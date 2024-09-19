Mersin'de Yeni Sanat Sezonu Başlıyor

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları ve teknik ekip, yeni sanat sezonu öncesinde Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 11 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda oynanacak 'Kuş Öpücüğü' isimli oyunun prömiyerini izleyeceğini belirterek tüm Mersinlileri davet etti. Seçer, Şehir Tiyatrosu oyuncularına ve teknik kadrosuna verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Birçok alanda çalışabilirsiniz ama sanatçı olmak çok farklı bir şeydir"

"Geçtiğimiz beş yıl Mersin'e çok emeğiniz oldu. Sadece sanat alanında değil, beş yıl Türkiye'de pandemiden depreme kadar krizlerin yaşandığı dönemdi. Her dönemde sanatçı kimliğinizi bir tarafa koydunuz, gerçekten bir yurttaş kimliğiyle, sorumlu insan kimliğiyle de belediyemizin çalışmalarına katkı sundunuz. Öncelikle bu hassasiyetinizden ve insani tavrınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu son derece önemli. Bana göre sanatçılığın da önüne geçen bir durum. Elbette sanatçı olmak çok güçtür. Birçok alanda çalışabilirsiniz ama sanatçı olmak çok farklı bir şeydir. Fakat insanlığın erdemine ulaşmak da bir daha zordur.

Geçen dönem aslında açıkçası beklediğimin çok üzerinde atılımlar, çalışmalar yapıldı ve başarılı sonuçlar alındı. 2019'da göreve geldiğimiz o günlerde Mersin Şehir Tiyatrosu'nun hatta Kültür ve Sosyal İşler Dairemizin yapısını gözümün önüne getirdiğimde şimdiki durumu ve konumuyla gerçekten çok büyük bir fark var. Bu derece çok büyük bir fark olduğunu sadece ben değil, toplum da görüyor. İnsanlar da bana bu konuda değerlendirmelerini bu şekilde yapıyorlar. Bu da beni son derece mutlu ediyor.

"Ben istiyorum ki kültür ve sanat her yerde kendini göstersin"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayını yeniden düzenledik. O da bitti, şu anda faaliyette. 11 Ekim'deki prömiyeri de orada yapacağız. Diğer belediyelerimize ait sahnelerimizi de kullanacağız. Tarsus'ta çok büyük zorluk yaşıyoruz. Bu dönem Tarsus'ta mutlaka bir kültür merkezi yapmak istiyoruz. Anamur'da kültür merkezinin temelini zaten atacağız. Onun projesi de, yeri de belli. Ben istiyorum ki kültür ve sanat her yerde kendini göstersin. Sadece erişebilecek yurttaşların olduğu merkezde değil, neticede bizim de derdimiz her alanda fırsat eşitliği ise yurttaşımın kültür sanat gibi etkinliklere de eşit ulaşma hakkı olsun. Bu Anamur'da yaşayanın da Gülnar'da yaşayanın da Mut'ta yaşayanın da Tarsus'ta yaşayanın da hakkı.

Bir taraftan kendi belediyemizin görev alanları içindeki işleri yaparken, başta kültür ve sanat gibi aslında belediye başkanın vizyonuna bağlı alanlarda da kendimizi göstereceğiz. Her belediye başkanın bir dünya görüşü, bir ideolojisi vardır. Bu doğrultuda kentleri şekillendirir. Ben seküler, Atatürkçü, sosyal demokrat kimliği olan bir belediye başkanıyım. Doğal olarak da Mersin'in bu normlara uygun, bu normların içerisindeki ilkelere, prensiplere uygun bir kent haline gelmesini sağlamak zorundayım. Bunlardan bir tanesi kültür ve sanattır. Önümüzdeki beş yılda da; emin olabilirsiniz, huzurlu olabilirsiniz; daha güzel bir sanat kenti yaratmak için maddi, manevi her türlü desteği vereceğiz.

Biz bu dünya görüşünü temsil ediyoruz. Benim Mersine halkına sorumluluklarım var. Ben oyla bu göreve geliyorum, bu benim için bir görev ve bunu hakkıyla yapmak durumundayız. Ben, vatandaşlarımızın bu konuda memnuniyetini istiyorum. İnsanlara 'Mersin Büyükşehir Belediyesi; kültür, sanat, tiyatro ve müzik belediyesi' dedirtebilelim. Benim sizden istediğim bundan ibarettir. Bu çok önemli, kamu binalarının sivilleşmesi, demokrasinin katılımcı olması, toplumun sivilleşmesi. Yani o çocuklar haftada 1-2 gün temsile belediye binasına girsin, okullardan getirelim."

"Sizin bize açtığımız bu yol ve verdiğiniz destek, bize gösterdiğiniz önderlik, bizim için çok kıymetli"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger de Seçer'e sanata ve sanatçıya verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür ederek, "2020'den bu yana sizinle bu yolda yürürken yaşadığım gurur, onur, mutluluk ve sizin verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Sizin bize açtığımız bu yol ve verdiğiniz destek, bize gösterdiğiniz önderlik, bizim için çok kıymetli ve bizi gerçekten başarıdan başarıya ulaştıracak. Her şeyden öte sizin bu yaklaşımınız zaten bizi motive ediyor, inanın. Bu sezon çok mükemmel bir sezon geçireceğiz ve daha iyileri de olacak" diye konuştu.

"Bu sezon toplam 12 eseri Mersin'li sanatseverlerle buluşturacağız"

Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Sanatçısı Ozan Erdönmez ise yeni sanat sezonu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Erdönmez, "Geçtiğimiz sezon çok güzel bir sezon geçirdik. Yaklaşık 180 temsil verdik ve 42 bine yakın seyirciye ulaştık. Bu sezon da 24. Yıl Sanat Sezonumuzu gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz sezonlardaki repertuarlarımızdan da aldığımız 2 çocuk oyunu, 2 yetişkin oyunu ve bir de gençlik oyunumuzla birlikte bu sezon toplam 12 eseri Mersin'li sanatseverlerle buluşturacağız. Yine aynı şekilde ulusal ve uluslararası platformlarda Mersin'i temsil ederek arenada bulunacağız. Bunun da yanında dijital platformlarda da yerimizi almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.