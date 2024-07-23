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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara aşure dağıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, aşure yapım aşamasında Büyükşehir'in aşhanesini ziyaret ederek, "Kazanlarımız birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, bolluk ve bereket için kaynıyor. "Tuttuğunuz oruçlar Hak katında kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız daim olsun" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde aşhanede hazırlanan 25 bin kap aşure, mobil araçlarla kentin 13 ilçesinde 13 farklı noktada yurttaşlara dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, aşure yapım aşamasında aşhaneyi ziyaret etti. Kaynayan aşure kazanının başında iyi dileklerde bulunan Başkan Seçer, "Kazanlarımız birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, bolluk ve bereket için kaynıyor. 25 bin yurttaşımız için aşurelerimizi hazırlıyoruz. 13 ilçemizde vatandaşlarımıza eş zamanlı olarak ikram edeceğiz. Tuttuğunuz oruçlar Hak katında kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız daim olsun" diye konuştu.

"Muharrem ayının mübarek olmasını diliyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, keramet, bolluk ve bereketi işaret eden Muharrem Ayı'nın 7 Temmuz'da başladığını belirterek, "Bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak önceden yapmış olduğumuz hazırlıklar neticesinde Aşhanemizde aşuremizi kaynattık. Bugün de bu mübarek gün için Mersin'in 13 ilçesinde 13 farklı noktada eş zamanlı olarak 25 bin kap aşureyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Muharrem ayının mübarek olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin aşure dağıtımına ilişkin şunları söyledi:

- Hatice Koç: "Muharrem Ayımız mübarek olsun. Bir hayırdır. Değerlerimize değer kattığı için belediyemize teşekkür ederiz. Aşure yapmak maliyetli. Hem hayır hem de yardım oluyor. Allah razı olsun belediyemizden.".

-Ayla Çiftçi: "Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Kutsal bir gündeyiz. Böyle bir şey yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Biz de yapacağız, dağıtacağız komşularımıza."

-Gazel Cur: "Allah kabul etsin, aşurelerimizi aldık. Paylaşmak güzeldir. Bu Muharrem Ayı'nın ülkemize huzur, refah getirmesini diliyorum."

- Ahmet Kara: "Allah kabul etsin. Allah cemi cümlemizi dinden imandan mahrum etmesin. Dağıtımları kim yapıyorsa Allah ona yardımcı olsun, büyük şanslar versin."