Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Lise ve Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Büyük Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezlerinde öğrenciler, verilen akademik eğitimin yanı sıra, düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla da sınav atmosferini deneyimleme imkanı buluyor. Belirli periyotlarla gerçekleşen bu denemeler sayesinde öğrenciler hem zaman yönetimi becerilerini geliştiriyor, hem de sınav kaygılarını azaltarak kendilerini ölçme fırsatı yakalıyor.

Çıkması muhtemel soru türleriyle deneme sınavlarına giren öğrenciler, böylece eksiklerini görüyorlar. Sınav hazırlık sürecini sadece derslerle sınırlı tutmayan Büyükşehir; öğrencilere konu anlatımlı föyler ve testlerden oluşan kaynak kitap desteği de sunuyor. Böylece öğrenciler ek bir maddi yük altına girmeden, kaliteli eğitim materyallerine kolayca erişebiliyor.

Velilerle kurulan güçlü iletişim de hizmetin önemli bir parçasını oluşturuyor. Düzenli yapılan veli ziyaretleri sayesinde öğrencilerin durumu yakından takip edilirken, aileler de sınav süreci ve öğrencinin gidişatı hakkında bilgilendiriliyor. Bunun yanı sıra düzenlenen sosyal aktivitelerle de öğrencilerin moral ve motivasyonu desteklenerek, yoğun sınav temposu içerisinde nefes almaları sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu kapsamlı ve ücretsiz sınav hazırlık hizmeti, hem öğrencilerden hem de ailelerinden tam not alıyor. Eğitimi merkeze alan bu çalışmalarla Büyükşehir, gençlerin hayallerine giden yolda güçlü bir destek olmaya devam ediyor.

"İl genelindeki 21 Kurs Merkezimizden, toplam 8 bin 600 öğrenci faydalanıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesi Sorumlusu ve tarih öğretmeni Meriç Akmanlar Güler, "Anamur'dan Tarsus'a kadar 21 kurs merkezimizden, toplam 8 bin 600 öğrenci ücretsiz faydalanıyor. Sınavlara hazırlık sürecimizde deneme sınavları, kaynak kitap dağıtımı, birebir etütler ve sınav sonrasındaki konu analizleri ile birlikte, öğrencilerimizin hem LGS hem de YKS hazırlık süreçlerini destekliyoruz" dedi.

Sınavlara 5-6 aylık bir süre kaldığını kaydeden Güler, "Eğitim hizmetlerimiz 5, 6, 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımız için devam ediyor. Ortaokul gruplarımıza her gün öğle yemeği ikramında bulunuyoruz. Böylece öğrencilerimiz karnı tok bir şekilde derslerine ve okuluna gidebiliyor. Bu da hem aile bütçesine, hem de çocuklarımızın sağlıklı beslenmelerine büyük bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

Öğrencilere; bilgi yarışmaları, mesleki tanıtım seminerleri, lise ve üniversite tanıtım gezileri olmak üzere motivasyonlarını artırıcı etkinlikler planladıklarını da sözlerine ekleyen Güler, "Ev ziyaretlerimiz de tüm kurs merkezlerinde hız kesmeden sürüyor. Velilerimize yapmış olduğumuz ziyaretlerimizle ilgili de olumlu geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençler üniversite yolculuğunda, Büyükşehir'in desteğini her an yanlarında hissediyor

Üniversite sınavına Büyükşehir'in kurs merkezinde hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Kübranur Melik, etütler ve düzenli periyotlarla yapılan deneme sınavlarının kendisine önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek, "Kurs çok verimli geçiyor. Daha önce farklı bir dershaneye de gittim, ancak burada gösterilen özen orada gösterilmiyordu. Burada öğretmenlerimiz sürekli takipteler. Sınıf çok kalabalık olmadığı için, ortam dersleri anlamaya çok daha elverişli. Öğretmenlerimizden de çok memnunuz. İstediğimiz her şeyi sorabiliyoruz. Hem akademik, hem de motivasyon olarak her zaman yanımızdalar" dedi.

Bir diğer YKS hazırlık öğrencisi Hilal Değirmenci ise üniversiteye hazırlık sürecinin yorucu ve tempolu olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezi'nin bu yükü hafiflettiğini kaydeden Değirmenci, "Kurs bizlere çok yardımcı oluyor. Öğretmenlerimiz de burada bizi çok destekliyor ve böylece arkamıza yaslanabileceğimiz bir alan olmuş oluyor. İstediğimiz zaman öğretmenlerimize sorularımızı sorup, dönüş alabiliyoruz. Sınıfların az kişi olması da büyük avantaj. Dersler adeta özel ders gibi geçiyor" sözlerine yer verdi. Hedefinde Bilgisayar Mühendisliği ya da Havacılık ve Uzay Mühendisliği okumak olduğunu söyleyen Değirmenci, "Bu hedefime ulaşırken Büyükşehir Belediyesi'nin yanımda olacağından eminim" diye konuştu.

"Kurs Merkezi'ni okuldan daha çok seviyorum"

LGS sınavına hazırlanan öğrencilerinden Beren Yıldız, sınav vaktinin gittikçe yaklaştığını ve çalışmaların güzel gittiğini söyleyerek, "Çalışmalar gayet iyi diyor. Burada ders anlatıyorlar, soru çözüyoruz. Kurs Merkezi'ni okuldan daha çok seviyorum. Çünkü bence daha etkili oluyor. Kişi sayısı daha az ve öğretmenlerimiz bizimle daha çok ilgileniyor. Çok memnunum. Buraya gelmekten aşırı mutluyum" dedi.

Berkay Ünlü de LGS'ye hazırlanan bir diğer öğrenci. Ünlü, Büyükşehir Kurs Merkezi'nde sınava daha sıkı bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Kurs merkezimizde sürekli deneme sınavları oluyor. Ücretsiz olarak dağıtılan kaynak kitaplardan da memnunuz. Çünkü herkesin maddi gücü bunları almaya yetmeyebiliyor. Bu yüzden iyi düşünülmüş bir hizmet" derken, her gün verilen yemek hizmetinin de kendileri için avantaj olduğunu vurguladı. Kurs Merkezi'nde en sevdiği noktanın, öğretmenlerin ilgi ve alakası olduğunu sözlerine ekleyen Ünlü, "Öğretmenlerimiz bizimle birebir ilgileniyor. Kurs Merkezi, benim açımdan okuldan daha verimli geçiyor. Çünkü kişi sayısı az. Büyükşehir'in Kurs Merkezi'ni çok seviyorum ve buraya geldiğim için mutluyum" diye belirtti.

"Burasının ücretsiz olmasının bize çok büyük katkısı var. Her yönden çok memnunuz"

YKS'ye hazırlanan Deniz Yazar'ın annesi Gökçe Yazar, Büyükşehir'in Kurs Merkezi'nden çok memnun olduklarını belirtti. Öğrencilerle ilgilenen bir eğitimci kadrosu olduğunu belirten Yazar, velilerle de sürekli iletişim halinde olduklarını ifade etti. Oğlunun Kurs Merkezi'ne büyük bir heyecanla geldiğini kaydeden Yazar, "Dershaneler günümüzde çok pahalı. Burasının ücretsiz olmasının bize çok büyük katkısı var. Her yönden çok memnunuz" diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.

LGS'ye hazırlanan Berkay Ünlü'nün annesi Aydan Ünlü, öğretmenlerin ilgisinin yanı sıra, çocuklarının yemeklerinin bile düşünülüyor olmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Oğlunun Kurs Merkezi'ne severek geldiğini söyleyen Ünlü, "Derslere ilgisi olan bir çocuk, ama buraya daha fazla bağlayan öğretmenleri oldu. Kaynak kitaplardan da çok memnunuz, çünkü kitaplar çok pahalı. Kursta her şeyin ücretsiz olması, bizim aile ekonomimize de büyük katkı sağlıyor" dedi. Büyükşehir Kurs Merkezi'nin güvenli olmasından dolayı, çocuğunu yollarken gözünün arkada kalmadığını söyleyen Ünlü, "Oğlumu buraya gönül rahatlığıyla gönderiyorum. Hem güvenlik açısından, hem de oğlumun mutlu olduğunu bildiğim için" sözlerine yer verdi.

Çocuğu Büyükşehir Kurs Merkezi'ne giden velilerden Tenzile Yağan ise Kurs Merkezi'nden hem çocuğunun hem de kendisinin duyduğu memnuniyeti aktarırken, "Kurs Merkezi'nin verdiği kaynak kitaplar, verilen yemek desteği ve ücretsiz deneme sınavları aile bütçemize çok büyük bir katkı sağlıyor. Bu konuda bir anne olarak çok memnunum" dedi. Kızının Büyükşehir Kurs Merkezi'ne büyük bir mutlulukla geldiğini de aktaran Yağan, "Kızım burada her türlü desteği görüyor ve severek geliyor. Bizim için en önemlisi bu. Bu süreçte Büyükşehir'in verdiği katkılardan dolayı çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.