Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi\'ni Ziyaret Etti

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde can dostlar için hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Mersin'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerini konuk etti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kadın dernekleri ile her pazartesi gerçekleştirdiği toplantılarda yapılan talep üzerine gerçekleşen ziyarete; Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Cumhuriyet Kadınları Derneği Mezitli Kent Konseyi Akdeniz Rotary Kulübü ve Akdeniz Sanat Kolektifi temsilerinin yanı sıra bireysel katılımlarda vardı.

Bakımevi'nde görevli veteriner hekim ve bakım personeli eşliğinde kedi ve köpek padoklarını gezen katılımcılar, genel işleyiş ve bakım hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Can dostlarla da ilgilenen katılımcılar, Mersin'de yaşayan hayvanseverlerin Bakımevi'ni mutlaka görmesi gerektiğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, 1 yılı aşkın süredir kadın dernekleriyle bir araya geldiklerini, başta kadın ve çocuk olmak üzere birçok konuda fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Kadın derneklerimizden gelen talep üzerine Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki can dostlarımızı ziyarete geldik. Onların bakımları, beslenmeleri, sahiplendirilmeleri gibi konularda bilgiler edindik. Ben bir hayvansever olarak ve hayvan besleyen birisi olarak burayı gördüm, ben bile bu kadar güzel bakamıyorum diyebilirim" dedi.

"Bütün derneklere, kuruluşlara, halkımıza kapımız her zaman açık"

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Sorumlu Veteriner Hekim Ömer Benli, kadın derneklerinin Kaşlı Bakımevi ziyareti sırasında kendilerine eşlik edip tüm merak edilen soruları yanıtladıklarını anlatarak, "Başkanımızın anlattığı gibi bu sahiplendirme projesi ile ilgili bilgiler verdik. Hepsinin hoşuna gitti. Bütün soruları cevapladık, mutlu bir şekilde ayrıldılar. Herhangi bir sıkıntı görmediler. Bugün kadın derneklerini ağırladığımız gibi bütün derneklere, kuruluşlara, halkımıza kapımız her zaman açık, gelip ziyaret edebilirler. Tamamen şeffaf bir şekilde hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Herkes muhakkak gelip Kaşlı Bakımevi'ni görmeli"

Akdeniz Rotary Kulübü'nden Halise Özyamanoğlu ise şöyle konuştu:

"Öncelikle ben gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu an gördüğüm harika bir şey, çok güzel. Hatta daha da genişleyecekmiş, bunu duyduğuma da çok sevindim. Çok sağlıklı, çok güzel buldum. Bu proje çok faydalı. Hem destek hem de sahiplenme anlamında buranın çok tanıtılması lazım. İnsanlara şunu söylüyorum; muhakkak gelin, görün. Çok güzel, harika. Teşekkürler Vahap Seçer, teşekkürler Büyükşehir belediyesi."

Geziye katılanlardan Ebru Petek Budur, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne iki kez geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Tatil köyü gibi bir barınma merkezi. Bu gelişimde köpeklerin özellikle gözlerine bakmayı çok istedim. Bu kadar sayıda köpeğin içerisinde çok az mutsuz göz gördüm. Hepsi mutlu bakıyorlardı. Çok güzel bir barınma merkezi. Burada Türkiye genelinde örnek alınması gereken bir düzen ve işleyiş var. Burada çalışan ekibin de köpeklerle olan iletişimleri, hepsinin ismini ve hikayelerini bilmeleri, bunu bize anlatırken onların yüzündeki ifade diyalogları; burada bir aile ortamı kurmuşlar. Çok mutlu oldum. Gurur duyduğum bir yer. Onun için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Örnek alınmasını diliyorum.

Biz buraya ilk geldiğimizde habersiz geldik. O geldiğimizde de aynı bugün gibi bir ortam vardı. O zaman da her yeri dolaştık, her yere baktık. Doğum yapmış, anne yavruların olduğu bölüm, hastaların olduğu bölüm, kısırlaştırılanlar, yaşlı hayvanlar, bebekler, yavrular; hepsi çok güzel bir sistematik şekilde ayrılmış. Bakımevimize başka şehirlerden hayvanseverleri ve diğer belediyeleri bekliyoruz. Buradaki işleyişi, düzeni görmeleri istiyorum."

"Beş yıldızlı otel gibi buldum"

Mezitli Kent Konseyi KETEM Başkanı Fatma Sibel Çetin, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ni daha önce de ziyaret ettiğini ifade ederek, "Beş yıldızlı otel gibi buldum. Vahap Başkanıma tekrar teşekkür ediyoruz. Hayvanların bu şekilde korunmasını çok güzel buldum" ifadelerine yer verdi.