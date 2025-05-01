Meteorolojik Gelişmeler Anlık Takipte

Meteorolojik gelişmeler anlık takip ediliyor

Günlük doğru tahmin oranı yüzde 90

KONYA - Türkiye genelinde farklı bölgelerde günlük olarak meteorolojik gelişmelerin yapılan Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi ekipleri, vatandaşlara anlık olarak hava tahmin raporları açıklıyor. Yapılan çalışmalarla 15 günlük raporlar hazırlanırken, günlük raporlamalarda ise 90 oranında doğru tahmin yapılabiliyor.

Türkiye genelinde hava tahmin raporları 16 Bölge Müdürlüğü ve bunlara bağlı 159 Meteoroloji Müdürlüğünde günlük olarak raporlanarak anlık vatandaşlara aktarılıyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi ekipleri ise günlük olarak geliştirilen farklı program ve analizler sonrası bölgede Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde olmak üzere 4 ilde meteorolojik gelişmeleri izliyor.

"Uydu ve radar gözlemlerimizden de faydalanarak, sayısal hava tahmin modelleriyle birleştiriyoruz"

Uydu ve radar gözlemleri hakkında bilgi veren Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya olarak görevimiz Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince meteorolojik gözlemler ve uzaktan algılama ürünleriyle sayısal hava tahmini modellerini kullanarak, kara, hava ve deniz meteorolojik tahminleri yapmak, şiddetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarılarımızı vatandaşlarımıza iletmektir. Hava tahmini raporunu hazırlarken öncelikli olarak yer seviye ölçümlerimizin meteorolojik ölçümlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra yüksek seviye ölçümlerimiz de mevcut. Aynı zamanda uydu ve radar gözlemlerimizden de faydalanarak, bunların sayısal hava tahmin modelleriyle birleştiriyoruz ve hava tahmini gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

"Günlük raporlarımızda tutarlılık oranı yüzde 90'nın üzerinde"

Günlük raporlarda tutarlılık oranına dikkat çeken Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Alkan, "Yüksek seviye ölçümlerimizi de yani balon ile ölçümlerimizi Türkiye çapında 9 ilde gerçekleştiriyoruz. Bunlar arasında İstanbul, İzmir, Isparta, Ankara, Kayseri, Adana, Diyarbakır, Erzurum ve Samsun'da günde 2 defa olmak üzere gece 03'te ve gündüz 12.00 saatlerinde meteoroloji balonuyla gerçekleştiriyoruz. Meteoroloji balonu havadan daha hafif helyum gibi bir gazla şişiriliyor ve akabinde atmosfere bırakılıyor. Atmosferin yüksek seviyelerine kadar bu balon meteorolojik parametreleri yani sıcaklık, basınç, rüzgar ve yağış gibi parametrelerin ölçümünü gerçekleştiriyor üst seviyelerde basıncın etkisiyle patlayarak kendini kaybediyor. Meteoroloji balonundan elde ettiğimiz verilerle diyagramlar ve yüksek seviye oluşturuyoruz. Bu diyagramlar neticesinde özellikle şiddetli meteoroloji hadiselerinin gün içerisinde gerçekleşebileceğini, kuvvetli rüzgar sis ve dolu yağışı gibi meteoroloji olaylarının gerçekleşeceğini, bu diyagram üzerinden ve yüksek seviye haritaları üzerinden tahmin ediyoruz. Atmosfer değişken bir ortam, bu yüzden özellikle günlük raporlarımızda tutarlılık oranı yüzde 90'nın üzerinde. Fakat periyot uzadıkça çok değişken atmosferik şartlar oluştuğu için tutarlılık oranı düşebilir. Ama bahsettiğim gibi ilk günlerde tutarlılık oranımız oldukça yüksek yüzde 90'nın üzerinde. Bütün bu meteorolojik ölçüm, gözlem ve hava tahminleri oluşturulması neticesinde vatandaşlarımıza günlük, saatlik, günlük ve 5 günlük ve bunun yanı sıra haftalık hava tahminlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yerel olarak kısa süreli dolu yağışı da görülebilecek"

Konya bölgesi için bu hafta yine serin ve yağış havanın etkisinin devam ettiğini ifade eden Alkan, "Sıcaklıklar da 16 ile 18 derece dolayında. Gece sıcaklıkları ise 4 ila 6 derece dolayında seyrediyor. Bu hafta mevsim normalleri civarında sıcaklıkların seyredeceğini söyleyebiliriz. Bu yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde gerçekleşecek. Aynı zamanda yerel olarak kısa süreli dolu yağışı da görülebilecek. Bu yüzden vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli istiyoruz" diye konuştu.