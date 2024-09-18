Mert Sabri'nin Osimhen ile Mutlu Anı - Son Dakika
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Mert Sabri'nin Osimhen ile Mutlu Anı

Mert Sabri\'nin Osimhen ile Mutlu Anı

Bursa'dan Mert Sabri Barut, Osimhen'in elinden tutarak seremonide yer aldı ve çok heyecanlandığını belirtti.

18.09.2024 11:35
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BURSA'da yaşayan Mert Sabri Barut (7), Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Rize spor ile karşılaşan Galatasaray'da ilk maçına çıkan Victor Osimhen'in elinden tutup seremoniye katıldı. Yıldız futbolcu ile yaşadıklarını DHA'ya anlatan ve çok heyecanlandığını söyleyen Barut, "Osimhen'in sahaya çıkarken elini tutan ilk çocuk benmişim. Çok mutlu oldum. Tekrar karşılaşırsak, maskesi yüzünde olursa isteyeceğim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen ilk maçına çıktı. Karşılaşma öncesi yıldız futbolcunun elinden tutarak seremoniye katılan Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oturan Şükrüye ve Mustafa Burak Barut çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Mert Sabri, yaşadıklarını DHA muhabirine anlattı. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Galatasaray taraftarı Mert Sabri Barut, "Osimhen'in sahaya çıkarken elini tutan ilk çocuk benmişim. Çok mutlu oldum. Sahaya çıkarken yüzünde maskesi yoktu. Olsa, 'Abi maskeni bana hediye edebilir misin' derdim. Hediye etseydi çok sevinirdim. Ben görmemiştim ama Osimhen maça girdiğinde maskesini takmış. Tekrar karşılaşırsak, maskesi yüzünde olursa isteyeceğim" diye konuştu.

Oğlunu ilk kez 8 aylıkken Galatasaray maçına götürdüğünü söyleyen Mustafa Burak Barut, "O zaman benim için de Mert ile birlikte maça gitmek gururdu. Mert ilk kez bu şekilde maça çıkmadı. Daha önce de Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada çekilen kura sonrası, Ankaragücü'nde oynayan Emre Kılınç'ın elinden tutarak seremoniye katıldı. Oğlum bu kez Osimhen ile maça çıktı. Gurur duyduk. Mert'in Galatasaraylı futbolcular ile seremoniye katılabilmesi için internet sitesi üzerinden başvuru yaptık ve bizleri arayarak kabul edildiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

'KURADA EŞLEŞTİ'

Oğlunun, dünya yıldızı bir futbolcu ile maça çıkmasından gurur duyduklarını söyleyen Mustafa Burak Barut, şöyle konuştu:

"Mert'in Osimhen ile çıkacağını ilk başta biz bilmiyorduk. Kura çekimiyle bu olaylar gelişti. Osimhen ile birlikte eşleşmesi bizi çok mutlu etti. Sahaya çıktığı anda eşimle çok mutluyduk. İlk maçına da güzel bir golle başladı. Umarım Galatasaray için daha iyi olur. Benim en büyük hayallerimden biri seremoniye çıkmaktı. Bunu da Mert ile birlikte gerçekleştirdim. Ben yapamadım ama oğluma yaptırabilmenin vermiş olduğu gurur bende vardı. Bazı futbolcuların aksesuarları vardır ve bu onlar için çok özeldir. Osimhen ile birlikte ilk maçta bu anıyı paylaşmaları, iki taraf için de birbirlerine özel olması tesadüfen oldu. Maskesini hediye etmesini biz de isteriz. Onun için de anı kalır. Öyle bir talebimiz var. Olur diye umuyorum. Osimhen gibi dünya çapında, hatta değerlere bakılırsa dünyanın 3'üncü değerli futbolcusu. Böyle bir futbolcuyu Türk futboluna kazandıran yönetime de çok teşekkür ederim. Geçen senelerde zaten Icardi gibi bir futbolcu çocukların sevgilisi haline geldi. Bu manada Türkiye'de bir Galatasaray sevgisi de oluştu. Osimhen ile birlikte daha da fazla, çocukların bir sevgi bağı oluşturabileceği örnek haline geldiler."

Mert Sabri'nin futbol okuluna gittiğini ve seçeceği bir spor branşında oğlunu destekleyeceğini belirten Mustafa Burak Barut, "Mert 2 sene futbol okuluna gitti. Kendisinin bu konuda her zaman destekçisiyiz. Galatasaray'ın herhangi bir spor dalında yer alırsa, bu bize acayip derecede mutluluk ve gurur verir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mert Sabri'nin Osimhen ile Mutlu Anı - Son Dakika

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