Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde şehit aileleri ve gazilere yemek verdi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde şehit aileleri ve gazilere yemek verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri onuruna yemek verildi.

20.07.2024 17:40
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Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri onuruna yemek verildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda, zorlu mücadeleler sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) temelinin atıldığını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine vurgu yapan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Tarihte gururla hatırlayacağımız, yürek ve bilek gücümüzle kazandığımız çok zaferlerimiz var. Bunların içinde Kıbrıs Barış Harekatı da müstesna yer tutuyor. Türkiye ve KKTC etle tırnak gibidir, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işbirliğini ve beraberliğini pekiştirecektir."

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de KKTC'de barış dolu günlerin sürmesini temenni etti.

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli de adada tesis edilen barışın ve huzurun yıl dönümünü kutladıklarını anlattı.

Programa şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat ile İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde şehit aileleri ve gazilere yemek verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde şehit aileleri ve gazilere yemek verdi - Son Dakika
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