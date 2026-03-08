Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadınlarla Birlikte Güçleniyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, eşitlik, özgürlük ve güçlendirme temelli politikalarıyla "Kadın Dostu Kent" vizyonunu hayata geçirirken; eğitimden bilime, girişimcilikten yerel yönetime kadar birçok alanda kadınların daha görünür ve güçlü olmasını destekliyor. Kentte yaşayan kadınlar, Büyükşehir'in sunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik destekler sayesinde kendilerini daha özgür, güvenli ve üretken hissettiklerini ifade ediyor.

Hayatın birçok alanında toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve mobbing ile karşı karşıya kalan kadınlar; Mersin'de hayatlarını Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle dizayn ederek kentin atmosferini özgürlük ile buluşturuyor. Kadınların eşitlik mücadelesinde kalıcı bir yeri olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Büyükşehir'in politikalarıyla sadece özel bir gün olmaktan çıkarak kent yaşamının özgürce örülmesinin nişanesi oluyor.

Kız çocukların eğitiminden kadınların üretim girişimlerine, kültür sanat faaliyetlerinden siyasal temsile, günlük yaşamda hizmete erişimden bilimsel disiplinlerde öncü olmaya kadar onlarca alanda kadınları önceleyen Büyükşehir politikaları, Mersin'de var edilen vizyonun farkını ortaya koyuyor.

"Kadınları her alanda destekliyor ve fark yaratıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kadınların birlik içinde güçlendiğini vurguladı. Mersin'de kadın olmanın farklılıklarına değinen Dokucu, "Kadınlar bir araya gelip hem birbirleriyle hem de bizimle bağlantı kuruyorlar. Yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları ile kadınlara ortam oluşturmak fark yaratıyor. Her kadının talebinin üzerine düşünüyor, çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla her pazartesi pek çok alanda toplantılar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar hem kadının liderlik özelliklerini öne çıkarıp destekleme çalışmaları hem de takım olmaları için uygun ortam yaratma çalışmaları oluyor. Bu durum, kent için önemli bir zenginlik. Kadınları her alanda desteklemek adına çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de kadın olmak; çalışmak, üretmek ve yalnız olmadığını bilmek demektir"

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde Bilim İletişimi Eğitim Koordinatörü olarak görev alan Uzman Astronom Dr. Yonca Karslı, bilim alanında kentin dönüşümüne doğrudan katkı sağlama ayrıcalığına sahip olmanın gurur verici olduğunu vurguladı. Mersin'de bilimin ışığı ile yaşamanın farkına değinen Dr. Karslı, "Mersin'de kadın olmak; çalışmak, üretmek, sorumluluk almak ve tüm bunları yaparken yalnız olmadığını bilmek demektir. Çünkü tarih boyunca kadınlar özellikle bilimde hep geri planda tutuldular. Ancak bu şehirde bilime değer veren, her alanda kadını önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte daha görünür ve daha güçlüyüz" dedi.

"Mersin'de kendimi daha güçlü ve özgür hissediyorum"

Menderes Mahallesi Muhtarı olarak görev yapan Ebru Soysal, kadınların siyasal alanda temsilinin önemine değinerek, "Kadınlar Mersin'de özgürce yaşıyor. Yerel yönetimlerle de kolaylıkla iletişime geçebiliyorlar. Tüm birimlerle olan o iyi iletişimin bütün mahallenin sorunlarını anında çözmemize de faydası oluyor. Bu konuda kadın olduğum için mutluyum. Güçlüyüz. Kadın muhtarlar daha da çoğalacak. Mersin'de bir kadın olarak kendimi daha güçlü ve özgür hissediyorum" diye konuştu.

"Kadınlar olarak her yerde olacağız ki geleceğimiz daha aydınlık olsun"

Mersin'de yaşadığı ve özellikle kız çocuklarının yaşamına dokunan bir mesleği yaptığı için kendini şanslı hissettiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesi'nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tülay Ağırağaç, "Bu kentte öğretmen olarak çalışmak beni oldukça mutlu hissettiriyor. Kız çocuklarına baktığımızda kendi çocuklarımızı ya da kendi kız kardeşlerimizi gördüğümüz için biraz daha önemliler bizler için. Çünkü biz bir gelecek inşa ediyoruz. Kadınlar olarak her yerde olacağız ki geleceğimiz daha aydınlık olsun" ifadelerini kullandı.

"Artık sahilde yürürken kendimi güvende hissediyorum"

Mersin'in eşsiz güzellikteki sahil şeridinde daha mutlu olduğunu dile getiren yurttaş Senem Kuzu, Büyükşehir kafeleri ile sahilin daha ferah ve güvenli hissedilen bir yer haline geldiğini söyleyerek, "Ben Mersin'e 2013 yılında üniversite zamanı geldim. Benim geldiğim yıl sahilde küçük barakalar, çay bahçeleri vardı ve ışıklandırmalar çok güvenli hissettirmiyordu. Ama şimdi kafeler, kontrol noktaları, ışıklandırmalar çok güzel. Sahilde yürürken kendimi eskiye nazaran daha güvende hissediyorum" dedi.

"Geleceğin güçlü kadınları olacak kız çocuklarını okullarına güvenle ulaştırmaktan gurur duyuyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nda otobüs şoförü olarak görev yapan Sultan Yüksel, kentte kadınları önceleyen politikalardan duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, "Bu mesleği icra ederken kadınların her alanda başarabileceğini göstermek onur verici. Türkiye'de kırsal kesimlere, köy hatlarına çalışan ilk kadın şoförlerden birisiyim. Bu da benim için güzel bir deneyim oldu. Geleceğin güçlü kadınları olacak kız çocuklarını okullarına, evlerine güvenle taşımaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

"Mersin'de ürettikçe güçlendiğimi, paylaştıkça çoğaldığımı hissediyorum"

Sosyal medyada içerik ürettiği sayfasıyla on binlerce insana Mersin'i anlatan Dilem Can, bir kadının kendi kentinde üretim yapmasının ve görünür olmasının değerini vurguladı. Kadınların Mersin'de emeklerinin karşılığını gördüğünü kaydeden Can, "Emeğimizin ve yaratımımızın değerini her zaman hissettiğimiz bir kentteyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bizi bu konuda her anlamda destekliyor. Ben Mersin'de ürettikçe güçlendiğimi, paylaştıkça çoğaldığımı hissediyorum. Mersin'de emek veren, üreten her kadının birbirini sonuna kadar büyük bir gururlu alkışladığına inanıyorum" dedi.

"Kadınlar, Mersin'de daha özgür ve özgüvenli"

Doğduğu günden bu yana Mersin'de yaşadığını belirten Meryem Almış, bu kentte daha özgür ve özgüvenli hissettiğine değindi. Mersin'de yaşayan birçok kadının aynı şekilde hissettiğini düşündüğünü belirten Almış, "Mersin'de gerçekten yaşam çok güzel, daha da güzel şeyler olmaya başladı. Kadınların çoğu artık iş sahibi oldular. Büyükşehir politikaları sayesinde kadınların kendilerine olan özgüvenleri arttı. Ev hanımları da sürekli bir şeyler üretebiliyor. Mersin'de yaşamak büyük bir özgürlük" ifadelerini kullandı.

"Bu kentte huzur ve güvenle yaşadığıma inanıyorum"

Mersin'de yaşamanın güvenini hissettiğini dile getiren Filiz Ayaz, "Özgürce çıkabiliyorum, gece saatlerinde bile sahilde gezebiliyorum. Sahildeki Büyükşehir kafelerinde yemeğimizi yiyerek vakit geçiriyoruz. Çok güzel etkinlikler de oluyor, hepsi hoşumuza gidiyor. Bu kentte huzur ve güvenle yaşadığıma inanıyorum" diye konuştu.

"Ekonomik özgürlüğümü kazandığım bu kentte güçlüyüm"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde aldığı kursların ardından girişimciliğe adım atarak ekonomik özgürlüğünü kazanan Handan Şen, Mersin'de birçok hizmete ve alana erişebilir olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Bir kadın için en önemli şeylerden biri ekonomik özgürlük kazanmaktır. Belediyenin kurslarında bu kadar çok seçeneğin olması beni çok mutlu etti. Ayrıca burada birçok arkadaş kazandım, sosyalleştim. Ekonomik özgürlüğümü kazandığım bu kentte güçlü ve özgür hissediyorum" dedi.