MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, İstanbul\'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Füzelerin altında yaşamak hiçbir topluma, hiçbir millete ve ülkeye reva olmamalı. ABD ve İsrail ortaklığının İran'a yönelik saldırısı derhal durmalı." dedi.

Yönter, Tuzla'da partisinin İlçe Başkanlığınca kurulan iftar çadırında oruç açtıktan sonra Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yönter, ramazan ayını İstanbul'da bereketli bir şekilde geçirdiklerini belirterek, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İran'a yönelik saldırıları değerlendiren Yönter, "Yine bu ramazan da emperyalist, siyonist azgınlığın dehşet saçan saldırılarına bizzat şahit olduk. 28 Şubat'tan itibaren başlayan ABD-İsrail eş güdüm ve eş zamanlı saldırılarının sonucunda İran'da binlerce masum sivil halk maalesef hayatını kaybetti. İran'ın güneyindeki Minab şehrinde bir okula isabet eden füzeden dolayı 175 çocuk hayatını kaybetti. Bahçede koşup oynaması gereken çocuklar maalesef, ramazan ayında kefenlendi. Kurşunların, bombaların zehri oldu. Bu barbar cinayeti, şiddetle kınıyoruz." dedi.

İran ile Türkiye'nin sınır hattının 530 kilometre olduğunu belirten Yönter, şöyle devam etti:

"Savaşın kazananı yok ama barışın kazananı çok diyoruz. Gazze'de Müslüman ölüyor, Suriye'de Müslüman ölüyor, İran'da Müslüman ölüyor, Fırat'ta Müslüman ölüyor. Artık Türk-İslam aleminde birliğin, huzurun, barışın, esenliğin öne çıkmasını, sivrilmesini kesinlikle arzuluyoruz, amaçlıyoruz ve bunu istiyoruz. Huzur bir insan hakkı, barış bir insan hakkı, haysiyetli yaşamak bir insan hakkı. Füzelerin altında yaşamak hiçbir topluma, hiçbir millete ve ülkeye reva olmamalı. ABD ve İsrail ortaklığının İran'a yönelik saldırısı derhal durmalı."

Yönter, "Şii ile Sünniyi bir araya düşürme gibi bir rezil oyun devrede. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği üzere, Şii de Müslüman, Sünni de Müslüman. Bizim Şii diye bir dinimiz yok, Sünni diye bir dinimiz yok. Mezhepçiliği çok tehlikeli buluyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Dinimiz her şeye ve herkese yeter. İkincisi, etnik mahreçli bir provokasyon iklimi şu anda devrede. Kürt kardeşlerimizin oynanan bu alçak oyuna asla düşmeyeceklerini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO Hava Savunma ve Füze Sistemi tarafından Türkiye sınırlarında etkisiz hale getirilen balistik füzenin bir tuzak olduğunu dile getiren Yönter, şu ana kadar 11 ülkeye füze isabet ettiğini söyledi.

Yönter, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın büyük bir mükafatıdır. Terörsüz Türkiye iç cephenin güçlenmesidir. Terörsüz Türkiye üçüncü bir göz olmadan, aracı bir ülke olmadan, ara bulucu bir ülke olmadan bu milletin kendi kendine koymuş olduğu ilke ve esaslar çerçevesinde huzur, barış ve kardeşlik getirecektir. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in yeni yüzyılını Allah'ın izniyle terörsüz Türkiye hedefiyle taçlandıracak. Bunu yapacak iki güzide devlet ve siyaset hayatımızın müstesna ve muhterem ismi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'dir. Gerçekleşecek Türkiye Yüzyılı, mucizelerin adına büyük Türk milletidir. ve bunu hep birlikte biz başaracağız."