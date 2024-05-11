Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti

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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Durmuş, ziyaretinde "Okulumuz Gençlere Emanet Projesi" kapsamında kendilerine bir günlüğüne okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmen görevleri verilen öğrencilerce karşılandı, bu öğrencilerden okul hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kendilerine öğretmen görevi verilen öğrencilerin ders anlatımlarına katılan Durmuş, burada diğer öğrencilerle sohbet etti.

Burada konuşan Durmuş, Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kurulum sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sınavla öğrenci alındığını belirten Durmuş, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilimizde valiliğimizin himayesinde ilk defa bir Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulmuş oldu. Burada şu anda 60 öğrenci kontenjanımız var ama 55 öğrencimiz bulunmakta. İnşaat ve iklimlendirme tesisat alanında öğrencilerimiz bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda metal ve makine alanlarında da öğrencilerimizin alım süreçlerini gerçekleştireceğiz. Burada aynı zamanda çocuklarımız Rusya'da da eğitim alacaklar. İngilizce ve Rusça eğitimler de alıyorlar. Ülkemizdeki nükleer enerjinin başlangıç noktalarından bir tanesi de çocuklarımızı yarına hazırlama noktasında ciddi bir çalışma ve gayret içerisindeyiz."

Durmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in buradaki çalışmaları yakından takip ettiğini vurguladı.