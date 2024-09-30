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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Doğanın İçinde Tarihe Koş' sloganıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu' sona erdi. 10 ülke ve 16 şehirden toplam 550 sporcunun katıldığı maraton, 5 farklı kategoride koşuldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 'Doğanın İçinde Tarihe Koş' sloganıyla gerçekleştirilen maratonda yurt içinden ve yurt dışından amatör ve profesyonel olmak üzere toplam 550 sporcu katıldı. Erdemli'nin antik tarihi eşliğinde 5 farklı kategoride koşan sporcular; 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste, 33 kilometrelik Kızkalesi, 33K Kızkalesi Takım ve 56 kilometrelik Kilikya Parkuru'nda birincilik mücadelesi verdi.

Törene, Mersin Büyükşehir Belediyesi protokolünün yanı sıra, çok sayıda sporcu, ilçe halkı, yerli ve yabancı turist ile pek çok sporsever katıldı. Gün boyu süren maratonda, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Maratonda; 8K Erkekler Genel Klasman Erkekler kategori birincisi Hasan Hüseyin Yüksel, ikinci Omar Alhaje ve Sinan Şeker ise üçüncü oldu. 8K Kadınlar Genel Klasman kategorisinde birinci İrina Vinogradskaia, Adina Vakhidova ikinci, Alona Benko ise üçüncü oldu. 15K Erkekler Genel Klasman kategorisinde; Mesut Akpınar birinci, Ramazan Çoban ikinci, Deniz Gülbeyaz üçüncü oldu. Aynı kategoride Kadınlar Genel Klasman'da Nursel Karataş birinci, Olga Bondareva ikinci, Songül Berikol üçüncü oldu.

33K Erkekler Genel Klasman Kızkalesi parkurunda; Koray Het birinci, Şahap Dede ikinci, Engin Akkuş üçüncü olurken; Kadınlar kategorisinde de; Nazan Elçin birinci, Bahar Ozacar ikinci, Natalia Mamon üçüncü oldu. 33K Kızkalesi takım kategorisinde; birinci F.S.M, ikinci Akkuyu Run Aka, üçüncü ise Akkuyu Run takımı oldu. Son olarak 56K Erkekler Genel Klasman kategorisinde yarışan Mustafa Dağdelen birinci, Halil Esgin ikinci, Veysi Güçkan ise üçüncü oldu. Aynı kategoride koşan Zeynep Sayar üçüncü, Yaren Demirdöğenler ikinci, Özlem Doğan ise birinci oldu.

"Geleneksel hale getirdiğimiz maratonumuz devam edecek"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Uluslararası Kilikya Maratonu'nun geleneksel bir hale geldiğini belirterek, "Maratonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. 8K, 15K, 33K ve 56K'lerde sporcularımız yarıştılar. Aslında kendileri ile yarıştılar. Mersin'in güzel beldesi olan Kızkalesi'nde tabiri caizse açık hava müzesinde bir koşu yaptılar. Amaç birinci veya sonuncu olmak değildi. Maratona toplamda 550 sporcumuz katıldı. Her sene bu sayımız artarak devam ediyor. Bundan sonraki senelerde de aynı şekilde, aynı tarihlerde geleneksel hale getirdiğimiz maratonumuz devam edecek" diye konuştu.

Yarışmada birinci olan sporcular, maratonun kendilerine farklı bir deneyim kattığını belirterek düşüncelerini şöyle ifade etti:

56K birincisi olan sporcu Mustafa Dağdelen: "Daha önce 2 yıl önce Kilikya Ultra Maratonu için Mersin'e gelmiştim. Önceden 33K koşmuştum. Bu yıl tekrar geldim ve 56K koşmak istedim. Gerçekten sloganı gibi doğanın içerisinde koşarken çok keyifliydi. Koşarken etrafta bu kadar yeri görmek ve içinden geçmek çok keyifliydi. Sıcak hava beni çok fazla etkiledi ama bitirdim ve birinci oldum. Çok güzeldi ve çok keyif aldım. Bundan sonra her yıl buradayım."

33K Kadınlar Genel Klasman kategori birincisi Nazan Elçin: "Birinci olmayı çok istiyordum. Gerçekten zor bir parkurdu ama güzeldi. Herkesin deneyimlemesi gereken bir parkurdu. Zor bir yarıştı ama bana çok fazla deneyim kattığını düşünüyorum. Başkanımızla birlikte bu tür spor organizasyonları gerçekten ilimizde sık sık yapılıyor. Bu sayede sporcular çok fazla bir araya gelebiliyor. Bu spor müsabakaları ile Mersin bir uluslararası şehir haline geliyor hem kentimiz tanıtılıyor hem de ülkemiz için de genel anlamda bir katkı oluyor. Bu müsabakalara diğer şehir ve ülkelerden kulüp ve sporcular katılıyor. Bu anlamda kendimize hem maddi hem manevi hem sosyal anlamda büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. İyi ki Mersinliyim diyorum."

"Her yıl katılmak istiyorum"

15K koşusu Genel Klasman Erkekler birincisi Mesut Akpınar: "Parkur harikaydı. Ben ikinci defa katıldım. Bu sene 15K koşmak istedim ve birinci oldum. Çok sevindim. Mersin spor yönünden çok harika. Başkanımız Vahap Seçer çok iyi çalışıyor ve herkese yardımcı olmaya çalışıyor."

8K Genel Klasman Kadınlar birincisi Nurten Karataş: "Güzel bir parkurdu. Çok memnun kaldım ve güzel bir organizasyondu. Daha önce çok dağ koşusu koştuğum için bana göre güzel bir parkurdu. Her yıl katılmak istiyorum. Başkanımız Vahap Seçer gayet iyi bir başkan ve spora çok değer veriyor. Startı Vahap Başkanımız verdi. Onun verdiği startla koşmak başka bir ayrıcalık."

8K Genel Klasman Erkekler birincisi Hasan Hüseyin Yüksel: "Patikalar, antik kent ve mezarlarıyla çok güzel bir parkurdu. Geçen sene de 15K'da yarışmıştım. On numara ortamdı. Normal zamanlarda doğa yürüyüşü ve trekking yapılacak bir rotada yarıştık. Bir sporcu olarak Başkan'ın spora olan destekleri çok güzel bir şey. Biz de bunları görüyoruz ve mutlu oluyoruz."