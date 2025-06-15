Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden "Mersinli Kadın Ustalar" Projesi ile Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden "Mersinli Kadın Ustalar" Projesi ile Kadın İstihdamına Destek

15.06.2025 10:07  Güncelleme: 10:24
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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Mersinli Kadın Ustalar” projesiyle, kadınlar teknik alanlarda mesleki eğitim alarak iş gücüne katılıyor. MERCEK Meslek Eğitim Merkezleri'yle kalifiye hale gelen kadınlar, Kariyer Merkezi desteğiyle istihdam ediliyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Mersinli Kadın Ustalar" projesiyle, kadınlar teknik alanlarda mesleki eğitim alarak iş gücüne katılıyor. MERCEK Meslek Eğitim Merkezleri'yle kalifiye hale gelen kadınlar, Kariyer Merkezi desteğiyle istihdam ediliyor.

Kadınların teknik alanlarda meslek sahibi olmasını sağlayan "Mersinli Kadın Ustalar" projesi kapsamında verilen eğitimlerle, kadınlar mobilya imalatından inşaata kadar birçok farklı alanda kalifiye hale getiriliyor. Proje, kadınların mesleki beceriler kazanarak üretime katılmalarını ve ekonomik bağımsızlık elde etmelerini hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri bünyesinde sunulan eğitimler, iş piyasasının ihtiyaçlarına göre planlanıyor. "Mobilya İmalatı ve Montajı" programı, kadın kursiyerlerin sektörde iş bulmasına katkı sağlıyor.

Tırmıl MERCEK'te eğitim alan kursiyerlerden Emel Tosun ve Işık Fatma Yüce; süreci başarıyla tamamladıktan sonra Mersin'de faaliyet gösteren bir mobilya firmasında istihdam edildi.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri'nde iş piyasasının ihtiyaçlarına göre eğitim vermeye çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Mersinli Kadın Ustalar projesinin meyvelerini toplamaya başladık"

"Bunlardan bir tanesi de 'Mobilya İmalatı ve Montajı' eğitimiydi. Tırmıl MERCEK'te eğitim alan Fatma Hanım ve Emel Hanım, yaklaşık 2,5 ay Mobilya İmalat ve Montaj eğitimi aldıktan sonra, bizim istihdam ekibimizle Kariyer Merkezi iş birliğinde firmalarla görüşmeye başladılar ve Mersin'de faaliyet gösteren bir mobilya firmasında işe başladılar. Merkezimizde sadece mobilya eğitimi yok. İnşaattan, kaynağa birçok eğitim alanlarında kadınlarımızı yetiştiriyor ve kalifiye iş gücü olarak istihdamlarını sağlıyoruz. Bu kapsamda 'Mersinli Kadın Ustalar' projemizin de meyvelerini toplamaya başladık. Kadınların her alanda yeteneklerini ve el becerilerini gösterebileceğini ve ustalaşabileceğini ispatlamış oluyoruz."

Kadınların iş alanlarında kendine yer edindiğini görmenin de mutluluk verici olduğunu sözlerine ekleyen Maya, meslek sahibi olmak isteyen tüm kadınlara kapılarının açık olduğunu aktararak, "18 yaş üzerindeki tüm vatandaşların isteklerini geliştirmek ve yeni meslek edinmelerini sağlamak için bekliyoruz. Onları, istihdam yolunda desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

"Bu dönüşümün arkasında, kadınlara inanan bir vizyon var"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Danışmanı Yalçın Kaya, MERCEK'te eğitim alarak meslek öğrenen kadınların hayatlarında yepyeni bir sayfa açtıklarını anlatarak, "Kariyer Merkezi olarak onların yanında durduk, yol arkadaşı olduk. Mezun kadınları, anlaşmalı firmalarımıza yönlendirdik. Kendi ayakları üzerinde duran ve kazanan kadınlar haline geldiler. Bu dönüşümün arkasında, kadınlara inanan bir vizyon var. Başkanımız Vahap Seçer'in desteğiyle bu adımlar daha güçlü, daha sağlam atılıyor. Bir kadının güçlenmesi, bir ailenin güçlenmesidir, bir toplumun geleceğe umutla bakabilmesidir. Kadınların yanında durmaya ve istihdama açılan yolları çoğaltmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İki çocuk annesi Emel Tosun, Tırmıl MERCEK'te 2,5 ay 'Mobilya İmalatı ve Montajı' eğitimi alıp, kursun sonunda da sınava girerek Mesleki Yeterlilik Belgesi aldığını söyledi. Tosun, şöyle konuştu:

"Kadınlar inanıp, kendi sınırlarından bir adım öteye adım attığı an her işi başarır"

"Belgemi aldıktan sonra Kariyer Merkezi'ne başvuru yaptım. Kariyer Merkezi tarafından da bir mobilya fabrikasına yönlendirildim. Burada PP Makinesi Operatörü olarak çalışıyorum. PP Makinesi, kapı pervazı ve kasası bantlama makinesi. Buradaki üretimde yer alıyorum. Bir kadın olarak, erkek ustalarla aynı işi yapıyorum. Kadın kendine inanırsa her işi yapar. Sadece inanmak gerekiyor. Hemcinslerime de sesleniyorum; inanıp kendi sınırlarınızdan bir adım öteye adım attığınız an her işi başarırsınız. Kadınların ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmaları çok önemli. Meslek sahibi olmak isteyen bütün kadınların, Mercek Mesleki Eğitim Merkezi'ne başvurmalarını tavsiye ediyorum."

Tırmıl MERCEK'te 'Mobilya İmalatı ve Montajı' eğitimi alan iki çocuk annesi Işık Fatma Yüce de 2,5 ay dolu dolu bir eğitim programı geçirdiklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Erkeklerin yapabildiği her işi kadınların da yapabileceğini gösteriyoruz"

"Eğitimimiz çok güzel geçti. Hiçbir şey bilmiyorduk. Ölçü çıkartmayı, kesim yapmayı, montaj yapmayı ve daha birçok şeyi öğrendik. Bize bu sürede yardımcı olan bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum. MYK belgemizi aldıktan sonra Kariyer Merkezi'ne başvurduk. Kariyer Merkezi de bizi bir fabrika ile görüştürerek istihdamımızı sağladı. Şu an ben Minifix Makinesi Operatörü olarak çalışıyorum. Erkeklerin yapabildiği her işi kadınların da yapabileceğini gösterebilmek için attığımız bu adımda, gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Çocukların için, kendin için dik bir duruşla, erkeklerin yapabildiği işlerin aynısını ve hatta daha fazlasını yapabilmeyi herkese gösterebilmek için buradayız ve gayet iyiyiz. Anneleri bir meslek sahibi olduğu için, çocuklarım da çok mutlular. Hiçbir kadının evde oturmasını istemiyorum. Erkeklerle beraber çalıştığımız bu ortamda, kadınların da her şeyi yapabileceğini gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 'Mersinli Kadın Ustalar' Projesi ile Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika

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