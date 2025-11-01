"İstemiyorum seni defol" diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme - Son Dakika
"İstemiyorum seni defol" diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

01.11.2025 15:59
Mersin'de bir annenin 3 yaşındaki kızını "İstemiyorum seni, defol" diyerek ittiği görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Baba, kendisiyle yapılan görüşmede eşinin çocuğuyla beraber yurt dışına çıktığını söyledi.

Mersin'de 2.5-3 yaşlarındaki kız çocuğunun, annesi tarafından "İstemiyorum seni, defol" diyerek itildiği anlar, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada kadının eşine "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu istiyorsan kendin bak. Ne yapıyorsan yap" dedikten sonra çocuğu ittiği, "İstemiyorum seni defol" dediği anların görüntüleri yayınlandı. Tepki çeken görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

ÇOCUĞUYLA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme kapsamında video çekenin baba İ.T.G., kızı Z.L.G.'ye kötü davranan, "Hadi git şimdi, bu videoyu kime yayıyorsun yay" diyen kadının ise anne B.G. olduğu tespit edildi. Baba İ.T.G. ile yapılan görüşmede, eşinin çocuğunu da alıp yurt dışına çıktığını söylediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

  • 2495azizz:
    Almayın mazlumların ahını,çıkar aheste aheste 5 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Bu tür davranışlar çocuğun nilnç altında yer eder umutmaz ,ileride bu davranışının bedelini huzur evinde çekersin..Kendi sorunlarınıza masum çocukları alet etmeyin ,çocuğu değil kendinizi eğitin çünkü çocuk sizi örnek alacak. 1 0 Yanıtla
