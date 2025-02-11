MHP Lideri Bahçeli için Cudi Dağı eteklerinde kurban kestiler - Son Dakika
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MHP Lideri Bahçeli için Cudi Dağı eteklerinde kurban kestiler

MHP Lideri Bahçeli için Cudi Dağı eteklerinde kurban kestiler

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde MHP İl ve İlçe teşkilatları tarafından, kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli için Cudi Dağı eteklerindeki Görümlü beldesinde kurban kesildi.

11.02.2025 14:19  Güncelleme: 14:22
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde MHP İl ve İlçe teşkilatları tarafından, kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli için Cudi Dağı eteklerindeki Görümlü beldesinde kurban kesildi.

Silopi ilçesindeki Cudi Dağı eteklerinde bulunan Görümlü beldesinde, rahatsızlığı nedeniyle 4 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı geçiren MHP Lideri Devlet Bahçeli için kurban kesildi. İlçe meydanında gerçekleştirilen etkinliğe MHP il ve ilçe teşkilatları, Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli, kanaat önderleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Programda, etkinlik alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları, Türk bayrakları ve parti bayrakları asıldı. Etkinliğin ardından yaklaşık bin kişilik yemek verildi, ilçe şehitliğine ziyaret gerçekleştirildi.

'KÜRT'ÜN TÜRK'TEN, TÜRK'ÜN KÜRT'ÜNDEN BAŞKA KİMSESİ YOK'

Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli, Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış'a, Karabağ savaşının sembolü 'Har-ı Bülbül' (Şuşa Bülbülü) rozetini hediye etti. Şükrü Bakış, etkinlikte yaptığı konuşmada, Görümlü beldesinin devletin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığından dolayı hepimiz çok üzüntü yaşadık. İnşallah, daha çabuk sağlığına kavuşması için yüce Rabb'imize dualar ettik ve kurbanlar kestik. Bin kişilik yemek yaptık. Buradan şunu söylemek istiyorum. Başkanımızın dediği gibi, bizim bizden başka kimsemiz yok. Kürt'ün Türk'ten, Türk'ün Kürt'ünden başka kimsesi yok. Zaten Görümlü Görümlü olalı, devletinin yanında, devletinin emrindedir. Burada devlete hainlik eden bir tane şahıs yoktur. Bir tanesi cezaevinde yoktur, olmamıştır, olmayacaktır da. Buradan genel başkanımıza şunu söylemek istiyorum. İnşallah tez zamanda yanınıza geleceğiz, elinizi öpeceğiz. Allah uzun ömürler versin, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Yüce Rabb'im daha uzun ömürler versin inşallah. Sayın Recep Tayyip Erdoğan asla sahipsiz değildir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim için gönül bağıdır. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve dünyanın tek lideridir" dedi.

'TOPRAĞI TOPRAK EDEN ŞEHİTLERİMİZDİR'

Konuşmasında şehitlerin önemini vurgulayan Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli ise "Onlardan ne kadar konuşsan azdır. Ben her zaman diyorum. Toprağa tat veren, toprağı sevdiren şehitlerimizdir. Şehitlerimizin kanı. Toprağı toprak eden şehitlerimizdir. Bayrağı da bayrak yapan şehitlerimizdir. Şehitlerimizin önünde baş eğerim. Şehit sözü yeterlidir. Şehitlerimizin karşısında baş eğiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MHP Lideri Bahçeli için Cudi Dağı eteklerinde kurban kestiler - Son Dakika

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