Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çocuklara Eğitim, Beslenme ve Spor Desteği

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik ücretsiz kurs merkezleri, spor ve kültürel faaliyetler ile beslenme destekleri sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle çocukların eğitim, sosyal yaşam ve gıdaya erişimde fırsat eşitliği yakalamasını hedefliyor.

Çocukların temel derslerinde başarı sağlayabilmesi için alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı ve tamamen ücretsiz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ni hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi; dezavantajlı ilçelerde ve mahallelerde yaşayan her çocuğun yaşıtları gibi kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere eşit şekilde erişebilmesi için faaliyetlerini sürdürüyor.

Güvenli, eğlenceli ve yaratıcı bir öğrenme ortamı sunan Çocuk Kampüsleri'ni de kent geneline yaymaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, kampüsler bünyesinde yer alan atölyeler aracılığıyla çocukların hayal gücü, yetenekleri ve sosyal becerilerinin yanı sıra akademik, sanatsal, sosyal, duygusal gelişimlerini de destekliyor.

Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan mahallelerde Çocuk Gelişim Merkezleri açarak çalışan ailelere destek olan Büyükşehir Belediyesi, her çocuğun nitelikli ve güvenli bir ortamda yetişmesine ortam hazırlıyor. Çocukların yarınını da önceleyen Büyükşehir; Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ile yaşanılabilir bir gelecek bırakmak için iklim ve çevre temalarını küçük yaşta eğlenerek öğretiyor.

Çocukların eğitimi de yemeği de Büyükşehir'den

Büyükşehir ekipleri, herkesin erişebileceği noktalara Mahalle Mutfakları kurarak dezavantajlı mahallelerde çocuklara lezzetli ve doyurucu yemekler sunuyor. Ekipler, sabahları ise "1 Ekmek, 1 Çorba" ile çocukların güne sıcak bir başlangıç yapmasını sağlıyor.

Çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal beceri ve takım ruhu kazanabilmeleri için sportif birçok faaliyete öncülük yapan Büyükşehir Belediyesi; bu sayede çocukların geleceğe umutla bağlanmasının yolunu açıyor. Pek çok ilçede spor tesisleri ve kompleksleri açan Büyükşehir; yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, okçuluk, tekvando, masa tenisi ve pilates gibi birçok branşta ücretsiz kursları çocukların mahallelerine kadar götürüyor.

Merkeze uzak noktalarda yaşayan ve birçok faaliyete erişim şansı olmayan çocukları da unutmayan ekipler; Kitobüs ile çocuklara başka dünyanın kapısını aralama şansı tanırken, Sporbüs ile sporun çeşitli alanlarıyla tanıştırıyor ve başarılı çocukları spor kulüplerine yönlendiriyor.

Psikolojik gelişim için aileler de düşünülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Çocuk Atölyeleri, aile-çocuk etkinlikleri ile çocukların aileleriyle birlikte atölyelere katılmalarını sağlarken, aile ve çocuk ilişkisini güçlendirmeyi ve aile içi iletişimi artırmayı amaçlıyor. Bu sayede küçük yaşta aile ile sağlıklı birer bağ kurmayı öğrenen nesiller yetişiyor. Ayrıca çağın en önemli sorunlarından akran zorbalığına karşı bilinçlendirmek için farkındalık atölyeleri düzenleyen Büyükşehir; zorbalığın yalnızca fiziksel, sözel, sosyal ve dijital boyutlarını anlatarak farkındalık kazandırıyor.

Çocukların temiz bir kentte yaşamasını da önceleyen ekipler, caddeleri ve sorumluluk alanında olan parkları çocuklar için daha yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

"Büyükşehir olarak çocukların gelişimleri için çalışıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklar ve gençlere yönelik faaliyetlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, birçok faaliyet ile çocukların ve gençlerin gelişimlerini desteklediklerini belirtti. Gökayaz, "Bizim tüm bu çalışmalardaki temel amacımız; çocukların akademik, kültürel, sosyal, sportif ve ayrıca bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak ve çocukların kendilerini tanıması, kendi yeteneklerinin farkına varması" dedi.

"Kentin her bölgesindeki çocuğa fırsat eşitliği sağlamak için çalışıyoruz"

Büyükşehir'in çocuklar için verdiği hizmet noktalarının erişiminin hem çocuklar hem de veliler için önemli olduğunu belirten Gökayaz, "Görece dezavantajlı bölgelerde bu hizmetleri sunarak, çocuklar ve gençlerin katılımlarını kolaylaştırmış oluyoruz. Çünkü çocuk hem maddi olanaklardan hem de merkeze uzaklığından dolayı bu imkanlara erişemeyebiliyor ve bu da çocuk ve ailesi açısından büyük bir probleme yol açabiliyor. Bu problemi giderebilmek açısından biz özellikle merkez dışı alanlarda bu çalışmaları yürütüyoruz" diye konuştu.

İnsan yaşamının temellerinin atıldığı çocukluk ve ergenlik yıllarının en iyi şekilde geçebilmesi adına Büyükşehir'in her noktada bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyen Gökayaz, "Bu yaşlarda olumlu bir takım özelliklerin kazanılması çocuğun hayatında büyük bir faktör taşır. Bu merkezler sayesinde çocukların olumlu bir takım alışkanlıklar kazanmasını sağlayarak olumsuz alışkanlıklardan uzak kalmalarını da amaçlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hizmetleri verirken çocukların gün içinde yedikleri yemekten içtikleri içeceklere kadar her noktayı düşündüklerini söyleyen Gökayaz, "Kentimizde eğitime devam eden tüm çocuklarımızın beslenmelerine de büyük bir önem veriyoruz. Çocukların mevcut kurs merkezlerinde karınlarını doyurabilmeleri ve sağlıklı, zinde bir şekilde derslerine devam edebilmeleri bizim için de büyük bir önem taşıyor" diyerek tüm merkezlerde çocukların en azından bir öğününü Büyükşehir'in karşıladığını belirtti.

Ayrıca her eğitim-öğretim dönemi başında ilkokula başlayan binlerce çocuğa "İlk Çantam Projesi" kapsamınsa çanta ve kırtasiye malzemeleri verdiklerini hatırlatan Gökayaz, "Her eğitim-öğretim yılının başında binlerce çocuğa okul çantalarını ve içerisindeki malzemelerini sunarak eğitime katkı sağlamak istiyoruz" sözleriyle eğitimde fırsat eşitliğini çocukların eğitiminin her anında sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

"Çocuklar ve gençler için bütüncül faaliyetler yürütüyoruz"

Mersin'in her yanını çocuklar ve gençler için yaşanılabilir ve güvenli bir hale getirmek adına gece gündüz çalıştıklarını da dile getiren Gökayaz, "Kentin, çocukların ve gençlerin rahat bir nefes alabilecekleri bir alana dönüşmesi için gayret ediyoruz. Bu anlamda kent genelinde çevre temizliğine ve bize bağlı tüm parklarımızı en iyi bir şekilde temizleyip özellikle çocukların, gençlerin ve bütün toplumun rahatlıkla hareket edebileceği bir şekle büründürüyoruz" diye konuştu.

Bütün bu hizmetlerin yanı sıra aile ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişimi sağlayabilmek adına psikolojik destek ve atölyeler yaptıklarını söyleyen Gökayaz, "Ailelere yönelik birçok konuda psikolojik destek sunuyoruz. Hangi merkezlerde, ne şekilde yaptığımızla ilgili vatandaşlarımız Alo 185 Teksin hattından bilgi alabilirler. Ailelere yönelik farklı verilen desteklerle bir bütüncül bakış açısıyla toplumumuzun daha sağlıklı, daha mutlu ve huzurlu olması konusunda katkı sağlıyoruz" dedi.

"Mutlu çocuk mutlu aileyi, mutlu aile de sağlıklı ve mutlu toplumu beraberinde getiriyor"

Büyükşehir'in çocuklara yönelik verdiği hizmetlerin tamamının ücretsiz olduğunu ve aileler tarafından çok sevildiğini söyleyen Gökayaz, "Mutlu çocuk mutlu aileyi, mutlu aile de sağlıklı ve mutlu toplumu beraberinde getiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere yönelik tüm bu faaliyetleri ve etkinlikleri kent genelinde yaygınlaştırarak devam ettirmeyi planlamaktayız" ifadelerini kullandı.