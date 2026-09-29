Mersin Mezitli\'de 3 katlı mobilya mağazası yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Mersin Mezitli'de 3 katlı mobilya mağazası yangını 2 saatte kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Mezitli'deki 3 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, 6 TOMA, 6 itfaiye aracı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyük çaplı hasar oluştu, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeni incelenecek.
KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında çıkan yangın, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 TOMA, 6 itfaiye aracı, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyük çaplı hasarın meydana geldiği mağazada ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılacak.
Soner AYDIN/MERSİN,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?