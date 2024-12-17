Mesam 3'üncü Geleneksel Ödül Töreni Yapıldı

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(İSTANBUL) - Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM), 3. Geleneksel Ödül Töreni "Gazzeli Çocuklar" temasıyla yapıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bu olay, siyasetin ötesinde bir insani meseledir" diyerek, sanatçılar olarak insan hakları, demokrasi ve özgürlük için mücadele edeceklerini vurguladı. Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa da "Bizi yalnız bırakmayın" sözleriyle Türk halkına seslendi.

Türkiye'nin ilk ve en büyük müzik meslek birliği olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), kuruluşunun 38'inci yılında düzenlenen 3'üncü Geleneksel Ödül Töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı. MESAM'ın ödül töreninde Gazze'ye dikkat çekildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan'ın yanı sıra Ali Kocatepe, Selami Şahin, Yavuz Top, Mazlum Çimen, Gökhan Kırdar, Ceza, Hilmi Yarayıcı, Selami Şahin, Orhan Gencebay ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Tuluğ Tırpan'ın piyano ve Ahmet Koç'un "La Beyrut" dinletisinin ardından, törenin açılış konuşmasını MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül yaptı. Ergül, MESAM'ın kuruluşundan bugüne kadar etnik, siyasi, dini ve müzik türleri arasında ayrım yapmadıklarını vurguladı. Başarı ödüllerinin son bir yılda kazandıkları teliflerin baz alınarak seçildiğini belirten Ergül, ödül töreninin amacının Türkiye'de fikri mülkiyet alanında farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti. Ergül, törenin "Gazzeli Çocuklar" temasına ilişkin, "Gazze, bizim gönül coğrafyamızdır. Ortak kültürden ve inançtan geliyoruz" diyerek, dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımı ve çocukların yaşadığı travmalara dikkat çekti. Gazze'deki olayın siyasetin ötesinde insani bir mesele olduğunu dile getiren Ergül, sanatçılar olarak insan hakları, demokrasi ve özgürlük için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

MESAM'ın Kültür Bakanlığı ve PTT ile gerçekleştirdiği iş birliklerine değinen Ergül, PTT ile ortak bir Neşat Ertaş pulu tasarlandığını ve Kültür Bakanlığı ile de yeni projelere başlandığını açıkladı. Bakanın talimatı ile 21 bin otelin tamamı ile lisanslama yapıldığını hatırlatan Ergül, ayrıca MESAM ve MSG, ortak bir platform kurarak müzik sektörü için önemli bir adım attığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına MESAM Özel ödülünü alan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Böyle bir gecede insanlığın vicdanını yaralayan Gazze'deki olaylara değindiğiniz için teşekkür ederim. Maalesef, biz bu ödül törenine katılırken Gazze'de çocuklar hayatını kaybetmeye devam ediyor. Hegemon güçlerin desteğiyle kıyım sürüyor. Bu soykırımın bir an önce son bulmasını diliyorum" dedi.

"Filistin halkını yalnız bırakmayın"

Bu yılın ikinci özel ödülü, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'ya verildi. Mustafa, yaptığı konuşmada, "Sizlerin arasında bulunmaktan gurur duyuyorum. Gecenin temasının 'Gazzeli Çocuklar' olması biz Filistinliler için büyük anlam taşıyor. Derler ki; kendi acını hissedersen sen bir cansın. Ama başkalarının acısını hissediyorsan, sen gerçek bir insansın. Sizler de Filistinli çocukların çektiği acıları göstererek büyük bir insanlık sergiliyorsunuz. İsrail'in başlattığı bu savaş en çok çocukları öldürdü. Az önce gösterilen videoda, Filistinli çocukların çektiği acıları, açlığı ve ilaçsızlığı gördük. Türk halkına yanımızda oldukları için teşekkür ederiz. Biz, Filistin halkını yalnız bırakmayın." dedi.

35'inci yıl ödülü

Ali Kocatepe, Hayri Şahin, Güler Işık, İsmail Türüt, İzzet Altunmeşe, Selami Şahin, Yunus Bülbül'ünde aralarında bulunduğu 35'inci yılını dolduran MESAM'ın 41 üyesine teşekkür ödülü verildi.

Onur ödülleri

Gecede, Türk halk müziğinin usta isimlerinden Yavuz Top'a onur ödülünü eski Kültür Bakanı Mustafa Kul takdim etti. Onur ödülleri alanlar arasında ayrıca Aşık Maksut Ferhadi, Ferudun Hürel, Tuluğ Tırpan Prof. Dr. Suhi Saatçi, Orhan Akdeniz ve Ceza da yer aldı. Onur ödülüne değer görülen bir diğer isim olan Yılmaz Erdoğan ise törende yer almadı.

"Orhan diyorlar, asıl adım insandır"

Başarı Ödülüne layık görülen ve ödülünü Alpaslan'dan alan sanatçı Orhan Gencebay, "Eser olmadan sanatçı olmaz, telif hakları çok önemli" diyerek, müzik eserlerinin sahiplerinin korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Gencebay, "Telif hakları çok önemlidir; sanatçıyı yaşatmak, sanatçıyı yaşatmak demektir. Sağlık ve emeklilik güvencesi yok. Bunun için bir sistem kurmamız gerekiyor. Bu vatanın çatısı, yaşam kadar kutsaldır" dedi. Gencebay, "Yaradanım yaratmış, dünya anavatandır. Din, dil, cinsiyet, ırk ayırmam; şu dünyada bana Orhan diyorlar, asıl adım insandır" diyerek sözlerini tamamladı.

Mazlum Çimen: Nedir Alevi-Sünni

Onur ödülüne layık görülen bir diğer isim ise Mazlum Çimen'di. Çimen, Madımak Katliamında hayatını kaybeden babası Nesimi Çimen'in sözleriyle Orhan Gencebay'ın sözlerini tamamlamak istediğini belirterek, şu dizeleri paylaştı: "Nedir Alevi-Sünni, Nedir Yahudi, Nedir bu gavur-Müslüman, Nedir Bedevi? Her doğuş masumdur, bura bir insan evi. Herkesi kardeş görüp gülmeliyim yine."

MESAM Başarı Ödülleri ve Genç Yetenekler

MESAM Başarı Ödülleri, müzik dünyasının genç yeteneklerine de takdim edildi. Bu yıl, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'a özel başarı ödülleri verilirken, Norm Ender'e özel ödül takdim edildi. Genç yetenek ödüllerini ise Heijan ve Muti aldı.

Gecede Orhan Gencebay, Mabel Matiz, Toygar Işıklı ve diğer birçok sanatçı başarı ödüllerine layık görüldü. Cem Karaca'nın ödülünü oğlu Emrah Karaca, Aşık Mahzuni Şerif'in ödülünü ise torunu Yiğit Şerif aldı.

38'inci MESAM Geleneksel Ödül Töreni İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan ve Bilgi Üniversitesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'a teşekkür plaketleri takdim edilmesinin ardından Norm Ender'in "Parla Marşı'nı seslendirmesiyle sona erdi.