Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni - Son Dakika
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Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni

Mevlana\'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni

Mevlana Kültür Merkezi'nde uluslararası anma töreni düzenlendi, Mevlevi Ayini gerçekleştirildi.

17.12.2024 22:46
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Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Mevlevi Ayinişerifi icra edildi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi. Yerli ve yabancı davetliler, Özhan'ı performansından dolayı alkışladı.

Törende, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti yaptı.

Konya Valisi İbrahim Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay birer konuşma yaparak Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad etti.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayinişerifi" ile sona erdi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mevlana'nın 751. Vuslat Yılı Anma Töreni - Son Dakika

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