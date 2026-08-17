Merve Gökcan, Girişimci İş Kadını Oldu - Son Dakika
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Merve Gökcan, Girişimci İş Kadını Oldu

Merve Gökcan, Girişimci İş Kadını Oldu
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2 çocuk annesi Merve Gökcan, temizlik şirketi kurarak 'Yılın En Genç Girişimci Kadını' ödülünü kazandı.

ANTALYA'da 2 çocuk annesi Merve Gökcan (33), çocuklarının bez ve mama masraflarına katkı sağlamak için başladığı temizlik işinde girişimci oldu. Kurumsal iş hayatını çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek için bırakan Gökcan, ocak ayında kurduğu temizlik şirketiyle bugün 3 kadına istihdam sağlarken, kısa sürede büyüttüğü girişimiyle 'Yılın En Genç Girişimci İş Kadını' ödülünü aldı.

Antalya'da yaşayan Merve Gökcan, ilk çocuğunun doğumunun ardından kurumsal iş hayatına ara vermek zorunda kaldı. İkinci çocuğunun da kısa süre sonra dünyaya gelmesiyle aile bütçesine katkı sağlamak isteyen Gökcan, ayda birkaç kez temizlik işlerine gitmeye başladı. Çocukları biraz büyüdükten sonra yeniden kurumsal iş hayatına dönen Gökcan, bu kez de çalışma saatleri nedeniyle çocuklarına yetişmekte zorlandı. Bunun üzerine kurumsal işinden ayrılan Gökcan, yaklaşık 5 yıldır ara ara yaptığı temizlik işini profesyonel girişime dönüştürdü.

'BEZ PARASI, MAMA PARASI İÇİN BAŞLADIM'

Temizlik işine tamamen ihtiyaç nedeniyle başladığını anlatan Merve Gökcan, "İlk çocuğum doğunca kurumsal işime ara vermek zorunda kaldım. İlk temizlik işime gittiğimde ise bebeğim daha 2 aylıktı. İkinci çocuğum 13 ay sonra oldu, öyle olunca tekrar ara vermek zorunda kaldım. Bu süreçte tabii ki çalışmam gerekiyordu, eve katkı sağlayabilmek için. Bez parası, mama parası kazanıp destek olmam için. Onları toparlayabilmek, destek olabilmek için 'Ne yapabilirim?' diye düşünürken tekrar temizlik işine gitmeye karar verdim" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA GEÇ KALMAMAK İÇİN KURUMSAL HAYATI BIRAKTIM'

Çocuklarının biraz büyümesinin ardından tekrar kurumsal hayata döndüğünü kaydeden Gökcan, bu sefer de zaman kısıtlamaları nedeniyle zorlandığını aktardı. Kurumsal hayatta yaşadığı zaman sıkıntısının kararında etkili olduğunu belirten Gökcan, "Kurumsalda çalışırken orada bir zaman var. O zaman ise çok kısıtlı. Yani 8-5 gibi çalışırken Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna çocukların kreşine yetişmek, o trafikte o kadar zor bir durumdu ki ve bunu ben tek başıma yapıyordum. O dönemde eski eşimle boşanma aşamasındaydım. Sabah çocukları kreşe bırakıp, akşam kreşten almayı tek başıma üstlendiğim için çok zorlanmaya başlamıştım. Kendime ve çocuklarıma yeni bir hayat kurmak için bu kararı verdim" dedi.

Kreşte yaşadığı olayın kararını kesinleştirdiğini söyleyen Gökcan, "Kreşe 5 dakika geç kaldığımda gördüğüm muamele beni çok rahatsız ediyordu. Bu bende çok büyük üzüntü ve stres yaratıyordu. Böyle olunca kurumsal hayatı tamamen bırakmaya karar verdim. Gerekirse kreşin etrafındaki evlerin tuvaletlerini temizleyeceğim, o kreşin etrafında olacağım çocuklara geç kalmamak için ama çocuklarımın yakınlarından başka bir yere gitmeyeceğim dedim" diye konuştu.

ŞİRKETİNİ KURDU, 3 KADINA İSTİHDAM SAĞLADI

Temizlik sektöründe bir süre farklı şekillerde çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdiğini anlatan Gökcan, "Düzenli temizliğe gittiğim evler de oldu, ara ara gittiğim işler de oldu. En sonunda 'Bu işi ben neden kendim yapmıyorum ki? Neden kendi işim haline getirmiyorum ki?' dedim. Bu şekilde bir adım atmış oldum. Aslında bu işe girmemin en büyük sebebi gerçek anlamda çocuklarım" dedi. Yaklaşık 5 yıldır temizlik sektöründe olduğunu belirten Gökcan, "2026'nın Ocak ayında şirketimi açtım. Benimle birlikte 4 kişiyiz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da özel bir medya organizasyonunda gerçekleştirilen uluslararası ödüllerde 'Yılın En Genç Girişimci İş Kadını' ödülünü aldım. O da beni çok motive eden olaylardan biri" diye konuştu.

'KADINLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUM'

Kurduğu şirketle yalnızca temizlik hizmeti sunmadıklarını söyleyen Gökcan, "Burada bizim faktörümüz bu insanların hayatını kolaylaştırmak. Bir insanın hayatındaki denge evinde başlıyor. Evin ne kadar temiz, düzenli, evde kafası sakinse bir insanın, dışarıdaki hayatın da sakin ve düzenli ilerliyor. Ben de bu düzeni müşterilerimde sorunsuz bir şekilde oturtmaya ve sürdürülebilir şekilde ilerletmeye çalışıyorum" dedi. Kendi yaşadığı zorlukların bugün birçok kadına destek olmasını sağladığını ifade eden Gökcan, "Kendim böyle bir problemi çok uzun yıllar, çocuklarım doğduğu andan itibaren yaşamaya başladığım için bu şekilde olan, dokunabildiğim, görebildiğim, iletişimde olabildiğim bütün kadınlara destek olmak istiyorum. Hepsinin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmak istiyorum" diye konuştu.

Gökcan, "5 yıl öncesine baktığımda 'Neden bu işi daha önce yapmamışım ki?' dedim. Çünkü bu sistemin içerisinden çıkıp kendi işimi yaptığımda zamanımı kendim yaratabiliyorum, çocuklarıma zaman ayırabiliyorum. Kazancımı ona göre planlayabiliyorum, ona göre yatırım yapabiliyorum. Aslında tamamen çocuklarımın geleceğini inşa etmeye çalışıyorum. Çocuklarım için bunu yaptım, asla pişman değilim. Hatta hep diyorum, 'Neden daha önce yapmamışım?'" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Merve, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merve Gökcan, Girişimci İş Kadını Oldu - Son Dakika

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