Mevlana Celaleddin-i Rumi, 751. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika
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Mevlana Celaleddin-i Rumi, 751. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde düzenlenen Şeb-i Arus programında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Mevlana'nın öğretilerinin günümüzdeki önemine vurgu yaptı. Etkinlikte cemaat liderleri ve sanat camiasından birçok kişi yer aldı.

12.12.2024 22:58  Güncelleme: 23:52
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(İSTANBUL) - Mevlana Celaleddin-i Rumi, 751'inci ölüm yıl dönümünde Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde Şeb-i Arus programı ile anıldı. Anmada konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Her anlamda ayrıştığımız, yalnızlaştığımız, anlamı yitirdiğimiz bu çağda bir kez daha Mevlana'mıza yüzümüzü hep birlikte dönelim. Çünkü o bize bugünlerden yarına en insanca çıkışın yolunu gösterdi, göstermeye devam ediyor" diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi, Mevlana'nın ölümünün 751'inci yıldönümü dolayısıyla Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde Şeb-i Arus programı düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, farklı dinlere mensup cemaat liderleri ve konsolosların yanı sıra iş, sanat ve medya camiasından davetliler katıldı.

Program tekke pilavı ikramı ile başladı. İkramın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Güney programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Güney şöyle konuştu:

Güney: Mevlana bize şu çağrıyı yapar, 'Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol'

"Mevlana sadece bir alim değil, bir gönül mimarıydı. Tüm insanlığa sevgi hoşgörü ve tevazu ile yol göstermiş, bizlere insan olmanın özünü anlatmıştır. Bilgeliği asırları ve coğrafyamızı aşmıştır. Dün olduğu gibi bugün de Mevlana hazretlerinin öğütlerine bir kez daha bir kez daha kulak vermek, bir kez daha düşünmek, bir kez daha kavramak gerek. Ne diyordu Hazreti Mevlana, cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol çünkü akarsu gittiği her yere hayat taşır, bereket taşır. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol çünkü güneş ayırmadan herkesi eşit bir şekilde ısıtır. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol çünkü gece tüm eksiklikleri örtüp yeni bir günün umudunu getirmektir. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol çünkü öfke insanın yüreğini karartır. Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol çünkü toprak alçakgönülllüğüyle her şeyi yeşertir. Hoşgörülülükte deniz gibi ol çünkü deniz her dalgada temizlenir, durulaşır. Daha da önemlisi Mevlana bize samimiyetle şu çağrıyı yapar, 'ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol'.

"Bugün Gazze'li yavruların görüntülerini izlerken Rumi'nin sözlerindeki hikmeti hangimiz yeniden hatırlamıyoruz"

Bugün Gazze'li yavruların görüntülerini izlerken Rumi'nin 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir' sözlerindeki hikmeti hangimiz yeniden hatırlamıyoruz. ya da dar zamanımızda çaresizliğe sürüklenirken 'Yapraksız kaldım diye gövdeni kestirme zira bu işin baharı var', bu sözler hangimize güç vermiyor, geleceğe olan umudumuzu yeşertmiyor.

"Mevlana'nın sözleri öyle keskin ki..."

Hazreti Mevlana'nın sözleri öyle keskin ki, bir fukarayı da milyarderi de kelimeleriyle sarsabilir. Hazreti Mevlana'nın ilmi öyle derin ki onun cümleleri dünyayı fetheden komutanların bile kulağına küpedir. Özellikle şu uyarısına dikkat vermek gerek, 'Ululuk, yüce hakkın elbisesidir. Kim onu giymeye kalkışırsa vebale girer.'

"Her anlamda ayrıştığımız, yalnızlaştığımız, anlamı yitirdiğimiz bu çağda bir kez daha Mevlana'mıza yüzümüzü dönelim"

Rumi'nin öğretisinde gösterişle perdelenmiş basitlik değil, en sıradan hallerdeki zenginliği ve derinliği kavrayacak feraset vardır. Rumi'nin öğretisinde kucaklaşma, sarılma ve birlikte iyileşme vardır. Rumi'nin öğretisinde iç huzur, muhabbet ve tebessüm vardır. Rumi'nin öğretisinde derin bir sevgi, sonsuz bir saygı vardır. Rumi'nin öğretisinde 'Ne olursan ol, gel' diyen gönül bolluğu vardır. Her anlamda ayrıştığımız, yalnızlaştığımız, anlamı yitirdiğimiz bu çağda bir kez daha Mevlanamıza yüzümüzü hep birlikte dönelim. Öğütlerine kulak verelim, anmakla kalmayıp onu yeniden hep beraber anlayalım. Çünkü o bize bugünlerden yarına en insanca çıkışın yolunu gösterdi, göstermeye devam ediyor."

Güney'in konuşmasının ardından program sema töreniyle devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mevlana Celaleddin-i Rumi, 751. Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı - Son Dakika

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