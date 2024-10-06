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Metro Hattı Rekor Kırdı

Metro Hattı Rekor Kırdı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı, bir günde 33 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdı.

06.10.2024 13:19
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattının, bir günde 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek rekor sayıya ulaştığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekorunu kırdığını açıkladı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının, Türkiye'nin mega projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2023 yılında işletmeye aldığımız hattımızı açıldığı günden bugüne kadar 12 milyon yolcu kullandı" dedi.

'İSTANBUL'UN EN UZUN METROLARINDAN'

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Toplam 10 istasyon ile hizmet veren hattımız, Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi önemli yolcu yoğunluğuna sahip duraklardan oluşuyor. Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Hem iş hem de turizm trafiğini destekleyen hattımız günlük yaşamın akışına sağladığı katkıyla İstanbul'un ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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