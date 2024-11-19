Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Tarıma Destek: 3.360 Zeytin Fidanı ve 56 Ton Mısır Yem Dağıtımı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Tarıma Destek: 3.360 Zeytin Fidanı ve 56 Ton Mısır Yem Dağıtımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Tarıma Destek: 3.360 Zeytin Fidanı ve 56 Ton Mısır Yem Dağıtımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde 115 üreticiye 3.360 zeytin fidanı ve 80 üreticiye 56 ton mısır flake yem desteği sağladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi, sürdürülebilir projelerle üreticilerin maliyetlerini azaltmayı ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor.

19.11.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ilçesinde tarımla uğraşan 115 üreticiye, 3 bin 360 adet zeytin fidanı, hayvancılıkla uğraşan 80 üreticiye de 56 ton mısır flake yem dağıtımı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, kentteki üreticilere desteğini sürdürüyor. Erdemli ilçesinin zeytin üretimine uygun alanlarını göz önünde bulunduran Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri; proje kapsamında zeytin fidanı dağıtımı yaparken, hayvancılıkla uğraşan üretici için de mısır flake yem desteği sağladı.

195 üretici Büyükşehir'den desteğini aldı

Proje ile hayvansal üretimi desteklemek, yem girdisini düşürmek ve et-süt kalitesini artırmak için büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 80 üreticiye, 56 ton mısır flake yem desteğinde bulunuldu.

Hayvansal desteklerin yanı sıra bitkisel üretim yapan çiftçiye de uygun projeler sunan ekipler, 2024 yılı içerisinde üreticilerden gelen yoğun talep üzerine 2'nci etap Gemlik zeytin fidanı dağıtımı için kolları sıvadı ve dağıtımlara Erdemli'den başladı. Ekipler, bu kapsamda Erdemli'de 115 üreticiye 3 bin 360 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

"Destekleri; yöreye uygun, bölgeye özgü şekilde yapıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın ve üretimin her noktasında üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, "Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin girdi maliyetlerini azaltmak, aynı zamanda et ve süt üretiminin kalitesini artırmak amacıyla, mısır flake yem dağıtımının ikincisini yapıyoruz. Birincisini Gülnar'da yapmıştık" dedi.

Destekleri, bölgenin taleplerini değerlendirerek yaptıklarını belirten Şahutoğlu, "Üretimin gerçekten zor ama kıymetli olduğu bugünlerde, üreticilerin desteklenmesinin öneminin son derece farkında olan bir belediye olarak yöreye uygun, bölgeye özgü destekler yapıyoruz. Üreticilerin talepleri doğrultusunda, o bölgede yetişen ürünlerin dağıtımına özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Erdemli'de 3 bin 360 adet zeytin fidanı, 56 bin 400 kilo mısır flake yem desteği verdik"

İlçede yapılan mısır flake yem desteğinin detaylarını da paylaşan Şahutoğlu, "115 üreticimize yaklaşık 3 bin 360 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 80 üreticimize 56 bin 400 kilo mısır flake yem dağıtımı yaptık" dedi.

Proje yaparken sürdürülebilir olmasına da önem verdiklerini sözlerine ekleyen Şahutoğlu, "Projeleri yaparken; belirli bir aşamada, belirli kriterlerle sürdürülebilir hale getirerek, projelerin bir sonuca vardığını görerek hareket ediyoruz. Üretim için topraktan sofraya ne gerekiyorsa, üreticilerimize yerli yerinde destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Vahap Başkan'ımız, üreticilere elinden gelen tüm yardımı yapıyor"

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Başkanımız üreticilerimize 'siz yeter ki üretin' dedi. Gerek büyükbaş, gerek küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ve gerekse de meyve yetiştiricilerine, elinden geldiği kadar bütün yardımları yapmaya çalışıyor" dedi.

Üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğine ilişkin şunları söyledi:

- Fatma Koç: "Bu yıl zeytin projesine de katıldık ve aldık. Vahap Başkanımız her alanda bütün çiftçileri destekliyor."

-Cennet Gümüşhan: "Bu desteklerin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde katkısı oluyor. Çünkü yemler pahalı ve alınmıyor. Vahap Başkan'ımız bu noktada bize destek çıkıyor."

-Hıdır Aslan, "Emeklilik yatırımı olarak alıyorum. Şimdi yatırım olarak dikeceğiz. Köylülere yapılan bu hizmeti destekliyorum. Vatandaş çok memnun oluyor."

-Halil Altuner: "Daha önce 140 fidan dikmiştim, şimdi 30 adet daha dikeceğim. Zeytin en iyi yatırımdır. Herkese tavsiye ederim."

- Can Demir Erdim: "Karayakup Köyü'nde kendi zeytinimizi yetiştirmeyi düşünüyoruz. İleride daha da genişletip, yağından da faydalanacağız."

-Süleyman Ateşoğlu: "Vahap Başkan'ımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 5 tanesi sağlam olmak üzere toplam 15 hayvanım var. Bu destek bize rahat bir nefes aldıracak. Arkamızda Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu hissediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Tarıma Destek: 3.360 Zeytin Fidanı ve 56 Ton Mısır Yem Dağıtımı - Son Dakika

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