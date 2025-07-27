Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde yer alan bir evden gece saatlerinde gelen silah seslerini duyan mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Eve gelen sağlık ekipleri 56 yaşındaki Türkan Söylemez ile 26 yaşındaki kızı Aygül Çınar'ı kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Türkan Söylemez'in öldüğü belirlendi. Yaralanan Söylemez'in evli kızı Aygül Çınar ise Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Türkan Söylemez ve Aygül Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evden çıkıp kaçtığı belirtilen Aygül Çınar'ın kayınbiraderi Ö.Ç. aranıyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Çifte Cinayet: Gelin ve Kayınvalide Öldürüldü - Son Dakika
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