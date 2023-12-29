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Mersin'de kavga eden gruba araçla çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika
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Mersin'de kavga eden gruba araçla çarpan sürücü kaçtı

Mersin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, hafif ticari araçla sokak arasında kavga eden gruba çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

29.12.2023 - 00:17,  Güncelleme: 00:19
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MERSİN'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hafif ticari araçla, sokak arasında kavga eden gruba çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde sokak arasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.İ. (30) idaresindeki 13 AAB 901 plakalı hafif ticari araç, kalabalığın arasına daldı. 2 kişinin yaralandığı olayın ardından D.İ., aracını terk edip, yaya olarak kaçtı. Hafif ticari aracın kalabalığa dalması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan D.İ. ise daha sonra polis merkezine teslim oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

Mersin\'de kavga eden gruba araçla çarpan sürücü kaçtı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mersin'de kavga eden gruba araçla çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika
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