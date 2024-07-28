Mersin Büyükşehir Belediyesi Lavanta Hasat Şenliği Düzenledi

Güncel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifkeli üreticilere verilen lavanta fidelerinin çiçek açmasının ardından hasat şenliği düzenlendi. 6. Mersin Lavanta Hasat Şenliği'ne Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de eşi Meral Seçer ile katıldı.

Silifke'nin ilk lavanta bahçesi olma özelliği taşıyan Çaltıbozkır Mahallesi'nde gerçekleşen şenliğe; Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz, ilçeli üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

Şenlikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın çocuk oyun alanları ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın spor alanı bulunurken, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi de "Güneş Gözlem" etkinliği ile çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağladı. Şenlikte, kooperatiflerin ve üreticilerin el emeği ürünlerinin satışı yapıldı. Silifke Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileriyle başlayan şenlik, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Çaltıbozkır'a sık sık geldiklerini belirten Başkan Seçer, programa gelmeden önce Büyükşehir Belediyesi'nin inşasını sürdürdüğü Sosyal Yaşam Merkezi'ni incelediklerini sözlerine ekledi. Seçer, şöyle konuştu:

"Bizim kafamızda halka hizmet var"

"Bizim kafamızda halka hizmet var. Bizde ranttan öte halk var, halkçılık var. Nasıl ki Mersin'in en güzel sahillerini ranta değil halka açıyoruz, ilçemizdeki en güzel rant alanlarını da halka açıyoruz. Bizim aklımız parada ve rantta değil, bizim aklımız halkta, çocuklarımızda, geleceğimizde, ülkemizde ve milletimizde. 5 yıllık hizmetlerimizden memnuniyetle sandığa giden Silifkeli hemşehrilerim, ahde vefayı bildi ve bizlere destek oldu. Elbette ki Silifkelileri mahcup etmeyeceğiz. Onların bize destek vermelerinden dolayı üzüntü yaşamalarını değil, her zaman 'Ne mutlu ki Vahap Seçer'e ve Mustafa Turgut'a destek verdik. Bakın omuz omuza verdiler, Silifkemize hizmet ediyorlar' dedirttiğimiz an biz dünyanın en mutlu insanı olacağız. İşte bu anlayışla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Sadece burayı değil, bütün ilçelerimizi, Mersin'imizi çok daha iyi noktalara getireceğiz. Biz tarıma önem veriyoruz. Tarımsal destekler artarak devam edecek. Çünkü yaptığımız işlerden vatandaşlarımız memnuniyet duyuyor. Yaptığımız destekler yerine ulaşıyor, netice alınıyor, sürdürülebilir oluyor. Özellikle kadınlar için yaptığımız destekler tam isabet oluyor."

Köyümüz Atölye projesi hakkında da bilgi veren Seçer, her bölgenin kendine özgü ürünlerinin daha doğru tekniklerle yetiştirilmesi ve pazarlanması için projenin önemli olduğunu söyledi. Seçer, şu bilgileri verdi:

"Coğrafi işaret tescili yapılmış ya da yapılmamış burada üretilen ürünlerin daha tekniğine uygun yetiştirilmesini, ambalajlanmasını, pazara sunulmasını, bunun gerekiyorsa yurtdışına ihracını; marketlerde, yerel satış yerlerinde ya da e-ticaret platformunda satılmasını sağlamak ve asıl olarak da 'Köyümüz Atölye' projesiyle her yörenin kendine özgü ürününü markalaştırmak istiyoruz. Çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Elbette ki girdiğimiz seçimlerde başarılı olacağız. Başarılı olmanın yolu da çalışmaktan geçiyor, Hizmet edeceğiz. Bir belediye başkanı için önemli olan sadece hizmet; yol, bina, sosyal politikalar, tarım destekleri yapmak değil; halkın kalbine, gönlüne girmek, halkın sevgisini kazanmaktır. Onun için uğraşıyoruz. Onu da başardık çok şükür. Halkımızı, insanlarımızı seviyoruz."

Merkezi yönetimden gelen paraları en akılcı şekilde kullanarak hizmet yaptıklarını ifade eden Seçer, geçen hafta belediyelerin SGK'ya olan borçlarının ödenmesiyle ilgili alınan kararla ilgili değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar nasıl böyle dimdik olduysak bundan sonra da dimdik kalacağız"

"Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta da bizi üzecek kararlar aldı. Belediyenin Sosyal Güvenlik prim borçlarını; 'Gönderdiğimiz paralardan keseceğiz' dediler. Yani sizin vergilerden, maliyeye aktardığınız, bizim size hizmet etmek üzere gönderilen paraları kesecekler. 'Senin paraya ihtiyacın var mı, yok mu. Bu parayı, bu borcu kesersek sen aç, susuz kalır mısın, Çaltıbozkır'a, Silifke'ye, Mut'a, Tarsus'a hizmetin aksar mı' diye sormadan keseceklerini ilan ettiler. Ama biz inançlı, azimli, çalışkan insanlarız. Şartlar, koşullar ne olursa olsun biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ağzından 'Bizim paramız, bütçemiz yok, yolunuzu yapamayız, sosyal destek yapamayız, işçi ücretlerini çalışan ücretlerini bu ay geç ödeyeceğiz' diye bir şikayet duyulmamıştır. Bugüne kadar nasıl böyle dimdik olduysak bundan sonra da dimdik kalacağız. Size hizmetleri de bir bir yapacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz onun da üstesinden geliriz. Varlığınız bize güç veriyor. Sizleri seviyoruz. Biz; biriz ve beraberiz. Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye, Orta Anadolu'ya, bizim için tüm Anadolu insanı bizim kardeşimizdir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var: ay yıldızlı al bayrağımız ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür."