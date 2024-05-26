Mezitli\'de düzenlenen Örtüaltı Üzüm Festivali sona erdi

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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen "Örtüaltı Üzüm Festivali" sona erdi.

Örtüaltı Üzüm Festivali, Mezitli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir'in iş birliğiyle bu yıl beşinci kez düzenlendi. Festivalde "En Güzel Üzüm" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödüller verildi. Ardından sahne alan sanatçılar Burhan Ateş ve Hüseyin Kağıt, söyledikleri şarkılar ve türkülerle katılımcılardan beğeni topladı.

Festivalde söz alan Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Toker, ilçenin verimli tarım arazilerinin önemine vurgu yaparak, "Mezitli'miz, verimli toprakları ve havasıyla her türlü tarım ürününün yetişebileceği bir bölge. Ahmet Başkanımız da bu bilinç ile çiftçilerimizin alın terine ve emeğine büyük önem veriyor. Çünkü biliyoruz ki çiftçilerimizin her kazandığı kuruşta büyük emek, alın teri ve uykusuz geçen geceler vardır. Bu tür festivalleri çoğaltarak Mezitli'mizi en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.