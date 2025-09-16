Annenin 5 yaşındaki oğlunu öldürdüğü olayda korkunç detaylar - Son Dakika
Annenin 5 yaşındaki oğlunu öldürdüğü olayda korkunç detaylar

16.09.2025 01:19
Mersin'in Toroslar ilçesinde anne R.D. (27), cinnet getirerek 5 yaşındaki oğlunun bıçakla boğazını kesti. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Anne gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde anne R.D. (27), 5 yaşındaki oğlu M.V.K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

OĞLUNUN BOĞAZINI KESTİ

Olay, gece yarısı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Cinnet getirdiği iddia edilen anne, küçük oğlunu boğazından keserek hayatına son verdi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNE GÖZALTINDA

Savcının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Anne R.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

