Seçer: 'Kadın her alanda olmalı'

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer "Hiçbir zaman kadın-erkek ayrımı yapmadım. Kadın siyasette de olmalı sokakta da. Kadın mühendis de olmalı, şoför de olmalı, usta da olmalı. Ben, her zaman sizin yanınızdayım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikteliğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kadının Her İşe Hakkı, Her İşte Emeği Var" sloganıyla Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği'ne katıldı, kadınlarla bir araya geldi. Başkan Seçer ve Meral Seçer, alandaki kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, alana girişte kadınlar tarafından şarkılarla karşılandı.

Başkan Seçer ve Meral Seçer alanda ilk olarak, Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Topluluğu'nu dinledi, kadınların eğlencesine ortak oldu. Ardından alanda yer alan Üretici Kadın Stantları'nı gezen Vahap Seçer ve Meral Seçer, stant sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vahap Seçer ve Meral Seçer, TADEKA Kadın Ritim Grubu'nu da dinledi, sohbet etti.

'Kadın, Hak, Emek' diyen kadınlar; konserler, aktiviteler ve üretici kadın stantlarının yer aldığı etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirme fırsatı buldu. Kadınlarla sohbetinde etkinlikte gördükleri tablonun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Seçer, insanları bu tip etkinliklerle bir araya getirmenin önemine değindi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Üretici Kadın Stantları'nda ise kentte faaliyet gösteren dernekler yer aldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Meral Seçer'in yakasına mor kurdele takılırken, Başkan Seçer ve Meral Seçer'e çeşitli hediyeler de takdim edildi. Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından da Vahap Seçer ve Meral Seçer'in bileklerine baharı ve iyi dilekleri simgeleyen marteniçkalar bağlandı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, ayrıca Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonu'nda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Kadının İnsan Hakları' konulu seminere katılım sağladı.

"Mustafa Kemal Atatürk demek, kadın haklarını savunmak demek"

Vahap Seçer 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü "Kendi dünyamda hiçbir zaman kadın-erkek ayrımı yapmadım. Kadın ve erkek maalesef her toplumda birbirine eşit kabul edilmiyor ama bizim için böyle bir durum yok. Ben bir belediye başkanıyım ve siyasetçiyim. Siyaset demek; toplum ve halk demek. Siyaset, sizin dünya görüşünüzün topluma yansıtılması demek. Örneğin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi demek, Mustafa Kemal Atatürk demek, onun görüşleri demek. Mustafa Kemal Atatürk demek günümüzde daha yeni düşünmeye başladığımız hatta birçok toplumun ne düşünüp ne uygulamaya alabildiği kadın haklarını savunmak demek" sözleriyle kutladı.

Kadınları ilgilendiren her konuda iş birliği yapılarak başarılı olunabileceğini vurgulayan Seçer "Eğer toplumla iş birliği yapmazsak başarılı olma oranımız düşük olur. Uygulayacağınız her projede bir işi ucundan tutmak değil kavramak lazım. Yani kadın 'Ben ayakta duracağım, benim de hakkım var. Ben sesimi duyurmak ve yükseltmek istiyorum' dediği noktada bunu ucundan tutarak yapmayacak. ya da ben Belediye Başkanı olarak 'Mersin özgür, modern, çağdaş, özgürce herkesin fikirlerini söyleyebileceği ve mutlu yaşadığı bir kent' dememiz için her şeyi tam anlamıyla yapmamız lazım" diye konuştu.

"Kadın siyasette de sokakta da olmalı"

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik birçok proje ve hizmet hayata geçirdiklerini ve bunu artırarak devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, "Kadın her yerde olmalı. Kadın; siyasette de sokakta da olmalı. Kadın mühendis de olmalı, şoför de olmalı, usta da olmalı. Kadının ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu noktada aslında birçok sorunu yüzde 50 oranda çözüyorsunuz. Sırtınızı ekonomik özgürlük duvarına yasladığınız noktada diğer sorunları çözersiniz. Çok daha özgüvenle hareket eder, çok daha özgüvenle konuşmaya başlarsınız. Hakkınızı savunursunuz. Çünkü yaşam için kimseye ihtiyacınız kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"Ben her zaman sizin yanınızdayım"

Kadınlara "Ben, her zaman sizin yanınızdayım" diyen Başkan Seçer, konuşmasını, "Sizi anlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, bir sembol, bir simge. Önemli konuları burada akademik dille konuştuk. Birbirimizi çok güzel alkışladık, sloganlar attık, fotoğraflar çekildik. Ertesi gün 9 Mart, 'Her şey bitti'. Bugünün hiçbir anlamı kalmaz. Yarın da devam etmeli. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" cümleleriyle tamamladı.