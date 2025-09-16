Annenin 5 yaşındaki oğlunu öldürdüğü olayda korkunç detaylar

Mersin'in Toroslar ilçesinde anne R.D. (27), 5 yaşındaki oğlu M.V.K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece yarısı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Cinnet getirdiği iddia edilen anne, küçük oğlunu boğazından keserek hayatına son verdi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcının ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Anne R.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
