Mersin'den YKS öncesi öğrencilere kaygı ve strateji önerileri

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yenişehir MERCİ Kurs Merkezi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, YKS öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Merkezdeki uzmanlar; sınav kaygısından zaman yönetimine, motivasyondan sınav anı stratejilerine kadar birçok konuda öğrencilere öneriler sunarken; öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil, psikolojik iyi oluşlarına da odaklanmaları gerektiğine dikkati çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki destek çalışmalarını, öğrencilerin sınav süreçlerinde de sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde görevli Uzman Psikolog Kerem Eraydın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin kaygı düzeylerini kontrol edebilmeleri ve sınav sürecini daha rahat atlatabilmeleri için önerilerde bulundu.

Sınav sürecinde kaygı seviyesinin artmasının doğal bir durum olduğunu belirten Eraydın, "Sınava girmek, doğal olarak insanda bir kaygı yaratır. Sınav tarihin yaklaşması, kaygıyla birlikte sınavla ilgili birçok olumsuz düşüncenin artmasına da sebep olabilir. O yüzden kaygıyı yaşanmaması gereken bir duygu olarak görmek yerine, doğal bir süreç olarak görmek gerekir" dedi.

"GENÇLER HAYATLARI BOYUNCA SINAVA GİRECEKLER, BU ONLARDAN SADECE BİRİ"

İdeal seviyedeki kaygının performans üzerinde artırıcı etkisi olduğunu da vurgulayan Eraydın, öğrencilerin sınava son bir hafta kala olumsuz düşüncelere odaklanmamaları gerektiğini dile getirerek, "Bunların sadece bir düşünce olduğunu, gerçeği yansıtmayabileceğini kendilerine sık sık hatırlatmalılar. Her öğrencimizin iyi bir okulu kazanıp, iyi bir meslek sahibi olmak, ailelerini gururlandırmak gibi beklentileri oluyor. Bu aslında gelişim dönemine çok uygun bir durum. Bu durumun sürecin bir parçası olduğunu, fakat bir sınavın onlarla ilgili herhangi bir şeyi ömürlerinin sonuna kadar belirlemeyeceğini unutmamaları gerekiyor. Çünkü hayatları boyunca birçok sınava girecekler. Bu onlardan sadece bir tanesi" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİN TEK İHTİYAÇLARI KOŞULSUZ BİR KABUL"

Velilere de bu süreçte önemli görevler düştüğünü kaydeden Eraydın, öğrencilerin en çok koşulsuz kabul görmeye ihtiyaç duyduğunu aktararak, "Öğrencilerin tek ihtiyaçları olan şey koşulsuz bir kabul. Çocuklarımızın, sınav sonrası alacakları puan ne olursa olsun; insanlarla ilişkilerinin değişmeyeceğini, halen anne ve babalarının çocukları olduğunu bilmelerine ihtiyaçları var. Bu yüzden ebeveynlerin; çocuklarının sınav çalışma davranışını övmeleri, verdikleri emeği göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Sonuçtan çok süreç odaklı davranırlarsa ve bu sınavın onların kişiliğiyle ilgili çok büyük bir değişim yaratmayacağını onlara hissettirmeleri, çok iyi bir davranış biçimi olur" dedi.

Sınav sırasında yoğun kaygı ve buna eşlik eden bedensel belirtiler yaşanması durumunda öğrencilerin kısa süreliğine durup yeniden odaklanmalarını öneren Eraydın, "Eğer ki öğrencinin sınav esnasında olumsuz düşünceleri artarsa ve buna eşlik eden bedensel belirtiler yoğunlaşırsa; örneğin mide bulantısı, el titremesi ya da bulanık görme gibi şeyler oluşursa, bu anlarda kalemi 15-20 saniyeliğine bırakıp bir nefes egzersizi yaparak, tekrar oldukları ana dönmelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SINAV STRATEJİLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halkkent Kurs Merkezi'nde görev yapan Rehber Öğretmen Gamze Özdemir Yalçın da öğrencilere sınav stratejileri konusunda önerilerde bulundu. YKS'nin bilgi, birikim ve yorumlama becerilerini birlikte kullanmayı gerektiren bir sınav olduğunu belirten Yalçın, iyi bir sınav stratejisinin başarıya ulaşmakta yardımcı olacağını kaydetti. Öğrencilerin son günlerde yoğun konu tekrarları yerine, mini tekrarlar yapabileceğini belirten Yalçın, sınav ritmini koruyabilmek adına her sabah sınav saatlerinde deneme çözmenin önemli olduğunu söyledi. Yalçın, "Son 5-10 yıla ait çıkmış soruların çözülmesi önemli olacaktır. Çünkü bu tarz çalışmalar, sınav performansını ve güven duygusunu olumlu anlamda etkiler. Öğrencilerin sınav anında hangi teste öncelik vereceği gibi sınav taktiklerini önceden belirlemesi önemli. Belirlenen bu sınav stratejisi de sınav anında kesinlikle değiştirilmemelidir" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER, SINAVLA İLGİLİ KONUŞMALARIN YOĞUN OLDUĞU ORTAMLARAD UZAK DURMALI"

Süreç boyunca uyku düzeni ile sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine de değinen Yalçın; ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmasını, bunun yerine kısa yürüyüşlerle stres seviyesinin kontrol altında tutulabileceğini söyledi. Öğrencilerin artık sınavla ilgili konuşmaların yoğun olduğu ortamlardan uzak durmalarını öneren Yalçın, "Ailelerin de ev ortamını uygun koşullarda tutmalarını istiyoruz. Ev hayatında normal rutinler neyse, bu rutinler devam ettirilmeli" dedi.

Sınav günü için de önerilerde bulunan Yalçın, "Sınav günü erken kalkıp, güzel bir şekilde kahvaltı yapılmalı. Sınav için gerekli belgelerin kontrolünden sonra, trafik koşulları da göz önünde bulundurularak, sınav merkezine zamanında ulaşılması lazım. Öğrencilerimize sınav merkezine giderken sakin ve pozitif tavırlı insanlar eşlik ederse, kendilerini daha rahat hissedeceklerdir" ifadelerini kullandı.