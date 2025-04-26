Mersin'in Arama Kurtarma Köpekleri Uluslararası Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Mersin'in Arama Kurtarma Köpekleri Uluslararası Başarı Elde Etti

Mersin İtfaiyesi'nin Ares ve Rex isimli arama kurtarma köpekleri, uluslararası sınavda birinci oldu.

26.04.2025 13:39
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MERSİN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Köpekli Arama Kurtarma Birimi'nin gözbebeği Ares ve gönüllü itfaiyecilik köpeği Rex, uluslararası sınavda önemli bir başarıya imza attı.

AKUT'un ev sahipliğinde 10-13 Nisan tarihleri arasında İstanbul İtfaiyesi'nde düzenlenen Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu (International Search and Rescue Dog Organisation-IRO) sınavında üstün performans sergileyen 2 kahraman, yarışmayı grup birinciliğiyle tamamladı. Enkaz bölümünde arama yapan Ares en yüksek puanı alarak grup birinciliği elde ederken, Rex ise itaat bölümünde birinci oldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremde arama kurtarma çalışmalarına katılarak pek çok canın yeniden hayata tutunmasına vesile olan 8 yaşındaki Belçika Malinois cinsi Ares, eğitmeni Mustafa Kemal Büyükoğlu ile birlikte IRO sınavının enkaz bölümünde 18 köpek arasında zirveye yerleşti. Mersin İtfaiyesi'ne bir başka gurur da gönüllü itfaiyeci Rasim Tekin'in eğittiği 4 yaşındaki Border Collie cinsi Rex'ten geldi. Rex, aynı sınavda gösterdiği yüksek itaat becerisiyle jürinin dikkatini çekerek itaat kategorisinde birinci oldu.

Mersin İtfaiyesi, bu anlamlı başarıyla hem Türkiye'nin hem de dünyanın dikkatini bir kez daha üzerine çekerken, Ares ve Rex gibi kahraman patilerin azim ve sadakati, afetlere hazırlıkta eğitilmiş arama kurtarma köpeklerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Köpekli Arama Kurtarma Amiri Ali Aydilek, elde ettikleri bu başarıdan dolayı Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Mustafa Kemal Büyükoğlu'nu, itfaiye gönüllüsü Rasim Tekin'i ve arama kurtarma köpekleri Ares ile Rex'i tebrik etti. Aydilek, sınav hakkında da bilgiler verirken, "Bu sınav AKUT tarafından organize edilen ve uluslararası arama kurtarma köpeklerinin girmiş olduğu bir organizasyon. Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Sınavı'nda, Arama Kurtarma Köpeğimiz Ares genel olarak bütün köpekler içerisinde birinci olmuştur. Aynı zamanda itfaiye gönüllümüz Rasim Tekin Bey'in köpeği Rex de bu organizasyonda eğitim bölümünün birincisi olarak sınavımızı tamamlamıştır" dedi.

Sınavların İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin enkaz eğitim alanında gerçekleştiğini belirten Aydilek, arama kurtarma köpeklerinin yaklaşık 4 ay içerisinde başarı ile geçirdikleri 2 sınav olduğunu ifade etti. Aydilek, "İlk sınavımız Marmaris'te yapıldı. Yine Ares ve Rex Doğa Arama Sınavı'nda bizi başarıyla temsil ederek ve üstün bir başarı göstererek Mersinimize dönmüştür. Belediyemize, itfaiyemize güzel bir başarı daha kazandırmışlardır. Bu Doğa Arama Sınavı Ocak Ayı'nda gerçekleştirildi. Köpeklerimiz, arkasından da yine İstanbul'da yapılan enkaz sınavında başarı göstermişlerdir. Enkaz sınavı da Nisan Ayı içerisinde yapıldı. Bu başarıda bizden desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, Genel Sekreterimiz Olcay Tok'a ve Daire Başkanımız Kemal Akşahin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mersin Mars K9 Köpek Okulu'nun sahibi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi gönüllüsü Rasim Tekin, Ares ve Rex'in başarı elde ettiği sınavla ilgili bilgi verdi. Tekin, "Yaptığımız çalışma bir ekip çalışması. Yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonrası 2 başarı elde ettik. Marmaris'te Doğa Arama Kurtarma Sınavı'nı başarıyla geçtik. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen itaat ve enkaz sınavını başarıyla ve dereceyle geçtik. İtaat bölümünde Rex'le derece aldık. V bölümünün grup şampiyonu da Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Mustafa Kemal Büyükoğlu'nun eğittiği Ares oldu. Mutlu ve gururlu bir şekilde Mersin'e döndük" dedi.

Yarışmaya birçok kurum ve dernekten 41 arama kurtarma köpeğinin katıldığını söyleyen Tekin, "Çok güzel bir ekip çalışması içerisinde bulunduk. Dünya standartlarında çalıştık ve bizi en mutlu eden şey, şu anda dünyada bulunan birçok itfaiye bizimle birlikte çalışmak, bizimle birlikte projelerde yer almak ve ders almak istiyorlar. Bu bizim için gurur verici bir olay" diye belirtti.

Ares ve Rex'in yurtdışında gerçekleşen sınavlara da katılacağını söyleyen Tekin, Eylül ayında AFAD'ın bir sınavı olduğunu ve ona da katılacaklarını kaydetti. Tekin, Ares ve Rex'in bu başarısının önemine şu cümlelerle değinerek, "Bu köpekler enkaz arama köpekleri. Yaptığımız iş gerçekten ciddi bir iş. Buradaki amacımız, olası bir felaket anında en hızlı şekilde müdahale ederek pozitif sonuçlar elde etmek" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: MERSİN,

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Kaynak: DHA

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