Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Ülkemizi Kalkındıracağız ve Bunu da Mersin\'den Başlatacağız"

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen Uzuncaburç Bağ Bozumu Şenliği ve Değirmen Açılışı törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Sevgili Mersinliler; herkesin rahat olmasını istiyorum. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Sizi çok daha fazla seveceğiz, sayacağız. Bunu inadına yapacağız. Ülkemizi kalkındıracağız ve bunu da Mersin'den başlatacağız. Hepinizi çok seviyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi tarafından 'Bağ Bozulsun Şenlik Kurulsun' sloganıyla düzenlenen 'Uzuncaburç Bağ Bozumu Şenliği ve Değirmen Açılışı' programına katıldı. Uzuncaburç'ta ilk olarak 'Bereketli olsun' diyerek bağ bozumu yapan Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleri ile birlikte kadınlarla beraber pekmez kaynattı. Kadınların 'İyi ki doğdun Başkan' sözleri ile karşılanan Seçer, sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 'Uzuncaburç Un Değirmeni'nin açılışını yaptı.

Programda Halk Oyunları Gösterisi'nin ardından, Mahalle Muhtarı Haluk Ünal, Ziraat Odası İlçe Başkanı Kemal Gezer, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Hasan Ufuk Çakır da birer konuşma yaptı.

"Bir arada olmak, gönül birliği yapmak çok güzel"

Başkan Seçer, "Bir arada olmak, gönül birliği yapmak, el birliği yapmak, iş birliği yapmak ne kadar güzel. Sevgi güzel, insanları sevmek güzel. Kardeşlikten öte yol yok, kardeş olacağız. Bu ülke bizim. Bu ülke hepimizin. Hepimiz biriz, hepimiz beraberiz" diye konuştu.

"Rekor oy aldık, huzurla da keyfini sürüyoruz"

Kentin her bölgesinin ayrı ayrı tarihi, turistik ve tarımsal öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Seçer, bunun değerini bilmek adına çok çalıştıklarının altını çizerek, "Çalışacağız, çalışıyoruz da. Bizi hiç kimse tutamaz. Çalıştıkça, alın teri döktükçe, emek döktükçe daha güzel olacak. Helal kazanç; huzurla yiyeceğiz o kazancı. Bak ne kadar mutluyuz, çalıştık seçimleri kazandık, rekor oy aldık, huzurla da keyfini sürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burada, bölge halkına yeni bir ekmek kapısı açma peşindeyiz"

Başkan Seçer, yaptıkları şenliğin sadece bölgenin üzümünü tanıtmak için olmadığını vurgulayarak, "Burada yeni bir ekmek kapısı açma peşindeyiz. Biz Uzuncaburç'un o tarihi birikimini, arkeolojik değerini açığa çıkarmak için orayı bir Arkeoköy, insanların gelip gördüğü, tarih turizmine uygun bir hale getirmek için belediye olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Zaten belediye sizin, Uzuncaburçluların, Silifkelilerin, Mersinlilerin, Türkiye'nin dört bir köşesinde yaşayan halkımızın belediyesidir. Doğal olarak da halkımıza, onların geleceği için yapılacak yatırımlara da her zaman kapımızı açık tutarız. Desteğimizi de veririz" dedi.

"Çok değerli işler yapılıyor, ilmek ilmek örülüyor"

Bölge için yapılan çalışmaların gelecek için çok kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Çok değerli işler yapılıyor, ilmek ilmek örülüyor. Bu arkeolojik çalışmaları yapmak, bu bölgeyi örnek bir köy haline getirmek için çalışıyoruz" diyerek çalışmalarda emeği geçen Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti. Konuşmasında 'Köyümüz Atölye' projesi hakkında da vatandaşlara bilgi veren Seçer, "Yeni dönemde Köyümüz Atölye projesi kapsamında çalışmalar yapıyoruz. Burada hangi bölgenin hangi çeşit ürünü tanıtılıp ünlü hale getirilirse bölgeye katkı sunar onları belirliyoruz. Bizim bütün çabamız sadece Uzuncaburç'un merkezinde yaşayanlara değil bu bölge halkına yeni bir ekmek kapısı açmak" diye konuştu.

"İnsanların Mersin'e gelmesi Türkiye ve bölgenin tanıtımı için son derece değerli ve önemlidir"

Tarihi açığa çıkarıp bölgede turizm sektörünü oluşturmayı hedeflediklerini de kaydeden Seçer, "Burada eski bir değirmen vardı, yaklaşık 25 sene önce burada hizmete girmiş ama ekonomik ömrü dolmuştu. Orayı çok güzel bir hale getirdik. Buraya kazıları görmeye gelen turistlerin oturup çay, kahve içeceği, yemek yiyeceği, vakit geçireceği alanlar, kafelerimiz olsun. Bunları yerine getireceğiz ki turist gelsin. Yollarımız tertemiz, temizliğimiz, hijyenimiz fevkalade olacak ki turist gelsin. Yöre halkı bilinçli, güler yüzlü, konukları iyi karşılayacak ki turist gelsin. İnsanın geldiği yerde, insan çeşitliliğinin olduğu yerde bereket olur. Farklı şehirlerden, farklı ülkelerden insanların Mersin'e, Uzuncaburç'a gelmesi, burada antik şehri gezmesi, Türkiye'nin, bölgenin tanıtımı için son derece değerli ve önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Dünya ile rekabet; çalışarak, kazanarak, alın teri ile olur"

Seçer, şöyle devam etti:

"Sanatçılar yetiştireceğiz, kültürümüzü yaşatacağız, dünyaya anlatacağız. Ülkemizin çok değerli sporcuları yurtdışında ülkelerini temsil edecek. Bilim adamlarımız olacak, icatlar ve keşifler yapacaklar. Onlar uluslararası platformda saygın olacaklar. Ancak böyle sizin prestijiniz artar. Dünya sizin önünüzde ancak bu şekilde eğilir. Şatafatla, lüksle, bağırmakla, çağırmakla değil; barışla, kardeşlikle, mütevaziliklerinizle olur bunlar.

"Hepimiz bu Anadolu topraklarında inadına, kardeşçesine yaşayacağız"

Hepinizi seviyoruz, sayıyoruz, asla ayrımcılık yapmıyoruz. Yapmadık, yapmayacağız. Birbirimizi seveceğiz. Hepimiz bu Anadolu topraklarında inadına, kardeşçesine, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağız. Sizleri seviyoruz ve sizler de bu sevgimizi görüp bizlere destek vererek Silifke'de Mustafa Turgut Başkanı, Mersin Büyükşehir'de şahsımı rekor oyla tekrar başkan yaptınız. 'Sizlerden memnunuz, sizler hizmet yapıyorsunuz bizlere ayrımcılık yapmıyorsunuz' dediniz. Bu sorumluluğumuzun farkındayız. Sevgili Mersinliler; herkesin rahat olmasını istiyorum. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Sizi çok daha fazla seveceğiz, sayacağız. Bunu inadına yapacağız. Ülkemizi kalkındıracağız ve bunu da Mersin'den başlatacağız. Hepinizi çok seviyoruz."

"Tarım alanında uzman bir Büyükşehir Belediyemiz var"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise Bakanlık tarafından başlatılan arkeolojik kazılara en büyük desteği Büyükşehir Belediyesi'nin verdiğini belirterek, "Vahap Başkan'ımızın projesi Arkeoköy gerçekleştiği zaman, kazılar tamamlandığı zaman burası turizm alanında çok büyük bir cazibe merkezi olacak" dedi. Bölgenin tarım potansiyelinin Büyükşehir Belediyesi ile artacağını kaydeden Turgut, "Tarım alanında uzman bir Büyükşehir Belediyemiz var ve 2019'dan beri yaptığı hizmetler ortada. Bundan sonra da sadece Silifke değil, bütün Mersin'e tarımla ilgili destekler devam edecek. Bu sayede biz hem tarım hem turizm alanında gelişme göstereceğiz ve yaşam şartlarımız daha iyi olacak. Gelir seviyemiz yükselecek" ifadelerini kullandı.

Seçer konuşmaların ardından alanda yer alan stantları gezdi, 'Hayırlı işler' diledi. Program Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası'nın konseri ile devam etti.

Seçer, Uzuncaburç Ören Yeri'ndeki çalışmaları inceledi

Başkan Seçer son olarak Meral Seçer ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak destek verdiği Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarını inceledi. Seçer'e inceleme gezisinde eşlik eden Kazı Başkan Yardımcısı Okan Özdemir, çalışmalar ve tarihi kent hakkında Seçer'e bilgi verdi.