesinde yaşayan yurttaşlarla bir ayara gelerek, onların bayramlarını kutladı.

Silifke'nin İmamlı, Yenibahçe, Keşlitürkmenli, Çaltıbozkır, Kırobası (Mara Yaylası), Ayaştürkmenli, Sarıaydın mahallelerini ziyaret ederek yurttaşlarla buluşan Başkan Seçer'e ziyaretlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, İlçe Meclis üyeleri, muhtarlar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bürokratları eşlik etti.

İlk olarak, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Silifke İtfaiye Grup Amirliği'ni ziyaret eden Seçer, itfaiye çalışanları ile bayramlaştıktan sonra İmamlı Mahallesi'ne geçti.

İmamlı Mahallesi'nde yurttaşların bayramını kutlayan Seçer, prensibinin konuşmak değil, çok çalışmak olduğunu söyleyerek, mahalle sakinlerinin de bu emeği gördüğünü söyledi. 2019 seçimlerinin ardından yüzde 25 oy artışı yaşandığını vurgulayan Seçer, "Biraz daha gayret edersek yüzde 80-90 oy alacağız. İşte bu alın terinin, insanlara dokunmanın ürünü, devam edeceğiz" dedi.

Köy halkının isteklerinin belli olduğunu söyleyen Seçer, "Köylü yolları düzgün olsun, çöpü zamanında alınsın, susuz kalmasın, içme suyu olsun, mümkünse kanalizasyon olsun ister. Köylünün bölgesi tarım bölgesidir. Onların çalışmalarına katkı olsun, kazançlarına katkı yapılsın, tarım destekleri olsun isterler. Bunları belediyeler yapabilir" diye konuştu.

"Desteğinizden dolayı teşekkür ederiz, bu güvene layık olacağız"

Yenibahçe Mahallesi'nde de hemşehrileriyle buluşan Başkan Seçer, kentteki yollara ilişkin ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi farkının olmadığını hatırlattı. Seçer, "Herkes görevini yapacak, herkes işini yapacak ama birimizin yetişmediği yerde de diğerimiz ona yardımcı olur. Biz grup yollarını yaparız ama ara sokaklarda sorun varsa bu bizim işimiz değildir deyip ekipleri toparlayıp gitmeyiz" ifadelerini kullandı.

Yenibahçe'de de oy artışı olduğunu vurgulayan Başkan Seçer, "Bu oylar hizmet desteğidir. Vatandaş bize mesaj veriyor, 'Siz hizmet yapın, biz de size destek verelim'. Desteğinizden dolayı teşekkür ederiz, bu güvene layık olacağız" diyerek, hizmetlerini daha da artıracaklarının altını çizdi.

Keşlitürkmenli Mahallesi'nde Seçer, "Su değerliydi, bu iki senede daha da değerli oldu. Suyu dikkatli kullanmamız gerekiyor. Sizler için sağladığımız içme suyunu sulama suyu olarak kullanmamanız gerekir. Bu yasal olarak da uygun değil. Kaçak olarak su kullanan insanları bize bildirmeniz lazım. Sizin suyunuzu çalıyor, siz suya fatura ödüyorsunuz. Gereksiz yere suyu tüketiyor çünkü fatura ödemiyor" diyerek, MESKİ'nin de bu nedenlerden dolayı maliyetlerinin arttığını söyledi.

"Hizmette adaletliyiz"

Çaltıbozkır'ı da ziyaret eden Başkan Seçer, yurttaşlardan yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Seçer, "Çaltıbozkırlıları, çalışan, üreten insanları seviyoruz. Hizmette adaletliyiz. Herkese hizmet veriyoruz. AK Partiliye de MHP'liye de İYİ Partiliye de hizmet veriyoruz, hiçbir farkı yok. Yaptığımız yolu herkes kullansın diye yapıyoruz. Üretici kadınları, küçük üreticileri seviyoruz ve destekliyoruz. Daha da artsın istiyoruz" diye konuştu. Tarımsal desteklerin artarak devam edeceğini kaydeden Seçer, "Ben çalışkan insanları seviyorum. Emin olun çok saygı duyuyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Çaltıbozkır'da yer alan lavanta bahçesine ve Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne de uğradı. Üreticilere 'kolay gelsin' dileklerinde bulunan Başkan Seçer, "Distilasyon ünitesi de kurduk. Şuan da bu tabloları görmek bizleri mutlu ediyor. Lavanta ürünleri, lavantadan elde edilen yağlar üreticilere ek bir gelir kaynağı sağlıyor. 5 yıllık görev süremiz içerisinde Silifke'mizin 88 mahallesine de hizmetlerimiz devam edecek. Mersin'imizin her noktasında hizmette kusur etmeyeceğiz" dedi.

"D-400 Karayolu'nun 10 yıl önce yapılması gerekirdi"

Çaltıbozkır ziyaretinden sonra Kırobası Mahallesi'ne (Mara Yaylası) geçen Seçer, 31 Mart Seçimleri'nde iktidarın kapısını araladıklarını söyledi. İlçeye gelirken trafiğin çok yoğun olduğunun altını çizen Seçer, "D-400 karayolu yaz aylarında bir perişanlık yaşıyor. Otoyolun 10 sene önce yapılması gerekirdi. Ben 2008'de o dönemin Karayolları Bölge Müdürü'nü ziyaret ettiğimde bana 'Vekilim 4 yıl içerisinde Çeşmeli- Taşucu otobanına yapacağız' demişti. Bakın kaç yıl geçti üzerinden" diyerek, CHP iktidar olunca yolun yapımının hızlandırılacağını söyledi. Kırobası'nda oy oranlarının yüzde 28 arttığını vurgulayan Seçer, yurttaşın hizmet gördüğünü ve oylarını verdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Seçer, Ayaştürkmenli Mahallesi'ndeki vatandaşlar ile bir araya gelerek onların taleplerini de dinledi.

"Siz yeter ki üretin, Mersin Büyükşehir tarıma destek veriyor"

Seçer'in Silifke'deki son mahalle ziyareti Sarıaydın Mahallesi oldu. Seçer, oylarının yüzde 35 oranında arttığını söyleyerek, desteklerinden dolayı mahalle halkına teşekkür etti. Yollardan küçükbaş hayvan desteğine, köprülerin yapımından çocuk oyun parkı yapımına, fide-fidan desteğinden sulama borusu desteğine kadar pek çok desteğin mahalleye ulaştırıldığını belirten Seçer, Tarımsal Güneş Enerji Santrali Projesi'ne başvuruların başladığını duyurdu. Seçer, "Fide, fidan, hayvancılık, alet, ekipman birlikler vasıtasıyla sulama borusu desteği vermişiz. Siz yeter ki üretin, Mersin Büyükşehir tarıma destek veriyor, desteği de artırıyor. Geçtiğimiz beş yılda toplam 725 milyon lira destek vermiştik. Tarımı önemsiyorum. Destek böyle olur. Üretim yapsın, kadın yapsın, küçük aileler çalışsın, emek etsin, hayvancılık yapsın, sebze meyve yetiştirsin biz destek olalım, onlara para kazanmasını öğretelim. Bizim arzumuz bu. Onun için sürekli muhtarımızı, Tarım Daireyi rahatsız edin. Bu tarım desteklerinden yararlanın" ifadelerini kullandı.

İmamlı Mahalle Muhtarı Bilal Çalışkan, Yenibahçe Mahalle Muhtarı Hızır Kurt, Keşlitürkmenli Mahalle Muhtarı Yüksel Uslu, Çaltıbozkır Mahalle Muhtarı Ahmet Sarı, Kırobası Mahalle Muhtarı Mustafa Türe, Ayaştürkmenli Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Özbağ ile Sarıaydın Mahalle Muhtarı Selahattin Aksıfat da konuşmalarında, aldıkları hizmet için Başkan Seçer'e teşekkür ettiler.