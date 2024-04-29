Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski ile Buluştu

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski ile bir araya geldi.

Başkan Seçer, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski ile buluştu. Buluşmada, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Suzana Tuneva ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İbrahim Evrim de yer aldı.

Mersin'in hem Türkiye hem de bölge açısından önemli bir noktada yer aldığından söz eden Vahap Seçer, şunları söyledi:

"Bölgemiz sektörel anlamda oldukça hareketli. Birçok sektör burada faaliyet gösteriyor. Bunlar; ticaret, sanayi, tarım, lojistik ve kısmi olarak da turizm. Birçok sektör hem Türkiye ekonomisine hem de şehrimizin ekonomisine yüksek potansiyel sağlıyor. Mersin Limanı Akdeniz çanağında dünyaya açılan bir kapı. Bizim resmi nüfusumuz yaklaşık 2 milyon ama burada fiili olarak yaklaşık 2,5 milyondan fazla insan yaşıyor. Geçtiğimiz ay sonunda seçimden galip ayrıldım ve yüzde 60 ile seçimi kazandım. İkinci 5 yıl için göreve devam ediyoruz."

Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski de Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında tarihi ve kültürel anlamda ortak bir geçmişe sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Çok ortak ve üretken bir geçmişe sahibiz. İnsanların kültürel değerleri ve kentlilik anlayışında da bu ortaklıktan bahsedebiliriz. Çok kültürlü ve etnik kökenli bir topluluğumuz var. Osmanlı tarihi mirasının yanı sıra biz sizlerle modern Cumhuriyet anlamında da benzer tarihi paylaşıyoruz. Burası çok önemli bir liman kenti ama çok önemli de bir ticari merkez. Bu kardeşlik ilişkimizi ticarete de yansıtmak niyetimiz var."

Büyükelçi Manasijevski, "Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Makedonya'nın bir evladı gibi görürüz ve dolayısıyla da Türkiye'nin modern Cumhuriyeti ile ilgili kendimizde pay görüyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Seçer tarafından Büyükelçi Manasijevski'ye Roma mitolojisinde çiçek ve bahar tanrıçası olan Flora büstü hediye edilirken; Büyükelçi Manasijevski tarafından da Seçer'e aralarındaki dostluğun sembolü için Taş Köprü Üsküp resmi hediye edildi.