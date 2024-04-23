MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay: Ankara\'da açılan Meclis umutsuzluğu silip atmıştır

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(ANKARA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, TBMM'nin açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis Özel Oturumunda konuştu. Akçay, " Ankara'da açılan Meclis, yurdumuzun üstündeki kara bulutları dağıtmış, umutsuzluğu ve karamsarlığı silip atmıştır. 23 Nisan millet iradesinin devlet idaresine dönüştüğü gündür. Bu Meclis İstiklal savaşımızı yöneten ve Türkiye Cumhuriyetini kuran Meclistir" dedi.

TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104. yılı dolayısıyla özel gündemle toplandı. Devlet Bahçeli'nin yerine konuşma yapan MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay, şunları söyledi:

"Tarihte öyle dönemler vardır ki manası çağları aşarak, geçmişten geleceğe bir köprü gibi uzanır. Büyük devlet olmanın, millet şuuruyla birlikte yaşamanın mihenk taşları bu dönemlerde gizlidir. Bu sebeple bağımsızlık ve egemenlik destanımız olan 23 Nisan, büyük devletler kuran, 3 kıtada 7 iklimde bütün insanlığı kucaklayan Türk milletinin şanlı tarihinin müstesna bir örneğidir. Türkiye Cumhuriyetini bugün anlayabilmek için 104 yıl önceki zor şartları mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Unutmayalım ki TBMM'nin kurulduğu o günlerde ülkemiz işgal edilmiş, ordularımız dağıtılmış, silahları elinden alınmıştı. Uzu savaş yıllarında nüfusumuz erimiş, milletimiz yoksul ve bitap düşmüştü. Bu şartlar içinde tek umut veren düşünce milletimizin gönlünde canlı ve dipdiri olan bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisiydi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan tam bağımsılık meşalesi Amasya, Erzurum, Sivas, Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli kongreleriyle vatan sathına yayılmış, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla vücut bulmuş, milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmış, Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmıştır.

"MECLİS, YURDUMUZDAKİ KARA BULUTLARI DAĞITMIŞTIR"

Ankara'da açılan Meclis, yurdumuzun üstündeki kara bulutları dağıtmış, umutsuzluğu ve karamsarlığı silip atmıştır. 23 Nisan millet iradesinin devlet idaresine dönüştüğü gündür. Bu Meclis İstiklal savaşımızı yöneten ve Türkiye Cumhuriyetini kuran Meclis'tir. Gazi Meclis'imiz 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainler tarafından alçakça bombalanmasına rağmen hainlere geçit vermemiştir. Türkiye Cumhur,yeti'nşn sınırları cetvelle değil kanla çizilmiştir. Bu topraklar ebedi vatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek dil esasına dayalı milli ve üniter bir devlettir. Bu vatanın sahibi Türk milletidir. İstiklal Marşının söylenmesine karşı çıkan, Türk bayrağının asılmasını ve şehitlerimize saygı duruşunu reddeden, Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Türk milletini birliğini temsil eden cumhurbaşkanımıza saygısızlık ederek kaba ve yaralayıcı ifadeler kullananları şiddetle kınıyorum.

"TÜRKİYE, KAYBOLAN YILLARINI TELAFİ ETMEKTEDİR"

TBMM, Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızasıdır. Ülkemizin pek çok hamleleri ve demokrasi bu çatı altında olgynlaşmış, bu sıralarda perçinlenmiştir. Ne yazık ki siyasi tarihimiz çok sayıda siyasi krizlerle, darbelerle, vesayet girişimleriyle kesintiye uğramıştır. Sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle siyasi istikrar bir türlü sağlanamamış, ülkemizin temel meseleleri adeta ortada kalmıştır. Siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle hayati yatırımlar ve projeler yarım kalmış, bazı yıllarımız heba edilmiştir. Terör örgütleri ve ihanet yuvaları siyasi istikrarsızlıktan yararlanarak memleketimize ağır bedeller ödetmiştir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara, tehditlere karşı ülkemizin istiklali ve istikbali için kurulmuştur.

Aziz milletimiz; 14 ve 28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini üçüncü kez teyit etmiştir. 28. yasama döneminde Meclis'imiz yüzde 95 gibi yüksek bir temsiliyete ulaşmıştır. Meclis'imiz 15 siyasi parti, 6 grup ve 5 bağımsız milletvekiliyle çoğulculuğa, temsilde adalete ve sandalye dağılımı itibariyle uzlaşmacı bir yapıya sahiptir. Türkiye yeni sistemle prangalarından kurtulmuş, siyasi istikrara kavuşmuştur. Türkiye kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Türkiye, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yakaladığı istikrarla, Atatürk'ün gösterdiği muassır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir."