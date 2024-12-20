Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Soğuk Hava Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Soğuk Hava Geliyor

Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Soğuk Hava Geliyor

Bursa, Hakkari, Şırnak ve Antalya'da yağış beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur da olacak.

20.12.2024 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Bursa, Hakkari, Şırnak ve Antalya'da yağış; Hakkari ve Şırnak'ta karla karışık yağmur ve kar yağışı; Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'de ise yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM; kuvvetli yağış, buzlanma ve don ile çığ tehlikesi hadiseleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 8, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 14, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 17, en düşük 7 derece olacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Marmara, Antalya, Hakkari, Güncel, Şırnak, Bursa, Yaşam, Dünya, Ege, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Soğuk Hava Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Giresun’da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
10:24 Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
23:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “felaket“ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
15:55 2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları 2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
16:21 ABD’li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı ABD'li milyarder Premier Lig Ekibini satın aldı
16:19 Esad’ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı Esad'ın küvet sefası yaptığı fotoğrafları ortaya çıktı
16:16 Türk-İş Başkanı Atalay’dan Bakan Şimşek’e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş Türk-İş Başkanı Atalay'dan Bakan Şimşek'e: Büyüyorsak, o halde ver arkadaş
16:12 Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
16:08 İşte Türk-İş’in zarfından çıkan asgari ücret rakamı İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
16:06 Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur’un ilk görüntüsü Ameliyattan çıkan Ferdi Tayfur'un ilk görüntüsü
15:49 Kuyumcularda 1 Ocak’tan itibaren yeni dönem başlıyor Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
15:39 İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli İddialı bir dizinin daha fişi çekildi: Final tarihi bile belli
15:30 Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 11:27:37. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji Uyardı: Yağış ve Soğuk Hava Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.