Meryem Ana Evi Otopark Gelirleri Ellerinden Alınan Efes Selçuklular, "Yoksulluk ve Kent Hakkı" İçin Buluştu

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi Otopark gelirlerinin elinden alınmasının ardından Kent Konseyi'nin çağrısıyla "Yoksulluk ve Kent Hakkı" buluşması yapıldı. Ekonomik dalgalanmalar, istihdam eksikliği, adil olmayan gelir dağılımının tüm Türkiye'de olduğu gibi Efes Selçuk'ta da önemli bir sorun olduğunu kaydeden Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal, "Sivil toplum kuruluşları ve kent bileşenleri yerel yönetimlere yol gösterici olmalıdır. Bu toplantıdan çıkacak sonuç bildirgesine göre bizler de yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu.

Efes Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi Otopark gelirlerinin elinden alınmasının ardından Kent Konseyi'nin çağrısıyla tüm sivil inisiyatiflerin gösterdiği "Yoksulluk ve Kent Hakkı" buluşması gerçekleştirildi. Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin yerel yönetimden alınmasının ardından birçok hizmetin yapılamaz hale gelmesi beklenirken, belediye ve vatandaşlardan karşı hamle geldi.

Yoksulluk ve kent hakkı için Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen foruma yüzlerce Efes Selçuklu yurttaş katıldı. "Yoksulluk ve Kent Hakkı" başlığı altında yoksulluk kavramı, kentte yoksulluğun boyutları ve çözüm önerileri konuşuldu. Katılımcılar ayrıca Selçuk'un sorunları, katılımcılık, yoksulluk ve kent hakkı kavramları üzerine düzenlenen bir dijital anket sorularını da cevapladılar.

Meryem Ana Otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınmasının ardından yürütmeyi durdurma süreci devam ederken, Efes Selçuk Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projelerine devam ederken kentin tüm bileşenleriyle birlikte dayanışmayı büyüterek yoksulluğa çözüm bulma yollarının konuşulduğu toplantının açılış konuşmasını Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal yaptı.

"Yol haritamızı belirleyeceğiz"

Ekonomik dalgalanmalar, istihdam eksikliği, adil olmayan gelir dağılımının tüm Türkiye'de olduğu gibi Efes Selçuk'ta da önemli bir sorun olduğunu belirten Kent Konseyi Başkanı Kartal, "Sivil toplum kuruluşları ve kent bileşenleri yerel yönetimlere yol gösterici olmalı bu toplantıdan çıkacak sonuç bildirgesine göre bizler de yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2019 yılından bu yana geçen süreç içerisinde, son dönemde Efes Selçuk'un yanı sıra tüm Türkiye'yi de yasa boğan beş çocuğun ölümü üzerine dayanışmanın önemini daha iyi anlamanın yanı sıra, tüm kamu kurum kuruluşları ile birlikte sivil inisiyatifi ve kentte yaşayan herkesi içine alan bir dayanışma ağı oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. "Yoksulluk ve Kent Hakkı" kavramları çerçevesinde, belediyenin azalan gelirlerine rağmen bir yol haritası ortaya koymaya amaçladıklarını kaydeden Ceritoğlu Sengel, ayrıca 2019 yılından bu yana Efes Selçuk Belediyesi tarafından verilen sosyal desteklerle ilgili veriler içeren bir sunum yaptı.

Mahalle ofisleri ve etüt merkezleri

Eğitim-Sen Selçuk Şube Başkanı Özlem Say, kent yoksulluğuna çözüm olarak eğitim alanında atılması gereken adımlara değinerek, "Kent yoksulluğu demek bizim için öğrencilerimizin yoksulluğu demektir. Temel kent hakları olan barınma, sağlık, eğitim ve çevre hakların ihlali ile özellikle son yıllarda okullarda artan hiperaktivite ve davranış bozukluklarının çözümü için gönüllüler ve uzman kişilerden oluşan mahalle ofisleri ile yoksul aile çocuklarının bu hizmetlere ulaşımını kolaylaştırabilir. Çalışan anne babaların okul sonrası boşta kalan çocuklarının eğitimine destek olunması için mahalleler ve yoksul kesimde rahatlıkla ulaşabilecekleri noktalara etüt merkezleri oluşturulabilir. Sosyal yardımlaşma ofislerinin, yoksul kesimlere daha yakın noktalarda bulunması, bu kesimlerin görünürlüğünü artırarak kalıcı çözümler üretir" dedi.

Bütçe komisyonu kurulmalı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Selçuk Şubesi adına konuşan Metin Çıtak, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin alınmasının Efes Selçuk Belediyesi bütçesinde önemli bir kayıp oluşturduğuna dikkat çekerek; "Geniş katılımlı ilçemiz mali müşavirlerin ve yatırım uzmanlarının katılımlarıyla bir Bütçe Komisyonu kurulmalı, belediye gelirlerini artıracak kısa ve orta vadeli radikal kararlar alınmalıdır" dedi.

Meslek kursları açılmalı

Toplantıya katılan AÇEV Baba Destek Programı Temsilcisi Cengiz Koç, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okan Kamak, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu yaptıkları konuşmada, yoksulluğun önde gelen nedenleri arasında işsizliğin bulunduğunu belirterek, tarım sektöründe genç istihdamının artırılması, kentin niteliklerine uygun insan kaynaklarının yetiştirilmesi için meslek edinme kurslarının açılması gerektiğini ifade ettiler.

Sonuç bildirgesi taslağı okundu

Yapılan konuşmaların ardından Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Kartal, Yoksulluk ve Kent Hakkı Sorunu Sonuç Bildirgesi Taslağı'nı okudu. Farklı alanlarda uzman ve temsilcilerinin görüşleri alınarak yoksullukla mücadele ve kent hakkına yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır bu forumun katılımcıların fikirleri doğrultusunda bir yol haritası oluşturmak amacıyla oluşturulan taslakta; sosyal yardımların daha etkin bir şekilde dağıtılması için Kent Hakkı Meclislerinin kurulması, dezavantajlı kesimlere yönelik psikolojik ve sosyal destek, ücretsiz meslek edinme kurslarının düzenlenmesi, tarımsal üretimde markalaşmaya gidilmesi, kurumlar arası işbirliğinin artırılması, sosyal konut projelerinin hazırlanması, belediye gelirlerinin artırılması ve amaçların eyleme dönüştürülebilmesi için toplantıların düzenli hale getirilmesi yer aldı.

"'Ben de varım' dediniz"

Toplantının sonunda dijital anket sonuçları ile ilgili bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Ceritoğlu Sengel, dijital anket soruları arasında yer alan toplantıda ortaya çıkacak çözüm önerilerinin yerel yönetimlere ve ilgili kurumlarına yansıyacağına dair soruya yüksek oranda olumlu cevap gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Teşekkür ediyorum güven için, aslında bu Efes Selçuk Belediyesi'ne, bize değil kendinize güvenle ilgili bir durum. Sizler de demek ki bu işin içerisine ben de olmaya devam etmek istiyorum diyorsunuz gibi bir sonuç algılıyorum. Ben buradan ankete katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bence böyle zaten sonuç alabileceğiz" diye konuştu.