Mersin\'de Çifte Cinayet: Gelin ve Kayınvalide Öldürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan bir evden gece saatlerinde gelen silah seslerini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen sağlık ekipleri 56 yaşındaki Türkan Söylemez ile 26 yaşındaki kızı Aygül Çınar'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Türkan Söylemez'in öldüğü belirlendi. Yaralanan Söylemez'in evli kızı Aygül Çınar ise Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Türkan Söylemez ve Aygül Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

POLİS EVDEN KAÇAN KAYINBİRADERİ ARIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç. aranıyor.