Mersin Büyükşehir Mınka Projesi ile Gençleri Bilimsel Veri Toplamaya Teşvik Ediyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, MedCities (Akdeniz Kentleri Ağı) ve Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Programı "ANERIS Projesi" ile yürütülen uluslararası iş birliği çerçevesinde, İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde; MINKA projesi kapsamında vatandaş bilimi etkinliği düzenlendi.

Program, Mercan Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici'nin açılış konuşmasıyla başladı. Ezici, konuşmasında Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, merkezin bilimsel farkındalığı artırmayı ve gençleri çevre konularında bilinçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi Dr. Zeki Altun, "Mersin'de İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Altun sunumunda, iklim değişikliğinin yerel ölçekte etkilerine dikkat çekerek, biyolojik çeşitliliğin korunmasının sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programın devamında MINKA Uygulama Mentoru Dr. Ayşegül Çil, MINKA platformunun ortaya çıkış sürecini ve amaçlarını katılımcılarla paylaştı. Vatandaş biliminin ne anlama geldiğini anlatan Dr. Çil, bireylerin bilimsel veri toplama süreçlerine katılımının önemine değindi. Dr. Çil ayrıca, MINKA uygulamasının nasıl kullanıldığına ilişkin bilgiler vererek, katılımcılara uygulamanın pratikte nasıl işlediğini gösterdi.

Sunumların ardından Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ndeki Deniz Canlıları Atölyesi'nde, öğrencilere canlı türleri örnekleri tanıtıldı. MINKA uygulamasının detayları uygulama üzerinden anlatılırken, katılımcılar uygulamayı telefonlarına indirerek inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler sahada veri toplama sürecinin nasıl gerçekleştiğini ise Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde deneyimledi.

Dr. Altun: "MINKA projesiyle, bir kez daha vatandaş bilim etkinliği gerçekleştiriyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi Dr. Zeki Altun, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Akdeniz'e kıyısı olan kent ağı yani MedCities çerçevesiyle bir iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birliği içerisinde de MINKA projesiyle, bir kez daha bir biyomaraton faaliyeti çerçevesinde vatandaş bilim etkinliği gerçekleştirdik. Vatandaş bilim etkinliğinin asıl amacı, denize kıyımız olması sebebiyle deniz biyoçeşitliliği, ekosistem ve bu süreçlerle ilgili kentimizde bulunan türlerin farkındalığını sağlamak. Bu sürece başta öğrenciler olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Dr. Çil: "Öğrencilerimize MINKA uygulamasını detaylı şekilde açıkladık"

MINKA Projesi Mentoru Dr. Ayşegül Çil, Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine canlıları kaydetme eğitimini vermek üzere Mersin'e geldiğini ifade ederek, MedCities programı kapsamında bir projenin içinde olduklarını belirtti. Dr. Çil, "MINKA uygulamasını öğrencilerimize tanıtıyoruz. Yaptığımız çalışmada, önce Mercan 100'üncü Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde teorik bir eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimde nasıl bir proje yürüttüğümüzü, Avrupa'da ve dünyada projenin hangi noktada olduğunu anlattık. Projenin paydaşlarının kimler olduğu hakkında bilgi verdik. MedCities'in de yer aldığı proje kapsamında, MINKA uygulamasını detaylı şekilde açıkladık. Uygulamayı anlatırken bir canlının nasıl gözlemleneceği, bu gözlemin nasıl yapılacağı ve nasıl kaydedileceği üzerine bir çalışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Amaçlarının öğrencilere vatandaş bilimini öğretmek ve veri tabanına katkıda bulunmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Dr. Çil, bu konuda verimli bir çalışma gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencileri, MINKA projesi ile sahada veri topladı

Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaşam Bilimleri Topluluğu Başkanı Mustafa Çınar, Büyükşehir'in düzenlediği etkinliği oldukça faydalı bulduğunu belirterek, "Hem arazi çalışması olmasından dolayı hem de teorik olarak bilgi almamız açısından bizim için çok faydalı oldu. MINKA çalışmalarımız ders kapsamında da olmuştu, ama böyle bir sosyal ağ ile beraber olması bizim için de çok verimli oldu. Biyoloji açısından da çok değerli bir çalışma gerçekleştirildi" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Biyoloji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Seda Som ise etkinliğin özellikle Biyoloji Bölümü öğrencileri için son derece verimli geçtiğini söyleyerek, "MINKA uygulaması hakkında çokça bilgi sahibi olduk. Uygulamaya hangi türleri nasıl ekleyebileceğimizi ve türleri uygulamaya eklerken onayları nasıl alabileceğimizi öğrendik. Eğer o tür hakkında yeterli bilgimiz yok ise bu konuda bilgi sahibi olan insanların ilgili kısma eklemeler yapabileceğine dair bilgiler edindik" ifadelerini kullandı.